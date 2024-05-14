«Только тогда можно победить». Гомельский дал совет ЦСКА перед пятым матчем с «Зенитом»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Игра проходила в Москве и завершилась в пользу гостей (91:73). Счёт в серии стал 2-2.

«Я бы хотел сделать комплимент тренеру «Зенита» Паскуалю, который всё то, что армейцы придумали, сделали и благодаря чему выиграли третий матч, своими шагами разрушил. ЦСКА, надеясь на то, что они нашли ключик к замку зенитовской защиты, оказались… ну, что ли, не особенно провидцами. Против такой команды и против такого тренера всё время нужно думать. Только тогда их [«Зенит»] можно победить. Счёт в серии 2-2. Ничего не закончено», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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