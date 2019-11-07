Риверс лишил болельщиков дуэли Кавай — Яннис, а «Клипперс» — победы

В НБА было сыграно 9 матчей регулярного чемпионата. Что примечательного случилось в этих поединках?

1. Яннис Адетокунбо снова переписал историю

«Лос-Анджелес Клипперс» принял довольно странное решение предоставить отдых звёздному форварду Каваю Леонарду на игру с «Милуоки Бакс» (124:129). Конечно, «Клипперс» на следующий день играть против «Портленда», а Кавай не готов проводить «бэк-ту-бэки». Но где в решении «Клипперс» рациональное зерно? Во-первых, клуб из Лос-Анджелеса лишил зрителей возможности созерцать дуэль Леонарда и лидера «Бакс» Янниса Адетокунбо. Между ними накопились старые счёты с прошлого сезона, когда Кавай в качестве игрока «Торонто Рэпторс» обыграл Янниса в финале Восточной конференции. Во-вторых, элементарная логика подсказывает, что для повышения вероятности побед в двух матчах целесообразнее выпустить Леонарда на игру против «Бакс», а затем предоставить отдых во встрече с более слабым «Портлендом». Как показала игра, Патрик Беверли, Монтрез Харрел и Лу Уильямс вполне могли бы разобрать нынешние «Блэйзерс» и без помощи Кавая.



В конечном счёте «Клипперс» без Кавая не так уж далеко ушли и от победы над «Бакс». У «Клипперс» сразу два игрока настреляли по 34 очка. Это упомянутые выше Харрел и Уильямс. Дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов оформил Беверли. Да, «Милуоки» был впереди большую часть поединка, но «Клипперс» вырывались вперёд в третьей четверти, отыграв отставание -17 очков. В четвёртой четверти «Бакс» тоже пришлось понервничать, пусть даже они ни разу не уступали в счёте. С высокой степенью вероятности можно утверждать, что наличие на площадке Леонарда сделало бы «Клипперс» победителем этой схватки. Разыгрывающий «Бакс» Эрик Бледсоу забыл, как вводить мяч в игру. Он бы наверняка более ответственно подходил к каждому владению, будь на паркете Кавай.



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Леонард явно не дал бы так разгуляться Яннису, который набрал 38 очков, 16 подборов и 9 передач.



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Адетокунбо стал первым игроком в истории НБА, который смог набрать 200+ очков, 100+ подборов, 50+ передач в первых 8 играх сезона. Кроме того, Яннис впервые после объединения ABA и НБА в 1976 году выдал серию из трёх матчей со статистикой 30-15-5. До этого подобным могли похвастать лишь легенды Уилт Чемберлен, Карим Абдул-Джаббар, Оскар Робертстон, Элджин Бэйлор и Боб Петтит.



Осталось послевкусие неполноценности поединка «Клипперс» — «Бакс» из-за отсутствия Кавая. Комментатор ESPN Дорис Берк красноречиво высказалась об отсутствии Леонарда.



«У меня не укладывается в голове, что Кавай Леонард не хочет сыграть против действующего MVP и предпочитает сыграть против «Портленда». Предоставлять Каваю отдых на данном этапе сезона – смешно», – заявила Берк.



Возможно, на следующей неделе в составе «Клипперс» дебютирует звёздный форвард Пол Джордж, который поправляется после операции на плече. Тогда проблема «управления нагрузкой» для звезд «Клипперс» не будет выглядеть столь возмутительной.

2. «Хьюстон» наконец-то уничтожил «Голден Стэйт»

Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук как следует оторвались в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (129:112).



Харден (36 очков, 13 передач) и центровой Клинт Капела (19 очков, 16 подборов) оформили дабл-даблы. Харден набрал 292 очка в первых 8 матчах регулярного чемпионата. Это самый высокий показатель результативности игрока после 302 очков Майкла Джордана на старте сезона-1988/89. Уэстбрук отметился 18 очками, 8 подборами и 8 передачами. По общему количеству ассистов Уэстбрук поднялся на 19-е место в истории НБА, обойдя Боба Кузи (6955). Кроме того, Расс показал рейтинг +40, что резко контрастирует с -46 в последнем сыгранном им матче против «Майами».

Джеймс и Расселл проиграли все ключевые битвы против «Голден Стэйт» в плей-офф последних лет. Они наконец-то разобрались со столь ненавистными «Уорриорз», но это лишь немного потешило их самолюбие. Парни запоздали на несколько лет со своими подвигами в противостояниях с «Голден Стэйт». В составе калифорнийцев не было ни одного участника Матча звёзд. Стив Керр выпустил на паркет сборную новичков и игроков на минимальных контрактах. Харден и Уэстбрук просто не имели права «чокерить» и на этот раз.

3. Возвращение Эмбиида «Филадельфии» не помогло

«Филадельфия» проиграла второй раз подряд в регулярном чемпионате, на этот раз «Юте» (104:106). Центровой Джоэль Эмбиид отбыл двухматчевую дисквалификацию за драку с Карлом-Энтони Таунсом. В игре с «Джаз» Джоэль оформил дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов, но этого оказалось недостаточно. На результате сказалась травма плеча форварда «Сиксерс» Бена Симмонса. Австралиец получил повреждение в самом начале игры. Бен вернулся на паркет, но во второй четверти стало окончательно ясно, что он не сможет продолжить матч.



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По первоначальным данным, повреждение Симмонса не является серьёзным. Возможно, Бен выйдет на паркет уже в следующей встрече против «Денвера». Однако конкретно на игре против «Джаз» его травма сказалась.

4. «Миннесота» сдувается?

«Тимбервулвз» стали одним из самых приятных сюрпризов старта регулярного чемпионата. Команда Райана Сондерса шла в верхней части турнирной таблицы с результатом 4-1. Но последние две игры настораживают. «Тимбервулвз» уступили «Милуоки» (106:134) и «Мемфису» (121:137). У «Тимбервулвз» напрочь отсутствовала защита. Против «Гриззлиз» на паркет вернулся Карл-Энтони Таунс. Центровой привычно оформил дабл-дабл (25 очков, 13 подборов), также результативно сыграл Эндрю Уиггинс (30 очков). Но поддерживающий ансамбль звезд «Тимбервулвз» оставляет желать лучшего.

5. Джа Морант заявляет о себе. В гонке за лучшего новичка сезона сформировался явный фаворит

Джа Морант — новый франчайз-игрок «Мемфис Гриззлиз» и главная надежда организации на ближайшие годы. В матче против «Миннесоты» (137:121) Морант набрал 26 очков, 4 подбора и 4 передачи.



В этом регулярном чемпионате Морант набирает в среднем 20,4 очков при 52,3% точности с игры, а также отдает 5,3 передач. Он стал первым новичком с результативностью 20+ очков, точностью 50+% и 5+ ассистов в первых 7 играх карьеры после Майкла Джордана в кампании-1984/85.

Очевидно, что Зайон Уильямсон из-за травмы выбывает из гонки за лучшего новичка. Постепенно угасает магия незадрафтованного феномена «Майами» Кендрика Нанна. Морант — явный фаворит на звание лучшего новичка. Из реальных конкурентов просматривается разве что Ар Джей Барретт из «Никс». Как бы то ни было, Морант лучший среди новичков по результативности и количеству передач. «Мемфис» более боеспособная команда, чем «Нью-Йорк». Скорее всего, Джа будет лишь укреплять свои позиции по мере продолжения регулярного чемпионата.