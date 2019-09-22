НБА – полицейское государство. Офисы клубов ждут обыски и маски-шоу?

Строгость российских законов, как говорил классик, компенсируется необязательностью их исполнения. В НБА, судя по всему, всё движется по схожему пути. Одна из самых прогрессивных спортивных лиг в мире ужесточила правила общения между свободными агентами и руководством клубов. Для этого комиссионер лиги Адам Сильвер собрал специальную пресс-конференцию, а совет лиги одобрил поправки.

Самые главные пункты из того, что было принято:

— Теперь лига сможет аннулировать контракты, забирать драфт-пики, отстранять руководителей клубов от занимаемых должностей, в случаях не соблюдения правила тамперинг.

— НБА сможет изымать из офисов команд компьютеры, телефоны и проверять почту легально, с целью подтвердить свои подозрения.

Что? Самая прогрессивная лига превращается в полицейское государство?

Идея контролировать процесс переговоров между игроками и клубами пришла в головы руководителей не вчера и даже не позавчера. Правила такого общения чётко прописаны на бумаге, но их практически никто не соблюдает. Практически? Да, был случай с «Лейкерс», которые наивно ждали положенного времени, чтобы обсудить с Кевином Дюрантом его возможный переход из «Оклахомы». Вы же помните, что «Уорриорз» опередили в этом вопросе всех?

Правда, до этого «Лейкерс» прилично вляпались в историю с Полом Джорджем и вытаскиванием его из «Индианы». Форвард уже одной ногой был в Лос-Анджелесе, когда в «Пейсерс» забили тревогу и в результате сделка сорвалась, а звезда переехала в «Тандер».

А история этого лета с Кембой Уокером, который ещё до начала официально разрешённого времени общения, уже уведомил «Шарлотт» о том, что не останется в команде. Инсайдеры один за одним давали информацию из «своих источников», а руководство лиги оказалось в дураках.

НБА хочет ещё раз показать серьёзность проблемы. Игроки движутся хаотично и плюют на то, что в новых клубах будут получать меньше. Их доходы итак очень высоки, и никто их них не хочет тратить время, чтобы выступать за неподходящую (по их мнению) франшизу.

Но как быть с общением между игроками? Лига не может не знать, что большую часть функций по переговорам сейчас выполняют звёзды лиги. К примеру, Леброн сразу после финального свистка подходит к игроку и приглашает его на ужин, за которым спокойно может обсудить совместные планы по выступлению за «Лейкерс» или за другой клуб. Как отследить это?

Или история с Доком Риверсом и Каваем Леонардом? Самый ценный игрок прошлого финала поставил перед «Клипперс» условие – нужно усилиться. В результате этого тому на блюдечке принесли Пола Джорджа. Когда это общение началось не скажет никто. А потому и определить законно оно было или нет невозможно.

Адам Сильвер попытался успокоить общественность фразой, что ему не хочется забирать телефоны и компьютеры, но придётся это делать лишь в крайних случаях для соблюдения правил. Но его пресс-конференция и итоги совета лиги чётко формулируют одно – НБА видит в этом вопросе свою большую уязвимость, которой пользуются все клубы, откровенно «забивая» на закон. Руководство лиги опасается этого и пытается устрашить нерадивых генеральных менеджеров и их помощников. Насколько этого реально подействует? Пока сказать сложно.

К примеру, Клэй Томпсон подарил Зазе Пачулии, завершившему карьеру, «Роллс-Ройс». А «Уорриорз» дали грузинскому баскетболисту должность в клубе. С виду всё абсолютно законно. Но когда центровой подписывался на 3 миллиона долларов за сезон, хотя мог получить серьёзно больше, не упоминались ли эти (или другие) бонусы? И если это хотя бы теоретически возможно, то проблема НБА гораздо шире, чем банальное время начала переговорного процесса.