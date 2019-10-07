Уже даже «Зенит» обыгрывает ЦСКА в Москве! Такого не было никогда

Матчи ЦСКА и «Зенита» в последние годы получаются огненными. Чемпион уже несколько лет не может одержать победу в Петербурге в регулярном чемпионате, а последняя серия плей-офф для многих болельщиков и экспертов вышла гораздо более упорной, чем ожидалось заранее.
Но есть вещи, которые не меняются годами. Как бы хорошо не играли гости с берегов Невы, они ещё ни разу не смогли победить армейцев на их площадке: 14 матчей и 14 поражений. Совпадение, мистика, закономерность – называйте как хотите. Результат от этого не изменится.
Футбольным болельщикам в пору радоваться. В матчах РПЛ результат куда менее предсказуем, а матчи всегда носят принципиальный характер. При этом поклонникам футбола вряд ли увидеть соперничество ЦСКА и «Зенита» в Лиге чемпионов, тогда как в нынешнем сезоне баскетбольный аналог сильнейшего клубного футбольного турнира Европы позволит насладиться противостоянием двух столиц.
Речь про «Зенит» и его участии в Евролиге. Клуб ради этого сильно трансформировал состав, оставив всего трёх игроков из прошлогоднего состава. Покинул команду даже многолетний лидер Сергей Карасёв, долгое время олицетворявший собой сине-бело-голубые цвета.
Начало сезона получилось для ЦСКА и «Зенита» диаметрально противоположным. Причём в обоих турнирах. В Единой лиге ВТБ армейцы сенсационно уступили «Енисею», а потом добыли трудовую победу над «Пармой», а «Зенит» легко победил «Зелену Гуру». А в Евролиге действующий чемпион легко и даже как-то буднично разгромил «Валенсию», а подопечные Жоана Плазы неожиданно слабо выступили в Берлине, крупно уступив «Альбе».
В Москву «Зенит» приехал сразу без трёх игроков ротации. Антон Пушков, Густаво Айон и Андрей Зубков получили травмы и не помогут команде в ближайшее время. Шансы на продолжение серии поражений в гостевых матчах с ЦСКА снова повышался.
Хозяева начали по-чемпионски уверенно. Уже в первой четверти команда Димитриса Итудиса смогла оторваться на 9 очков. Головной болью гостей стал Майк Джеймс. Защитник был признан самым ценным игроком первого тура Евролиги и, кажется, становится единоличным лидером обновлённого чемпиона.
К чести игроков «Зенита», они ни на секунду не расслаблялись и продолжали терпеть. Сначала начало получаться в защите, потом заработало и нападение. Гости били армейцев их же оружием. «Сколько вы там забили трёхочковых «Валенсии»?», — словно ухмыляясь спрашивали они. Только за первую половину сине-бело-голубые реализовали 8 дальних бросков из 15 попыток. На большой перерыв они уходили, проигрывая всего три очка.
А уже во второй половине за дело взялась «старая школа». Давние приятели по сборной России Антон Понкрашов и Евгений Воронов собственноручно начали расстреливать свой бывший клуб. Ветеранов не вызывали в сборную летом и, судя по всему, зря. Оба находятся в прекрасной форме и в четыре руки способны заставить очень сильно напрячься действующего чемпиона Евролиги.
К середине четвёртой десятиминутки «Зенит» вёл три очка, когда начался коронный навал армейцев. Хиллиард сравнял счёт дальним попаданием издали за 2:10 до конца. УСК ЦСКА наконец взорвался эмоциями. У него к этому времени уже было две точных попытки и вообще матч для него лично складывался здорово. Оставалось помочь команде.
В ключевом владении «Зенита» Колтон Айверсон потерял мяч и Хэккет помчался разгонять атаку, которая скорее нуждалась в подготовке и осмысленности. В результате малейшая оплошность итальянца и мяч вылетел из руки, став лёгкой добычей соперников. Есть первая победа «Зенита» над ЦСКА на выезде! Очередной рекорд Единой лиги ВТБ пал.
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