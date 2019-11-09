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«Виллербан» — ЦСКА – 67:66, 8 ноября 2019 года, обзор матча Евролиги

«Виллербан» — ЦСКА
Марат Арасланов
Французский бастион выстоял. ЦСКА проиграл самой домашней команде Евролиги
ЦСКА, ослабленный большим количеством травм, уступил во Франции. «Виллербан» дома непобедим.
Баскетбол / Евролига 0

Пока петербургский «Зенит» никак не может победить на домашней площадке, в Евролиге нашёлся клуб, готовый провести для сине-бело-голубых мастер-класс. «Виллербан» не проигрывает при своих болельщиках, последовательно обыграв во Франции «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Басконию». Можно было бы говорить о силе новичка Евролиги, только вот в на выезде команда Тони Паркера (легендарный француз несколько лет назад приобрёл этот скромный клуб) проиграла всем соперникам.

Прервать серию побед дерзкого новичка предстояло ЦСКА. Армейцы очень давно не встречались с «Виллербаном». Если верить баскетбольной энциклопедии, единственным участником той игры, кто ещё выступает на уровне сильнейшего турнира Старого Света, является Сергей Моня. А матч состоялся аж 17 лет назад. Некоторые баскетболисты сегодняшнего «Виллербана» в тот момент едва научились держать голову без посторонней помощи.

Действующий чемпион имел серьёзные проблемы перед матчем. Из-за травм разной степени в Москве вынуждены были остаться Михаил Кулагин, Дэниэл Хэкетт и Джоэл Боломбой. И это вдобавок к тому, что операции ждёт Уилл Клайберн, порвавший крестообразные связки и выбывший на весь сезон. Светлым пятном стало возвращение в обойму Косты Куфоса. Грек наконец-то восстановился и был готов помогать красно-синим в очень непростой момент сезона.

Забавный случай произошёл с командой уже по прилёту. Из Лиона до гостиницы армейцы добирались на автобусе и ничего не предвещало неожиданностей. Только вот водитель почему-то решил отвезти российскую делегацию в другой отель, а после указаний на ошибку, предложил команде размяться и покрыть расстояние до соседней гостиницы пешком.

Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
08 ноября 2019, пятница. 22:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
67 : 66
ЦСКА
Москва, Россия
АСВЕЛ: Ломаж - 15, Тейлор - 14, Джексон - 8, Джекири - 8, Жан-Шарль - 8, Лайти - 8, Кауди - 3, Нуа - 2, Стразель - 1, Галлью, Бако
ЦСКА: Джеймс - 14, Стрелниекс - 11, Фойгтман - 10, Хайнс - 10, Воронцевич - 6, Курбанов - 6, Куфос - 4, Хиллиард - 2, Бейкер - 2, Антонов - 1, Ухов, Лопатин

Первые атаки москвичей завершал лучший снайпер Евролиги прошлого сезона Майк Джеймс. Защитник решил почувствовать игру, чем вызвал нешуточное недовольство публики. Всё дело в завершении одного из его результативных проходов, в последней фазе которой Джеймс отодвинул соперника рукой в стиле Джеймса Хардена. Мяч засчитали, что вызвало взрыв эмоций главного тренера французов. Успокоительное в виде технического фола было прописано мгновенно, а действие его началось незамедлительно.

Джеймс был главным действующим лицом в составе ЦСКА. Лишь за первую четверть он бросил по кольцу шесть раз. Для сравнения – все остальные игроки в сумме бросили десять раз. Эффективность разыгрывающего при этом была высока. Он завершал стартовую десятиминутку с 8 набранными очками.

В конце первой четверти на паркете появился Куфос. Немного нерасторопно он получил первую передачу, нашёл Бэйкера, но тот промахнулся. Первые же очки пришлись на вторую четверть. Центровой сделал всё в своём фирменном стиле, мягко с полукрюка отправив мяч аккуратно в цель. Проблема заключалась в том, что гости к этому моменту уже уступали в счёте, а четверть проиграли с разницей «-8», набрав всего 13 очков.

Крайне шумная арена настолько сильно заводила хозяев, что те лидировали в счёте неприлично продолжительное время и лишь в середине третьего игрового отрезка подопечным Итудиса удалось цифрами на табло показать, кто тут фаворит.

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Концовка, в которую команды отправились минут за шесть до конца четвёртой четверти, проходила под мощнейшим давлением публики. Достаточно вспомнить падение Джордана Тейлора и выписанный Майку Джеймсу технический фол в безобидной, как казалось, ситуации.

58:57, пять минут до конца, гигантская серия ошибок и промахов обеих команд. Счёт не менялся несколько минут, а первыми из состояния анабиоза вышли гости – Фогтманн получил рискованную передачу под кольцо от Джеймса и, несмотря на сопротивление двух соперников, забил с фолом.

За две с половиной минуты до конца защита хозяев расступилась перед Стрелниексом. Латыш спокойно отправился в проход и, как показалось, чуть затянул с моментом для атаки и был буквально снесён соперником. Хорошо, что обошлось без травмы, а последующие два точных штрафных позволили сохранить лидерство москвичам.

Последняя минута началась атакой ЦСКА. Джеймс долго стучал и заработал непробивной фол, а вместе с ним дополнительное время на атаку. Следующие 14 секунд снова прошли с дриблингом американца, который прошёл до кольца, но не забил с сопротивлением. Не забиваешь ты, забивают тебе. При «+2» армейцы пропустили дальний бросок и проиграли.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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Лион-Виллербан ПБК ЦСКА •••
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