Леброн сравнялся с Мэджиком и Коби. «Чикаго» пал перед Королём

Очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА оказался богат на события.



1. Очередные рекорды Джеймса

Выезд «Лос-Анджелес Лейкерс» в Чикаго не оказался лёгкой прогулкой, как многие могли ожидать. Местные «Буллз» навязали гостям из Калифорнии достойное сопротивление и были довольно близки к апсету, но всё-таки не выстояли в четвёртой четверти и уступили — 112:118.



Перед игрой много шумихи наделал звёздный «большой» «Лейкерс» Энтони Дэвис. Уроженец Чикаго назвал родной город Меккой баскетбола и вроде как даже намекнул на потенциальный переход в «Буллз» летом 2020 года в статусе свободного агента. Дэвису пришлось быстро оправдываться и опровергать желание продолжить карьеру в «Чикаго». Как бы то ни было, к Энтони было приковано слишком много внимания СМИ и болельщиков перед этим матчем. Это отрицательно сказалось на его выступлении на площадке.

Дэвис: Чикаго — настоящая мекка баскетбола

Дэвис набрал всего 15 очков (6/15 с игры) и 7 подборов в противостоянии с «Буллз». Обычно статистика Энтони куда более яркая. К счастью для «Лейкерс», не собирался сбавлять обороты Леброн Джеймс. В активе Короля очередной трипл-дабл из 30 очков, 11 передач и 10 подборов. Джеймс оформляет трипл-дабл уже третий матч подряд, что в последний раз в форме «Лейкерс» делал легендарный Мэджик Джонсон. Леброн оформил 7-й трипл-дабл в выездном матче в качестве игрока «озёрных». Он сравнялся с Коби Брайантом и делит второе место в истории франшизы по этому показателю. Леброн также стал самым возрастным игроком в истории НБА (34 года и 310 дней), который оформил трипл-дабл трижды подряд. Прежним рекордсменом был Джейсон Кидд (34 года и 291 день).



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В ходе встречи «Лейкерс» отыграли отставание в 19 очков. «Буллз» вели в счёте большую часть игры. Преимущество «Чикаго» было двузначным (+10 очков) даже в четвёртой четверти. Однако нынешние «Лейкерс» — команда с характером. После провального сезона-2018/19 Леброн Джеймс впервые за долгие годы смог полноценно отдохнуть в межсезонье. Команда провела качественную комплектацию в межсезонье, в коллективе нет «токсичного» микроклимата. Это даёт свои плоды на площадке. Сейчас «Лейкерс» (6-1) единолично возглавляют турнирную таблицу Западной конференции.

2. Гордон Хэйворд возвращается на уровень All-Star?

«Бостон Селтикс» не без проблем в гостях одолел «Кливленд Кавальерс» (119:113). Кто знает, как бы завершилась эта игра, если бы сверхудачный день не выдался у Гордона Хэйворда. Форвард «Селтикс» набрал 39 очков (17/20 с игры), 7 подборов и 8 передач. Гордон провёл самый результативный матч в форме «Бостона» и установил карьерный рекорд по количеству попаданий с игры. На его счету ключевой путбэк в клатче после подбора в нападении.



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Хэйворд реализовал феноменальные 16/16 двухочковых в противостоянии с «Кавальерс». Это наибольшее количество попаданий без промаха с двухочковой дистанции со времён легендарного Уилта Чемберлена в 1967 году. Символично, что Гордон выдал один из лучших матчей в карьере именно в Кливленде. В этом городе Хэйворд на старте сезона-2017/18 получил ужасающую травму ноги, из-за которой вылетел из строя на год и потерял звёздный статус. Сейчас с Кливленда может начаться новый старт для Гордона. Хэйворд набирает 20,3 очка при точности 56,5% с игры и 50% из-за дуги в этом регулярном чемпионате и наконец-то напоминает звёздного игрока, который обладает максимальным контрактом. Продуктивность в игре против «Кавальерс» должна добавить ему уверенности для дальнейших свершений.

3. Трэй Янг снова в игре

«Атланта» обыграла «Сан-Антонио» (108:100) на домашней площадке. У «Хоукс» выдалась пятидневная пауза между матчами, что является довольно большой редкостью для напряжённого графика НБА. Перерыв был очень кстати для команды Ллойда Пирса. Разыгрывающий Трэй Янг успел залечить травму голеностопа, полученную в игре против «Майами» 30 октября. Янг пропустил всего один матч регулярного чемпионата.



Трэй ударно начал сезон-2019/20. Он был признан лучшим игроком первой игровой недели в Восточной конференции, набрав в среднем 38,5 очка, 7,0 подбора, 9,0 передачи и 1,5 перехвата. «Атланта» обыграла участников плей-офф-2019 «Детройт» и «Орландо». «Хоукс» стали выглядеть как конкурентоспособная команда. Янг не растерял форму после краткосрочного отсутствия. В игре против «Сан-Антонио» он записал на свой счёт дабл-дабл из 29 очков и 12 передач. Среди прочего Трэй в издевательском стиле обыграл ветеранов «Спёрс» Пэтти Миллса и Ламаркуса Олдриджа.



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Возвращение Янга является обнадёживающим для фанатов «Хоукс» на фоне 25-матчевой дисквалификации тяжёлого форварда Джона Коллинза за нарушение антидопинговой программы НБА. «Атланту» есть кому тащить к победному результату.

4. «Шарлотт» не хочет «сливать»

«Шарлотт Хорнетс» вырвал победу в домашнем противостоянии с «Индианой Пейсерз» (122:120 ОТ). Команда Джеймса Боррего выиграла уже третий матч кряду. «Хорнетс» прогнозировали статус главного аутсайдера лиги, но пока команда держится более чем достойно (4-3).



Х-фактором «Шарлотт» является резервный разыгрывающий Девонте Грэм. 34-й пик драфта-2018 по-настоящему раскрылся после ухода Кембы Уокера из «Хорнетс». Грэм записал себе в актив 35 очков против «Индианы». Он показал рекордную результативность в сезоне-2019/20 для игроков скамейки. Также Девонте набрал больше всего очков среди резервистов за всю историю франшизы «Хорнетс». В нынешнем сезоне он набирает в среднем 17,3 очка, 6,7 передачип и 3,9 подбора. Такими темпами и до борьбы за звание лучшего шестого игрока лиги недалеко.



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Стартовый разыгрывающий «Шарлотт» Терри Розир тоже проявляет себя довольно неплохо. В кольцо «Индианы» он отгрузил 22 очка, в том числе забил эффектный степ-бэк. Этот момент даже заставил встать со своего места знаменитого владельца «Хорнетс» Майкла Джордана. У Эм Джея действительно есть повод для радости. Его команда не выглядит самой слабой в лиге. Перестройка в «Шарлотт» началась обнадёживающе.

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5. «Денвер» пришёл в себя после мини-спада

«Денвер» на своей площадке легко переиграл «Майами» (109:89). «Наггетс» довольно блёкло провели три последние игры. Команда Майка Мэлоуна уступила «Далласу» (106:109) и «Нью-Орлеану» (107:122), а также с огромным трудом одолела далеко не блещущий сейчас «Орландо» (91:87). Победа над «Хит» получалась очень убедительной, притом что не лучший день выдался у лидера «Денвера» Николы Йокича (9 очков, 5 подборов, 5 передач).



«Наггетс» (5-2) упрочили позиции в турнирной таблице и дали основания рассчитывать на преодоление небольшого кризисного отрезка. Йокич и компания вышли в полуфинал Западной конференции в прошлом сезоне. Ожидания от «Денвера» в этом году не менее высокие.