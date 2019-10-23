«Трудно наигрывать молодёжь клубам с задачами». Ведищев ответил Родионову

Стартовый отрезок сезона-2019/20 складывается для краснодарского «Локомотива» без особого блеска, но и без провалов. В Еврокубке команда одержала 2 победы в 2 матчах, в Единой лиге ВТБ допустил лишь одну осечку, уступив В Нур-Султане местной «Астане».

В интервью «Чемпионату» президент клуба Андрей Ведищев рассказал о том, что получилось в летнее трансферное окно и с какими трудностями столкнулся менеджмент, проводя весьма серьёзную реконструкцию состава.

— Хотелось бы начать разговор с вопросов не столько как руководителю баскетбольного клуба, а как отцу. Совсем недавно ваш сын Захар стал игроком литовского «Невежиса». Расскажите, как вы принимали это решение и почему именно этот клуб?

— Решение принималось непросто. Мы много думали. Изначально был план отправиться в один из американских университетов, но не получилось с визой. Из-за этого мы немного подвисли с клубом. В итоге решили, что лучшим местом для дальнейшего развития будет Литва. Важно, что эта команда выступает в главном чемпионате страны, наравне с «Жальгирисом» и «Ритасом». Там два круга, нет еврокубков, есть время для тренировок и подготовки к играм. Ближайший год Захар проведёт там.

— Правильно понимаем, что российские клубы Суперлиги даже не рассматривались как вариант продолжения карьеры? Почему?

— Нет, не рассматривались. Потому что это большие переезды, много времени в дороге, а это всё лишнее. Там всё компактнее, быстрее. Самое главное, что сам клуб специализируется на развитии молодых талантов. Тренерский штаб и тренеры по ОФП – всё это, на мой взгляд, должно пойти ему на пользу на этом этапе карьеры.

— Вы говорите про развитие молодых талантов, но они же литовцы. В данном случае ваш сын там чужой. Он – легионер. Опасений на этот счёт нет?

— Пускай привыкает быть легионером. Если он хочет играть на высоком уровне, то должен с этим как-то справиться, пройти через это. Это обычный путь спортсмена высокого уровня.

— Захар очень ярко проявил себя на молодёжном чемпионате мира, хотя до его старта он не считался лидером той команды. Как вы смотрели турнир: как отец или как руководитель клуба, в котором играет молодой баскетболист?

— (Улыбается.) Смотрел как отец и как специалист. Наверное, всё вместе. У него действительно была непростая роль в команде. В самом начале он был вспомогательной единицей, по ходу доказав, что имеет право на большее. Стал игроком стартовой пятёрки и, кажется, неплохо справился с этим. Команда на турнире смотрелась очень качественно и убедительно. Пятое место в 19-летнем возрасте – это неплохой результат. Учитывая, что мы столкнулись в четвертьфинале с американцами.

— Оставляя тему и переходя к реалиям вашего «Локомотива», хочется, чтобы вы рассказали, как проходило лето для вас как президента команды. Клуб снова сильно обновился.

— Непростое лето. Всегда сложно менять, удерживать костяк. Собственно, задачи удержать кого-то не было. Мы сохранили костяк: Кулагина, Ильницкого, Ивлева. Почти полностью поменяли легионеров. Вы могли заметить, что мы не торопились с подписаниями. Старались медленно, но качественно брать тех, кого хотели и кого можно было взять.

— В это время ЦСКА, «Химки» и «Зенит» устраивали фестиваль подписаний. Это заставляло вас нервничать?

— Да, волнение было. До июля мы не подписали никого. Была, можно сказать, тревожная пауза. Однако мы знали внутреннюю кухню и спокойно ждали своего дня.

— Не кажется ли вам, что «Локо» проиграл «гонку вооружений»?

— Уровень Единой лиги ВТБ выровнялся. Все соперники подписали известных игроков, но теперь у них новые команды. Им нужно время, чтобы сыграться, войти в сезон, узнать друг друга лучше. «Локомотив», думаю, твёрдо входит в пятёрку лучших команд лиги.

— Новость последних дней: ваш бывший защитник Тревор Лэйси подписал контракт с «Милуоки». В НБА уже играет Райан Брокхофф и выступал Малкольм Дилэйни. Это круто для клуба?

— Это действительно круто. Рад за Тревора, что он смог пробиться в состав клуба НБА. Райан Брокхофф играет уже второй год, Дилэйни уезжал от нас туда – много ребят, которые из «Локомотива» уезжали, и я за них рад. Быть в лучшей лиге мира, конечно, очень престижно.

— Вспоминая сейчас тот состав с Дилэйни и Рэндольфом, можно ли назвать его лучшим в современной истории?

— Синглтон, Клавер… наверное, это был лучший состав. По таланту, по всем остальным качествам. Не зря ведь мы были в «Финале четырёх» Евролиги в Берлине. Был отличный состав с хорошим тренером. Всё было так, как хочется. Но не всегда всё получается.

— В том полуфинальном матче с ЦСКА казалось, что до сенсации совсем чуть-чуть.

— Да, по-моему, это был чистый трёхочковый Брокхоффа. Если бы он попал, там оставалось бы всего очко или два и две минуты до конца. Были шансы. Но их нужно было использовать, чтобы выйти в финал.

— Помимо упущенного шанса в Берлине «Локомотив» вёл у ЦСКА 2-0 в серии до трёх побед в Единой лиге ВТБ и проиграл 2-3. Как вы относитесь к поражению в этой серии сегодня?

— Помните, что тогда регламент предполагал перерыв в серии после двух матчей? И это, думаю, стоило нам выхода в полуфинал. Если бы третий матч был через три-четыре дня, то не исключаю, что счёт в серии был бы и 3-0. Но так как была двухнедельная пауза, то через две недели это были уже другие команды, другая история. Нужно было включиться сразу, но в первом матче у нас не получилось. Играли хорошо, но не забили очень много штрафных. В четвёртом матче уступили больше, а в пятом в Москве нам уже было сложно.

— «Астана» побеждает «Локомотив», ЦСКА проигрывает «Енисею» и «Зениту», «Зенит» проигрывает «Калеву». Как думаете, весь сезон будет такой непредсказуемый?

— Хотелось бы, чтобы весь сезон был ярким. Это здорово. Потому я чуть раньше и сказал, что средний уровень выровнялся. Да, есть более талантливые коллективы, но если они не выкладываются на все сто процентов, то им становится сложно выиграть на выезде. Да и дома даже. Лично мне это нравится. В любом случае всё решается в плей-офф.

«Нам достаются остатки того, что не забрали ЦСКА, «Химки» и «Локомотив» Президент БК «Автодор» Владимир Родионов — откровенно о том, почему в России не всё в порядке баскетболом.

— Не так давно на нашем сайте вышло интервью с президентом «Автодора» Владимиром Родионовым, который, как показалось, критиковал ведущие клубы, в том числе и ваш, за то, что в основном составе играет мало собственных воспитанников. Хотя за счёт ресурса именно в топовые команды попадает лучшая молодёжь со всей страны. Когда в «Локомотиве» будут играть свои воспитанники?

— Вопрос сложный. У «Автодора» нет глобальных задач, и поэтому можно найти время для молодёжи. Поэтому, к примеру, мой собственный сын не играет в «Локомотиве». Потому что я понимаю, что ему будет непросто получить то время, которое ему нужно дать. Задачи, которые ставятся перед главными клубами, просто выше, чем перед другими командами.

— Но вы согласны, что у топовых клубов есть больше возможности для привлечения талантливых ребят? Зачем им это делать, если они знают, что не смогут дать им игровое время?

— Молодёжью нужно заниматься качественно. Необходимо создать условия, иметь хороший тренерский штаб, чтобы готовить ребят. У нас всё это есть. Думаю, мы одни из лучших в этом плане. Через год-два будем ещё лучше. Строим тренировочную базу для ближайшего резерва. Её двери откроются уже летом следующего года. Также в наших планах создание баскетбольной академии со всей необходимой инфраструктурой. Академия включит в себя несколько тренировочных и игровой зал, медико-восстановительный центр, зону основной команды – всё необходимое, что позволит полноценно готовить детско-юношеские команды с самого раннего возраста и проводить соревнования любого уровня.

Я рад, что у «Автодора» есть ребята, которые в 19-20 лет могут играть по 15-20 минут за основную команду. У нас такой возможности просто нет, потому что перед нами стоят другие задачи.