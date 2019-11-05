Дэвис: Чикаго — настоящая мекка баскетбола

Мощный форвард Энтони Дэвис назвал Чикаго баскетбольной меккой. Дэвис является уроженцем этого города.
«Чикаго — настоящая мекка баскетбола. Через нас прошли лучшие баскетболисты в истории. Стоит взглянуть на историю, на тех парней, что «Чикаго» дал лиге, и тех, кто сюда не попал. Все говорят о Нью-Йорке, но тут даже нечего сравнивать», — приводит слова Энтони Дэвиса Fadeawaёy World.
Ранее Дэвис заявлял, что он рассматривает вероятность перехода в «Чикаго Буллз» в будущем.
В межсезонье «Лейкерс» договорились с «Нью-Орлеан Пеликанс» о сделке, по которой получили Дэвиса в обмен на разыгрывающего Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, атакующего защитника Джоша Харта и три выбора первого раунда драфта, включая 4-й номер предстоящего драфта-2019.?
Официально соглашение вступит в силу не ранее 6 июля.
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