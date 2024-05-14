Михаил Беленицкий назвал ключевой фактор победы УНИКСа в 4-й игре с «Локо» в 1/2 финала ЕЛ

Лёгкий форвард УНИКСа Михаил Беленицкий поделился мнением о победе команды в четвёртом матче полуфинальной серии с краснодарским «Локомотивом-Кубань» – 85:68 (21:12, 25:18, 21:23, 18:15). В настоящий момент счёт в серии ничейный – 2-2. В финал выйдет команда, которая одержит четыре победы. По словам Беленицкого, главным фактором успеха казанцев в четвёртом матче стала защита, особенно в первых двух четвертях.

«Для УНИКСа эта игра была очень важной, поскольку нам было необходимо сравнять счёт в серии. Ключевым фактором победы стала наша хорошая защита, особенно в первой половине. Мы не дали краснодарцам показать свои сильные стороны. Да, допустили пробелы, позволив им забрать 15 подборов в нападении. Тем не менее «Локомотиву-Кубань» удалось набрать лишь 68 очков по итогам 40 минут – считаю, это большой успех нашей обороны. Если мы продолжим в том же духе, то нас никто не остановит. Что касается меня, я чувствую себя в целом неплохо», — приводит слова Беленицкого пресс-служба казанской команды.

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