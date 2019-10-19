В Италии не считают профессионалом лидера ЦСКА. Это простая зависть?

Защитник ЦСКА Майк Джеймс не лучшим образом расстался со своим предыдущим клубом. Лучший скорер Евролиги сезона-2018/19 оказался не нужен новому главному тренеру итальянской команды Этторе Мессине. Дело дошло до того, что летом «Милан» досрочно расторг действующий контракт с Джеймсом, выплатив игроку неустойку. При этом, обмен любезностями между сторонами продолжается до сих пор. Новый виток конфликта Джеймс / «Милан» состоялся сразу после фееричной игры американца в матче Евролиги против «Химок» (99:86).
Президент «Милана» Лео Делль'Орко вдруг решил рассказать, почему было принято решение расстаться с Джеймсом.
«У него был контракт с нами. Он дважды беседовал с Этторе Мессиной. В то же время он участвовал в турнирах с друзьями в Соединённых Штатах. Это непрофессионально», — приводит слова Делль'Орко журналист Эмилиано Каршия в своём «твиттере».
Да, Джеймс летом действительно участвовал в турнире The Basketball Tournament. Интересно, что капитаном его команды был будущий одноклубник по ЦСКА Кайл Хайнс. Майк принес команде Хайнса 23 очка в матче против команды Криса Пола, в том числе забил победный бросок с отклонением.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале The Basketball Tournament.
The Basketball Tournament — предсезонный турнир в США с призовыми в размере 2-х миллионов долларов. В этом турнире участвовали многие известные игроки Евролиги: разыгрывающий «Панатинаикоса» Ник Калатес, еще один «армеец» Дарран Хиллиард, защитник «Жальгириса» Томас Уолкап, центровой «Анадолу Эфес» Брайант Данстон и другие. Ни к кому из них не возникло претензий со стороны клубов. Очевидно, что речь идёт о личных обидах между Джеймсом и «Миланом».
«Это просто смешно. Больше мне нечего сказать», — написал Джеймс в своём «твиттере» в ответ на заявление президента «Милана».
На самом деле, ситуация действительно выглядит смешно. «Милан» расстался с Джеймсом из-за того, что Мессина не хотел видеть его в своей команде, а не из-за каких-то проявлений непрофессионализма. Участие в предсезонных турнирах — обычное явление для игроков. По крайней мере, контракт Джеймса не запрещал ему заниматься подобной деятельностью, иначе «Милан» просто отчислил бы игрока, а не платил бы ему неустойку. Вот что Мессина сказал по поводу выкупа контракта Джеймса.
«В связи с подписанием Шелвина Мэка и дальнейшими приобретениями, которые мы запланировали на этой же позиции, я лично сообщил Майку Джеймсу, что в нашем техническом проекте на следующий сезон не будет игрового времени для него. Я назвал ему причины, почему было принято это решение. Генеральный менеджер Христос Ставропулос уже работает с представителями игрока над соглашением, которое удовлетворит обе стороны», – передает слова Мессины Sportando.
Сам Джеймс не хочет вдаваться в подробности, но ясно дает понять, что не испытывает ничего положительного в отношении Мессины.
«Не хочу об этом говорить… Я могу сказать только, что сам бы никогда не стал вести себя так по отношению к другому. Это все. Не спрашивайте меня больше».
В свое время Мессина во главе ЦСКА завоевал чемпионские титулы Евролиги в 2006 и 2008 годах. Летом этого года он прямо поспособствовал (хоть и не намеренно) переезду лучшего бомбардира в Москву. «Армейцы» должны поблагодарить своего экс-наставника. Мессина подогнал ЦСКА отличного игрока. Стоит отметить, что трансфер Джеймса был оформлен уже в августе, когда все качественные игроки на европейском рынке давно разобраны.
ЦСКА очень нуждался в новом лидере атаки после ухода Нандо Де Коло, Серхио Родригеса и Кори Хиггинса. «Армейцы» интересовались оказавшимся невостребованным в НБА Джереми Лином, но он решил уехать в Китай. Джеймс стал лучшим из возможных вариантов. Можно не сомневаться, что нападение ЦСКА сейчас выглядело бы существенно слабее, если бы Мессина не выгнал Джеймса из «Милана». Американец стал свободным агентом и перешел в ЦСКА. Ещё раз спасибо итальянцу.
Что касается выпадов президента «Милана» в адрес Джеймса, то, вполне вероятно, речь идет об элементарной человеческой зависти. Лео Дель’Орко определенно не рад тому, что выброшенный его клубом игрок отлично выступает в новой команде. Шелвин Мэк, которого итальянцы приобрели на замену Майку, вылетел из строя на неопределенный срок с растяжением приводящей мышцы бедра. Он сыграл только в первом туре Евролиги против «Баварии» (64:78), набрав 6 очков.
В это же время Джеймс привел ЦСКА к победе над «Валенсией» (96:71), став MVP по итогам стартового раунда. Замена Мэка на Джеймса пока кажется абсолютно неравнозначной. «Милан» выглядит вдвойне глупее из-за того, что заплатил (!) за досрочный уход из команды лучшего бомбардира Евролиги ради приобретения не имеющего опыта игры в Европе Мэка, который чуть ли не сразу после дебюта получает травму. Но за результат отвечает тренер. Возможно, в конце сезона Мессина докажет обоснованность своего решения.
Этторе посчитал Джеймса «мусорным скорером», который не годится для игры в его системе, заточенной на командный баскетбол. Тем не менее, Джеймс в ЦСКА доказывает, что способен быть весьма продуктивной частью побеждающей команды. В свое время Джеймс выводил скромную «Басконию» в Финал четырех Евролиги, вытаскивал далеко не суперименитый состав «Панатинаикоса» в плей-офф. «Милан» в прошлом сезоне в плей-офф не вышел, но Джеймс последний кого нужно винить в этом. Скорее всего, Мессина и Джеймс действительно несовместимы как игрок и тренер. Что ж, остается порадоваться за удачные стечения обстоятельств, благодаря которым Майк оказался в ЦСКА. Похоже, в Москве у него всё пойдет очень даже неплохо.
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