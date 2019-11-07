«Зенит» проиграл дома 9 матчей подряд. Игроки «Химок» даже не вспотели

Прижатые к стене питерцы

«Зенит» сыграл в нынешнем сезоне 12 матчей. Из них 6 в Евролиге и 6 – в Единой лиге ВТБ. Все 4 победы, которые одержала команда, пришлись на гостевые поединки. В родных стенах парни Плазы потерпели 8 поражений в 8 матчах. И это не есть хорошо. Плохо не то, что команда вне зоны плей-офф в обоих турнирах, беда, что не могут отстоять победу на своём паркете.



Есть у питерской группы «Бивни» отличная композиция, которая называется «Невский Фронт». Она родилась в те времена, когда футбольный «Зенит» ещё не доминировал настолько в российском футболе. Речь тогда шла исключительно о том, чтобы отстоять честь «бывшей столицы» в «одетом в гранит бастионе».

И с первых минут сложилось такое впечатление, что эту песню поставили в раздевалке баскетбольным зенитовцам. Айон со товарищи вылетели на площадку с горящими глазами и с первых минут мёртвой хваткой вцепились в более именитого соперника. Гости не сразу сообразили, что хозяева предлагают открытый поединок, без заумных оборонительных схем. Питерцы быстро оторвались в счёте, но развить успех не сумели – первая четверть закончилась с невероятным для Европы счётом – 28:28!

Мастерство «Химок»

У «Зенита» отличился Холлинз, набравший 15 очков и трижды попавший из-за дуги. Гости работали командную схему, в которой Швед больше играл на партнёров, а не на свою статистику. Две передачи он оформил во время погони. К исходу 14 минут матча стало понятно, что Йеребко вышел на игру с горячими руками. Он реализовал 3 броска со средней дистанции и единственную выпущенную трёшку.



В первом перерыве тренеры обеих команд пресекли попытки набрать на двоих 200 очков за 40 минут игры. Как бы этого не хотели болельщики. И тут начала сказываться разница в качестве скамейки. У «Химок» она, несмотря на травмы, глубже в плане качества. На паркете у хозяев появился Трушкин, отыграл 2.29 и ушёл с площадки с показателем полезности – «-2». А гости принялись отрываться в счёте. Не помог и вернувшийся на площадку Понкрашов. К исходу 16 минут игры гости вели — 44:36.

Паритет сохранился

Шикарно отработал первую половину матча Алексей Швед. Он играл на команду, набрал в первые 20 минут 17 очков, играл на команду, исполнял подготовленные броски и был настоящим вожаком команды. «Зениту» под занавес первой половины удалась качественная позиционная атака, которую дальним попаданием завершил Холлинз. И на большой перерыв дружина Плазы ушла при гуманных «+9». Но набранные 15 очков, вместо 28 из первой четверти, говорили сами за себя.

«Нам достаются остатки того, что не забрали ЦСКА, «Химки» и «Локомотив» Президент БК «Автодор» Владимир Родионов — откровенно о том, почему в России не всё в порядке баскетболом.

Вернёмся к музыкальной теме. В стартовом отрезке второй половины под сводами питерской арены звучала композиция из легендарного фильма про неуловимых мстителей – «Погоня». И хозяева приблизились к сопернику на расстояние 4 очков. И зацепились за такой отрыв. Химчане неплохо разыгрывали мяч в атаке, имели шансы оторваться в счёте, но у того же Тиммы наотрез отказывались мячи лететь из-за дуги в кольцо. В какой-то момент было одно попадание из пяти попыток. На третий перерыв команды ушли при счёте 66:60 в пользу гостей.

Плаза сам отдал концовку

Заключительная четверть стартовала для «Зенита» неприятно. Гости сходу набрали 7 очков и вернули на площадку Алексея Шведа… Правда, вернулся лидер «Химок» чуть позже, когда разница была в 14 очков. Наставник «Зенита» же, как показалось, передержал на скамейке Холлинсза и Айона. Когда остывшие лидеры вернулись на паркет, ловить там было уже нечего. Мы все понимаем, что ресурсы не безграничны, что сезон длинный, но…



Когда за 3 минуты до конца четвёртой четверти «Сибур-Арену» массово начинают покидать зрители, начинаешь задаваться вопросом: стоило ли оно того? Дальше график будет чуть более гуманный, в Единой лиге ВТБ домашний матч с «Енисеем». Как же так? «Зенит» настолько ярко провёл 3 четверти и так просто отдал заключительную… Повторимся, сезон длинный, но ведь на трибунах были болельщики. Болельщики, которые потянулись на выход за 3 минуты до сирены!



Римас Куртинайтис воспользовался очевидным планом оппонента, в нужный момент заключительной четверти выпустил на паркет лучших и за полторы минуты решил исход матча. Следующий шанс одержать первую домашнюю победу представится «Зениту» 11 ноября, когда на «СИБУР Арене» против них выйдет «Енисей». Вот только красноярцы обыграли ЦСКА, «Автодор» и «Парму»… Пока у команды из Санкт-Петербурга 9 домашних поражений в сезоне.