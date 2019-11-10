«Локомотив» вернулся в игру, но ЦСКА дожал южан в концовке

«Локомотив» приехал в гости к ЦСКА в непростой для «армейцев» момент сезона. И речь даже не о пятничном поражении от «Виллербана» в Евролиге. Да, проигрывать одно очко броском издали на последних секундах крайне неприятно. Но куда сложнее, когда один за другим отправляются в лазарет игроки ротации. Уилл Клайберн выбыл до конца сезона, Михаил Кулагин давно восстанавливается, Джоэл Боломбой и Дэниэл Хэкетт также не могут помочь своей команде из-за повреждений.



Казалось бы, вот шанс для «железнодорожников», но и они не обошлись без потерь. Последний матч Еврокубка против «Ритаса» не только не получился с точки зрения результата (краснодарцы упустили победу дома), но и надолго вывел из строя Виталия Фридзона. У капитана красно-зелёных диагностирован перелом кисти, а на восстановление уйдёт около двух месяцев.

Поклонникам спорта из Краснодара в воскресенье пришлось делать непростой выбор. В одно время в столице начинались матчи баскетбольного «Локомотива» и футбольного «Краснодара». Так сложилось, что соперниками «быков» стали столичные «железнодорожники».

Первая четверть удивила наличием в стартовой пятёрке Косты Куфоса. Грек долго восстанавливался после травмы и впервые сыграл лишь в пятницу в Евролиге. Длительное отсутствие не сильно сказалось на опытном Куфосе, отыгравшем 11 сезонов в НБА. Грек был эффективен в атаке и помогал в защите. Но лучшим игроком стартовой десятиминутки однозначно стал Андрей Воронцевич. Форвард набрал 7 из 12 первых очков своей команды, попадая как со средней, так и с дальней дистанции.



Неплохой старт хозяев привёл к абсолютно логичному тайм-ауту Луки Банки, который в предматчевой речи удивил многих, заявив, что матч с ЦСКА – это отличная подготовка к следующему сопернику по Еврокубку. Скорее всего, итальянец хитрил, ибо после серьёзного разговора в тайм-ауте его команде удался рывок 6:0, после которого разница в счёте съёжилась до очка. Гости заиграли увереннее и, что самое главное, быстрее. Несколько раз Кулагин и Каммингс «жалили» ЦСКА быстрыми отрывами, а первая половина завершилась эффектнейшим трёхочковым Дмитрия после стэп-бэка – 35:31 в пользу ЦСКА.



Рассказ о первой половине закончен, а в тексте ещё ни разу не упоминался Майк Джеймс? Исправляемся. Точнее, исправляется американский защитник ЦСКА. Лучший снайпер Евролиги прошлого сезона за первые две четверти набрал три очка, а после перерыва словно проснулся и настрелял 11 (одиннадцать!) за половину четверти. Ох, не сладко пришлось защите «Локо». Отрыв в счёте быстро стал двузначным.



Краснодарский поезд, к чести всех членов его команды, не притормозил и тем более не стал сходить с рельс. Калниетис и Ильницкий очень вовремя разразились дальними попаданиями, а до этого наконец-то с игры забил экс-игрок НБА Сэм Деккер, промахнувшийся пять раз в первой половине.

Интрига в матче разгорелась в середине четвёртой четверти. Димитрис Итудис получил технический фол, ставший для него вторым. «Армейского» рулевого попросили удалиться в раздевалку, а руководить остался его ассистент Андреас Пистиолис.



«Локо» пытался воспользоваться нервозностью соперника, но не сумел переломить игру, хотя и подобрался очень близко. В сложный момент за дело снова взялся Майк Джеймс. Реактивный малыш вновь преодолел гроссмейстерский рубеж, выбив двадцатку. ЦСКА не только победил «Локомотив», но и обошёл его в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. С учётом поражения «Енисея» «армейцы» поднимаются на второе место, приближаясь к «Химкам».