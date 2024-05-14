Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Михаил Беленицкий назвал ключевой фактор победы УНИКСа в 4-й игре с «Локо» в 1/2 финала ЕЛ

Михаил Беленицкий назвал ключевой фактор победы УНИКСа в 4-й игре с «Локо» в 1/2 финала ЕЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард УНИКСа Михаил Беленицкий поделился мнением о победе команды в четвёртом матче полуфинальной серии с краснодарским «Локомотивом-Кубань» – 85:68 (21:12, 25:18, 21:23, 18:15). В настоящий момент счёт в серии ничейный – 2-2. В финал выйдет команда, которая одержит четыре победы. По словам Беленицкого, главным фактором успеха казанцев в четвёртом матче стала защита, особенно в первых двух четвертях.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
68 : 85
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Барфорд - 16, Акун-Пёрселл - 15, Миллер - 15, Мартюк - 6, Уайт - 5, Ндур - 4, Елатонцев - 4, Узинский - 3, Темиров, Квитковских, Андерсон, Емченко
УНИКС: Димитриевич - 20, Рейнольдс - 18, Лабери - 13, Найт - 11, Грин - 11, Д. Кулагин - 6, Беленицкий - 3, Воронцевич - 3, Зайцев, Стуленков, Одиноков

«Для УНИКСа эта игра была очень важной, поскольку нам было необходимо сравнять счёт в серии. Ключевым фактором победы стала наша хорошая защита, особенно в первой половине. Мы не дали краснодарцам показать свои сильные стороны. Да, допустили пробелы, позволив им забрать 15 подборов в нападении. Тем не менее «Локомотиву-Кубань» удалось набрать лишь 68 очков по итогам 40 минут – считаю, это большой успех нашей обороны. Если мы продолжим в том же духе, то нас никто не остановит. Что касается меня, я чувствую себя в целом неплохо», — приводит слова Беленицкого пресс-служба казанской команды.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте:

Материалы по теме
Аномальное невезение в трёшках от «Локо»! УНИКС сравнял счёт в полуфинале
Аномальное невезение в трёшках от «Локо»! УНИКС сравнял счёт в полуфинале
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android