Итудис хочет, чтобы его короновали, как в НБА. А что, имеет право!

Главный тренер ЦСКА перед стартовым матчем Евролиги против «Валенсии» поднял довольно интересный вопрос. Итудис считает, что действующим чемпионам турнира оказывают недостаточно уважения. В качестве примера греческий специалист назвал НБА, где триумфатором сезона вручают чемпионские перстни.



«Я хочу сказать, что было бы здорово, если бы действующий чемпион Евролиги проводил стартовую игру дома. Евролига проводила бы церемонию поднятия чемпионского флага. Без разницы, кто бы стал чемпионом. Можно, например, вручать чемпионские перстни, как это делают в НБА. В обоих же случаях мы начинали следующий после чемпионства сезон в Евролиге на выезде. Нам оба раза противостояли чемпионы Еврокубка. В первый раз «Галатасарай», сейчас – «Валенсия», — сказал Итудис в интервью клубной пресс-службе.

Предложение Итудиса действительно выглядит здравым. НБА делает настоящее шоу из вручения перстней. Даже если этот перстень получает простой ролевик. Можно вспомнить пример Зазы Пачулии. «Уорриорз» вручили на тот момент центровому «Детройта» перстень после титула, который он завоевал с командой из Окленда в предыдущем сезоне. Получился довольно эмоциональный момент. Хотя все прекрасно понимают «важность» Зазы в чемпионском сезоне «Уорриорз».

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В Евролиге ничего подобного нет. Возможно, стоит подумать об изменениях. Кто бы не хотел увидеть церемонию вручения перстня Кори Хиггинсу во время визита «Барселоны» в Москву в этом сезоне? Болельщики приняли бы на ура такое событие. Церемония с участием бывшей звезды команды помогла бы привлечь некоторое количество дополнительных людей на трибуны, да и телеаудитория не осталась бы равнодушной. У Кори за время выступления в ЦСКА завелось немало поклонников. То же самое касается Нандо де Коло и Серхио Родригеса. Домашние матчи «армейцев» с «Фенербахче» и «Миланом» засияли бы новыми красками. Торжественное вручение перстней Алеку Питерсу и Оттело Хантеру тоже выглядело бы приятным событием. Даже при том, что Питерс стал главным объектом хейта болельщиков ЦСКА в прошлом сезоне и чуть было не угробил команду в «Финале четырёх», а Отелло явно не являлся звездой в «армейской» дружине.



Из аргументов против предложения Итудиса можно выделить разве что слепое копирование НБА. С другой стороны, что зазорного в том, чтобы перенимать некоторые традиции из лучшей баскетбольной лиги мира? Евролига и так уже во многом старается быть похожей на НБА, ставя во главу угла коммерческую выгоду. Всё идёт к тому, что скоро Евролига станет закрытым турниром для избранных, то есть самых богатых клубов из привлекательных для руководства турнира регионов. Кроме того, Евролиге не обязательно точь-в-точь повторять НБА. Например, Итудис упомянул про поднятие чемпионского флага. Это уже своего рода оригинальность.



К слову, один чемпион Евролиги ранее вручал чемпионские перстни. «Фенербахче» прибегнул к подобной практике после первого в истории триумфа в сильнейшем турнире Старого Света в 2017 году. Сделано это было не официально, что называется, на общественных началах. Один из болельщиков «Фенербахче» является владельцем ювелирной компании. Он пообещал изготовить для любимой команды перстни в случае успеха в Евролиге и сдержал слово.

Более того, перстни получили даже покинувшие «Фенербахче» после чемпионского сезона Богдан Богданович и Экпе Удо. Оба баскетболиста сыграли ведущую роль в победе «Фенера» в Евролиге и сразу же отправились в НБА. Но награда всё равно их нашла. Богданович даже специально посетил «Улкер Спортс Арену» в Стамбуле, чтобы забрать перстень. Удо не приезжал в Турцию, но выразил признательность клубу на своей странице в социальной сети.

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Очевидно, что такая инициатива «Фенербахче» может вызвать только позитив, скрашивая серые будни сезонных матчей. Почему бы не сделать церемонию вручения перстней официальной на уровне Евролиги?



В последние годы принято ставить в календаре встречу чемпионов Евролиги и Еврокубка в первом туре. ЦСКА выиграл турнир дважды за последние четыре года. «Армейский» клуб почему-то ни разу не открывал сезон на домашней площадке. Как упомянул Итудис, игры с «Галатасараем» и «Валенсией» были выездными. Например, «Реал» в прошлом году открывал сезон в Мадриде против тогдашнего триумфатора Еврокубка «Дарюшшафаки». Претензии Итудиса можно понять. Памятуя о выездной игре с «Галатасараем», Евролига могла бы поставить в календаре стартовую встречу с «Валенсией» в Москве. В таком случае баланс был бы уравнен, что выглядело бы справедливым.

Уже даже «Зенит» обыгрывает ЦСКА в Москве! Такого не было никогда ЦСКА проиграл два матча из трёх в Единой лиге ВТБ. Падение чемпиона?

Предложение Итудиса осталось практически незамеченным. Дальше «армейской» пресс-службы и российских спортивных СМИ его высказывание не пошло. На официальном сайте Евролиги не найти эти слова греческого наставника, как и на популярных европейских порталах вроде Eurohoops и Sportando. Конечно, перстни не то, что должно больше всего заботить Итудиса в данный момент. Для начала было бы неплохо стабилизировать игру ЦСКА, который впервые в истории проиграл два из трёх стартовых матчей сезона в Единой лиге ВТБ. Но факт остаётся фактом: Итудис сделал очень уместное предложение.

В НБА вручение перстней возведено до уровня культа. Количеством колец измеряется статус игрока и оценивается успешность его «наследия». Шакил О’Нил при первой же возможности подкалывает Чарльза Баркли именно из-за отсутствия у него перстней.

Не все традиции НБА уместно переносить в европейский баскетбол. Но вручение чемпионских перстней — именно то, что Евролиге было бы весьма кстати позаимствовать у заокеанских товарищей.