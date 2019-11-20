«Реал» по-прежнему силён. «Химки» пропустили почти сотню за три четверти

«Химки» в нынешнем сезоне приятно удивляют всех, кто за них болеет и переживает. Если в прошлом сезоне на матчи команды в Евролиге нельзя было смотреть без успокоительного, то нынче это просто праздник какой-то. Подмосковная команда демонстрирует красивый атакующий баскетбол, а последняя победа над крепчайшим «Миланом» вообще была добыта с позиции силы. Жёлто-синие играли на равных почти три четверти, но в какой-то момент просто переключили передачу и умчались вперёд, оставив великого Этторе Мессину не у дел.

Команда Куртинайтиса находится в числе лидеров Евролиги, проиграв всего два матча в восьми играх. Меньше не проигрывал никто, а столько же сразу у шести клубов, включая ЦСКА. Даже мощнейший «Реал» проиграл три раза и всегда осечки приходились на выездные матчи. Во внутреннем чемпионате «сливочные» также проиграли на выезде, и сделали это прямо перед встречей с «Химками». Российская команда отправилась в Испанию сразу на два матча: сначала Швед и компания должны сыграть с «Реалом», а после матч против «Валенсии».

И кто здесь законодатели баскетбольной моды? «Химки» круче «Милана» Алексей Швед набирает 24 очка + 7 передач и не оставляет шансов лидеру Евролиги.

Перед игрой с «Реалом» Римас Куртинайтис сказал: «Нас ждет непростое турне из двух выездных матчей в Испании, но мы к этому готовы». Оказалось, коуч сильно ошибался.

Найти момент, когда «Химки» сражались на равных, вряд ли возможно. Мадридский клуб с самых первых атак поверил в свою дальнобойную артиллерию, которая работала безупречно. Энтони Рэндольф, Факундо Компаццо, Серио Льюль и Джейси Кэрролл в прямом смысле забыли как промахиваться по кольцу, показав в первой половине космический процент реализации. Уже в первой четверти испанцы преодолели планку в 30 набранных очков, а во второй прыгнули ещё выше. Всего за первую половину «Реал» набрал 65 очков, что даже по меркам НБА является очень приличным результатом.

А что же Швед? Лидер подмосковного клуба пытался включиться в самостоятельную погоню, но хозяева были хороши в защите. Активнее других отрабатывал центровой Валтер Тавареш, руки которого, как кажется, удлиняются в зависимости от потребностей 220-сантиметрового баскетболиста. К слову, Тавареш также провёл идеальный матч, набрав 15 очков за всего 18 минут игрового времени и не промахнувшись ни разу.

В третьей четверти разница в счёте начала стремиться к ужасающим 40 очкам, а «Реал» вполне был близок к тому, чтобы набрать «сотку» за три четверти. Главный тренер мадридцев Пабло Ласо решил не форсировать ситуацию и позволил поиграть тем, кто получил меньше минут.

«Химки» не опустили руки, хоть и не смогли сильно приблизиться в счёте. Энтони Гилл эффектно засадил сверху через Тавареша, а Крамер с Зайцевым набрали на двоих двадцадку. Швед же отыграл всего 22 минуты и большую часть второй половины провёл на скамейке. Впереди у команды игра с «Валенсией» и силы главной звезде пригодятся в важном, с турнирной точки зрения, матче.

«Реал» же показал свой истинный уровень, порадовав публику после гостевого поражения от «Бильбао». Но расслабляться «сливочным» точно не придётся. В пятницу к ним в гости приедет ещё одна проверка из России. И этим самым проверяющим станет ЦСКА.