Чемпионка мира и надежда сборной России на Олимпиаде в Токио

Летний чемпионат Европы вроде бы уже давно позади, но его результат до сих пор больно бьёт воспоминаниями по тем, кто смотрел и переживал за наших девчонок. Мы были в шаге от попадания на Олимпиаду. Достаточно было победить Швецию. И мы победили… почти. Несколько наших промахов. Пара точных попаданий соперниц и в Токио едут они, а не мы.

После той неудачи сменился тренерский штаб национальной команды. Новый главный тренер Александр Ковалёв сразу внёс изменения и в ростер. Изменения коснулись всех позиций, но очень важно наконец решить проблему с защитниками. Именно поэтому и вернулась опытная Наталья Жедик, а вместе с ней организацией игры команды будут заниматься Ксения Левченко, Карина Низамова и Елизавета Комарова.



Последняя долгое время провела в УГМК, получая практику в основном в дублирующей команде. Из-за высочайшей конкуренции она проводила на паркете считанные минуты, что вряд ли можно считать плюсом в вопросе развития карьеры.



Нынешний сезон 24-летняя баскетболистка начала в Москве. Летом Елизавета подписала контракт с МБА. Молодой клуб в прошлом сезоне занял четвёртое место в Премьер-лиге, остановившись в шаге от медалей. Приход в команду стал возможен «благодаря» переезду основной разыгрывающей Карины Низамовой (в «Оренбург») и завершением спортивной карьеры Марии Тороповой. Игровое время и одна из главных ролей в команде – всё то, чего так не хватало Лизе в Екатеринбурге.

Ещё до того, как баскетболистка переехала в столицу, она стала чемпионкой мира в баскетболе 3х3, получив по итогам турнира приз самому ценному игроку. Случилось это в 2018 году в Китае. Партнёрами по команде и тренерский штаб сборной были как раз из её будущего клуба.

В интервью клубному сайту она признавалась, что ей будет непросто привыкать к новому городу, но она готова к этому ради карьеры. Уже в первых пяти матчах чемпионата и Кубка России она проводила на паркете более 24 минут, набирая в среднем более 10 очков за матч.

Как и у многих спортсменов, «Инстаграм» Комаровой обходится без большого количества фотографий с матчей. В нём близкие, друзья, родственники. Ну и конечно отдых в тёплых местах.