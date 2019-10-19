В Италии не считают профессионалом лидера ЦСКА. Это простая зависть?

Защитник ЦСКА Майк Джеймс не лучшим образом расстался со своим предыдущим клубом. Лучший скорер Евролиги сезона-2018/19 оказался не нужен новому главному тренеру итальянской команды Этторе Мессине. Дело дошло до того, что летом «Милан» досрочно расторг действующий контракт с Джеймсом, выплатив игроку неустойку. При этом, обмен любезностями между сторонами продолжается до сих пор. Новый виток конфликта Джеймс / «Милан» состоялся сразу после фееричной игры американца в матче Евролиги против «Химок» (99:86).

Стоп, победная серия! ЦСКА показал «Химкам», кто тут чемпион «Армейцы» на протяжении всего матча контролировали ход игры, усилий Шведа химчанам не хватило.

Президент «Милана» Лео Делль'Орко вдруг решил рассказать, почему было принято решение расстаться с Джеймсом.



«У него был контракт с нами. Он дважды беседовал с Этторе Мессиной. В то же время он участвовал в турнирах с друзьями в Соединённых Штатах. Это непрофессионально», — приводит слова Делль'Орко журналист Эмилиано Каршия в своём «твиттере».



Да, Джеймс летом действительно участвовал в турнире The Basketball Tournament. Интересно, что капитаном его команды был будущий одноклубник по ЦСКА Кайл Хайнс. Майк принес команде Хайнса 23 очка в матче против команды Криса Пола, в том числе забил победный бросок с отклонением.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале The Basketball Tournament.

The Basketball Tournament — предсезонный турнир в США с призовыми в размере 2-х миллионов долларов. В этом турнире участвовали многие известные игроки Евролиги: разыгрывающий «Панатинаикоса» Ник Калатес, еще один «армеец» Дарран Хиллиард, защитник «Жальгириса» Томас Уолкап, центровой «Анадолу Эфес» Брайант Данстон и другие. Ни к кому из них не возникло претензий со стороны клубов. Очевидно, что речь идёт о личных обидах между Джеймсом и «Миланом».

«Это просто смешно. Больше мне нечего сказать», — написал Джеймс в своём «твиттере» в ответ на заявление президента «Милана».

На самом деле, ситуация действительно выглядит смешно. «Милан» расстался с Джеймсом из-за того, что Мессина не хотел видеть его в своей команде, а не из-за каких-то проявлений непрофессионализма. Участие в предсезонных турнирах — обычное явление для игроков. По крайней мере, контракт Джеймса не запрещал ему заниматься подобной деятельностью, иначе «Милан» просто отчислил бы игрока, а не платил бы ему неустойку. Вот что Мессина сказал по поводу выкупа контракта Джеймса.

«В связи с подписанием Шелвина Мэка и дальнейшими приобретениями, которые мы запланировали на этой же позиции, я лично сообщил Майку Джеймсу, что в нашем техническом проекте на следующий сезон не будет игрового времени для него. Я назвал ему причины, почему было принято это решение. Генеральный менеджер Христос Ставропулос уже работает с представителями игрока над соглашением, которое удовлетворит обе стороны», – передает слова Мессины Sportando.

Сам Джеймс не хочет вдаваться в подробности, но ясно дает понять, что не испытывает ничего положительного в отношении Мессины.

«Не хочу об этом говорить… Я могу сказать только, что сам бы никогда не стал вести себя так по отношению к другому. Это все. Не спрашивайте меня больше».



В свое время Мессина во главе ЦСКА завоевал чемпионские титулы Евролиги в 2006 и 2008 годах. Летом этого года он прямо поспособствовал (хоть и не намеренно) переезду лучшего бомбардира в Москву. «Армейцы» должны поблагодарить своего экс-наставника. Мессина подогнал ЦСКА отличного игрока. Стоит отметить, что трансфер Джеймса был оформлен уже в августе, когда все качественные игроки на европейском рынке давно разобраны.

ЦСКА очень нуждался в новом лидере атаки после ухода Нандо Де Коло, Серхио Родригеса и Кори Хиггинса. «Армейцы» интересовались оказавшимся невостребованным в НБА Джереми Лином, но он решил уехать в Китай. Джеймс стал лучшим из возможных вариантов. Можно не сомневаться, что нападение ЦСКА сейчас выглядело бы существенно слабее, если бы Мессина не выгнал Джеймса из «Милана». Американец стал свободным агентом и перешел в ЦСКА. Ещё раз спасибо итальянцу.

Что касается выпадов президента «Милана» в адрес Джеймса, то, вполне вероятно, речь идет об элементарной человеческой зависти. Лео Дель’Орко определенно не рад тому, что выброшенный его клубом игрок отлично выступает в новой команде. Шелвин Мэк, которого итальянцы приобрели на замену Майку, вылетел из строя на неопределенный срок с растяжением приводящей мышцы бедра. Он сыграл только в первом туре Евролиги против «Баварии» (64:78), набрав 6 очков.

В это же время Джеймс привел ЦСКА к победе над «Валенсией» (96:71), став MVP по итогам стартового раунда. Замена Мэка на Джеймса пока кажется абсолютно неравнозначной. «Милан» выглядит вдвойне глупее из-за того, что заплатил (!) за досрочный уход из команды лучшего бомбардира Евролиги ради приобретения не имеющего опыта игры в Европе Мэка, который чуть ли не сразу после дебюта получает травму. Но за результат отвечает тренер. Возможно, в конце сезона Мессина докажет обоснованность своего решения.

Этторе посчитал Джеймса «мусорным скорером», который не годится для игры в его системе, заточенной на командный баскетбол. Тем не менее, Джеймс в ЦСКА доказывает, что способен быть весьма продуктивной частью побеждающей команды. В свое время Джеймс выводил скромную «Басконию» в Финал четырех Евролиги, вытаскивал далеко не суперименитый состав «Панатинаикоса» в плей-офф. «Милан» в прошлом сезоне в плей-офф не вышел, но Джеймс последний кого нужно винить в этом. Скорее всего, Мессина и Джеймс действительно несовместимы как игрок и тренер. Что ж, остается порадоваться за удачные стечения обстоятельств, благодаря которым Майк оказался в ЦСКА. Похоже, в Москве у него всё пойдет очень даже неплохо.