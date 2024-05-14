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«Только тогда можно победить». Гомельский дал совет ЦСКА перед пятым матчем с «Зенитом»

«Только тогда можно победить». Гомельский дал совет ЦСКА перед пятым матчем с «Зенитом»
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Игра проходила в Москве и завершилась в пользу гостей (91:73). Счёт в серии стал 2-2.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 11, Жан-Шарль - 11, Ухов - 10, Уэйр - 9, Антонов - 9, Джекири - 6, Ганькевич - 4, Астапкович - 4, Курбанов - 4, М'Бай - 3, Хэнлан - 2, Руженцев
Зенит: Фрейзер - 21, Хантер - 21, Эртель - 19, Морган - 14, Карасёв - 6, Жбанов - 4, Захаров - 3, Карлтон - 3, Герасимов, Вольхин, Зубков, Торопов

«Я бы хотел сделать комплимент тренеру «Зенита» Паскуалю, который всё то, что армейцы придумали, сделали и благодаря чему выиграли третий матч, своими шагами разрушил. ЦСКА, надеясь на то, что они нашли ключик к замку зенитовской защиты, оказались… ну, что ли, не особенно провидцами. Против такой команды и против такого тренера всё время нужно думать. Только тогда их [«Зенит»] можно победить. Счёт в серии 2-2. Ничего не закончено», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте:

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