Сборная России ест в «Макдоналдсе». Игроки боятся допинга

Китай – особенное место. Каждый, кто посетил эту страну, утверждает, что это другая планета. И в первую очередь это касается местной пищи. Далеко не каждому человеку подойдёт такое обилие жира и масла, которые используют местные повара.

Но баскетболисты, собравшиеся в Поднебесной на чемпионат мира, столкнулись и с другой проблемой. Точнее, с серьёзной опасностью. Руководство ФИБА официально предупредило все делегации, что снимает с себя ответственность за последствия от употребления местной пищи. И дело даже не в том, что не везде соблюдаются санитарные нормы, и не в том, что кто-то может набрать лишний вес от жирной пищи.

Самая большая опасность от уличной китайской еды для профессионального спортсмена кроется в другом. Китайцы долгие годы весьма плодотворно работают над тем, чтобы прокормить своё миллиардное население. И, чтобы та же курица росла быстрее, чем ей предсказано природой, используются всевозможные химикаты. И в десяти случаях из десяти вы непременно наткнётесь на накаченный стероидами кусок мяса.

И ни один офицер ВАДА не сделает скидку на то, что вы не хотели кушать эти стероиды, а просто знакомились с местными обычаями. В сборной России перед отлётом состоялась специальная беседа с медицинским штабом.

«Что касается местных условий, то доктор нам ещё до отъезда сказал, что нельзя ничего кушать вне отеля, — рассказывает форвард сборной Семён Антонов. — ФИБА не гарантирует нам, что здесь какие-нибудь курицы и местные деликатесы не будут прокачены гормонами.

Мы следуем этим рекомендациям и не кушаем ничего за пределами отеля как в Нинбо, так и в Ухане, куда переехали. У нас сейчас и времени нет на то, чтобы погулять и посмотреть какие-то достопримечательности. Во-вторых, очень жарко на улице. Четыре дня ушли на акклиматизацию, к тому же были товарищеские матчи».

На месте событий работает корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко, которая добыла очень важный в этой связи инсайд. Действительно, организаторы и по приезду команды в Китай предупредили баскетболистов о необходимости быть предельно осторожными с местной пищей. Нельзя забывать, что стероиды, которыми пичкают местную живность, — допинг.

Кроме всего прочего, баскетболистам рекомендовано фотографировать всё, что они едят. И, самое главное, ни при каких обстоятельствах не есть местную говядину. Вот такой баскетбольно-кулинарный можно открывать «Инстаграм». Кстати, баскетболисты сборной России, по нашей информации, в основном едят в «Макдоналдсе». Ждём в социальных сетях парней фото китайских гамбургеров.

В том, что предупреждения эти не перестраховка, наглядно убедились в сборной Испании. Возможно, лидер команды Марк Газоль пропустил инструктаж доктора. Но он уже на второй день пребывания в Китае подхватил нешуточную пищевую инфекцию. Именно по этой причине Марк пропускал товарищескую встречу с россиянами, в которой команда Базаревича в пух и прах разнесла бронзовых призёров Евробаскета.