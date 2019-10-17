Дожать французов в концовке. УНИКС и «Локо-Кубань» одержали яркие победы

Накануне две российские команды сыграли свои третьи матчи в Еврокубке. Первыми на паркет домашней арены вышли подопечные Луки Банки. «Локомотив-Кубань» неожиданно уступил в стартовом матче литовскому «Ритасу» в гостях, но затем сумел реабилитироваться, обыграв итальянскую «Уману».

На протяжении 35 минут шла вязкая и упорная борьба. Команды плотно играли в обороне, редкая атака заканчивалась комфортным подготовленным броском. Гости в трёх первых четвертях оперативно выбирали лимит фолов, что позволяло хозяевам комфортно контролировать 2-3 последние атаки оппонентов.

Хуже всего краснодарцам удался третий игровой отрезок, который команда проиграла 13:17. И ещё за четыре минуты до конца четвёртой четверти можно было ожидать нервную концовку. Но подбор на своём щите и 5 очков кряду Виталия Фридзона позволили хозяевам создать отрыв в те же 5 баллов. Ну а трёхи Уилла Каммингса и Дмитрия Кулагина перевели концовку в более спокойное русло.

Эмоциональная работа на скамейке запасных наставника краснодарцев Луки Банки помогла его игрокам завестись и дожать французов. Заключительную четверть «железнодорожники» забрали – 31:17. Лучшим в составе хозяев стал Алан Уильямс, набравший 17 очков и сделавший 5 подборов. Добытая победа позволила «Локомотиву» обосноваться на чистом втором месте. Уже в следующем туре дружина Банки встретится с единоличным лидером группы – «Партизаном».

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«Подходили к этой игре с определённым давлением после поражения от «Астаны». Мы в начале процесса формирования команды, так что это нормальное явление – чередование побед и поражений на данном этапе, — цитирует Луку Банки пресс-служба «Локомотива». — Играли против физически очень мощной команды и ожидали от них подобного сопротивления. Смогли провести хорошую четвертую четверть, в которой показали хорошие решения в атаке, но самое главное – сыграли с большой концентрацией в защите. Сумели сделать важные перехваты, забрать подборы и не дать сопернику сыграть в свою игру в решающие минуты».

И если матч в Краснодаре можно было охарактеризовать как трудовой и не особо зрелищный, то во Франции УНИКС и местный «Нантер» устроили настоящее шоу. На двоих команды набросали 186 очков, а концовку забрал казанский клуб. И при такой результативности интрига жила до последних секунд.

Первую четверть с запасом выиграли хозяева площадки. Гости «проснулись» уже после перерыва, ответив своим спуртом. Димитрис Прифтис провёл хорошую работу в первом перерыве, и его парни взяли второй игровой отрезок с преимуществом в 7 очков – 24:17. Ну а затем начались качели. Ещё за минуту до окончания основного времени матча французы вели с разницей в 4 очка – 92:88, но заработали технический фол.

Прифтис взял тайм-аут. После этого Макколум один штрафной реализовал, а в продолжившейся атаке Джамар Смит точно бросил из-за дуги, сравняв счёт. Завалил «Нантеру» концовку Кенни Чери, который сначала промазал со средней дистанции, а за 16 секунд до сирены сфолил на своём щите. Макколум оба раза был точен, а хозяева дважды не попали со средней дистанции. Яркая и столь нужная казанцам победа.

Лучшими в составе УНИКСа стали Макколум и Смит, набравшие по 24 очка и вытащившие для команды концовку. В группе С сразу у четырёх клубов одинаковый набор очков, по вторичным показателям казанцы занимают пока четвёртую строчку. Следующим соперником парней Прифтиса станет лидер группы – испанский «Ховентуд».

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