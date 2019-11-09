Французский бастион выстоял. ЦСКА проиграл самой домашней команде Евролиги

Пока петербургский «Зенит» никак не может победить на домашней площадке, в Евролиге нашёлся клуб, готовый провести для сине-бело-голубых мастер-класс. «Виллербан» не проигрывает при своих болельщиках, последовательно обыграв во Франции «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Басконию». Можно было бы говорить о силе новичка Евролиги, только вот в на выезде команда Тони Паркера (легендарный француз несколько лет назад приобрёл этот скромный клуб) проиграла всем соперникам.



Прервать серию побед дерзкого новичка предстояло ЦСКА. Армейцы очень давно не встречались с «Виллербаном». Если верить баскетбольной энциклопедии, единственным участником той игры, кто ещё выступает на уровне сильнейшего турнира Старого Света, является Сергей Моня. А матч состоялся аж 17 лет назад. Некоторые баскетболисты сегодняшнего «Виллербана» в тот момент едва научились держать голову без посторонней помощи.

Действующий чемпион имел серьёзные проблемы перед матчем. Из-за травм разной степени в Москве вынуждены были остаться Михаил Кулагин, Дэниэл Хэкетт и Джоэл Боломбой. И это вдобавок к тому, что операции ждёт Уилл Клайберн, порвавший крестообразные связки и выбывший на весь сезон. Светлым пятном стало возвращение в обойму Косты Куфоса. Грек наконец-то восстановился и был готов помогать красно-синим в очень непростой момент сезона.



Забавный случай произошёл с командой уже по прилёту. Из Лиона до гостиницы армейцы добирались на автобусе и ничего не предвещало неожиданностей. Только вот водитель почему-то решил отвезти российскую делегацию в другой отель, а после указаний на ошибку, предложил команде размяться и покрыть расстояние до соседней гостиницы пешком.

Первые атаки москвичей завершал лучший снайпер Евролиги прошлого сезона Майк Джеймс. Защитник решил почувствовать игру, чем вызвал нешуточное недовольство публики. Всё дело в завершении одного из его результативных проходов, в последней фазе которой Джеймс отодвинул соперника рукой в стиле Джеймса Хардена. Мяч засчитали, что вызвало взрыв эмоций главного тренера французов. Успокоительное в виде технического фола было прописано мгновенно, а действие его началось незамедлительно.



Джеймс был главным действующим лицом в составе ЦСКА. Лишь за первую четверть он бросил по кольцу шесть раз. Для сравнения – все остальные игроки в сумме бросили десять раз. Эффективность разыгрывающего при этом была высока. Он завершал стартовую десятиминутку с 8 набранными очками.

В конце первой четверти на паркете появился Куфос. Немного нерасторопно он получил первую передачу, нашёл Бэйкера, но тот промахнулся. Первые же очки пришлись на вторую четверть. Центровой сделал всё в своём фирменном стиле, мягко с полукрюка отправив мяч аккуратно в цель. Проблема заключалась в том, что гости к этому моменту уже уступали в счёте, а четверть проиграли с разницей «-8», набрав всего 13 очков.



Крайне шумная арена настолько сильно заводила хозяев, что те лидировали в счёте неприлично продолжительное время и лишь в середине третьего игрового отрезка подопечным Итудиса удалось цифрами на табло показать, кто тут фаворит.

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Концовка, в которую команды отправились минут за шесть до конца четвёртой четверти, проходила под мощнейшим давлением публики. Достаточно вспомнить падение Джордана Тейлора и выписанный Майку Джеймсу технический фол в безобидной, как казалось, ситуации.

58:57, пять минут до конца, гигантская серия ошибок и промахов обеих команд. Счёт не менялся несколько минут, а первыми из состояния анабиоза вышли гости – Фогтманн получил рискованную передачу под кольцо от Джеймса и, несмотря на сопротивление двух соперников, забил с фолом.



За две с половиной минуты до конца защита хозяев расступилась перед Стрелниексом. Латыш спокойно отправился в проход и, как показалось, чуть затянул с моментом для атаки и был буквально снесён соперником. Хорошо, что обошлось без травмы, а последующие два точных штрафных позволили сохранить лидерство москвичам.



Последняя минута началась атакой ЦСКА. Джеймс долго стучал и заработал непробивной фол, а вместе с ним дополнительное время на атаку. Следующие 14 секунд снова прошли с дриблингом американца, который прошёл до кольца, но не забил с сопротивлением. Не забиваешь ты, забивают тебе. При «+2» армейцы пропустили дальний бросок и проиграли.