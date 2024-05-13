Пирс вспомнил, как Джордан курил сигару в перерыве матча, а после почти забросил на победу

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс рассказал, как легендарный игрок НБА Майкл Джордан курил сигару в перерыве Матча всех звёзд 2003 года.

«Майкл курил сигару в перерыве Матча всех звёзд. Я тогда подумал: «Чёрт возьми, он курит сигару в перерыве и собирается выйти на площадку во второй половине встречи? В итоге он вышел и реализовал бросок на победу. Я думал, он уже всё. А он вышел и попал. Просто безумие!» — сказал Пирс на канале ALL THE SMOKE в YouTube.

Отметим, что основное время Матча всех звёзд – 2003 завершилось вничью (120:120). В первом овертайме Джордан вывел звёзд Восточной конференции вперёд за несколько секунд до конца основного времени, однако чуть позже фол при выполнении трёхочкового броска на себе заработал Коби Брайнт. Брайант попал с линии штрафных два из трёх бросков и перевёл игру во второй овертайм, в котором звёзды Западной конференции в итоге добыли победу (155:145).

Фанаты в Италии начали блеять при виде Майкла Джордана: