И кто здесь законодатели баскетбольной моды? «Химки» круче «Милана»

Кто ещё в прошлом сезоне мог бы подумать, что «Милан» и «Химки» будут в топе чемпионата Евролиги? Нет, серьёзно. Если итальянцы были середнячками, то подмосковный клуб и вовсе одержал всего девять побед в регулярном чемпионате. Летнее превращение обоих коллективов по-настоящему приятно удивило.

Итальянцы перевезли из-за океана самого Этторе Мессину, которому пророчили место в одном из клубов НБА. Экс-тренер ЦСКА много лет провёл под крылом самого Грегга Поповича в «Сан-Антонио», но в «Милане» он получил должность президента по спортивным операциям и полностью отвечал за комплектование состава. Так из самого модного города мира в столицу России сразу отправился Майк Джеймс, на место которого был взят Серхио Родригес. На этом завязки с красно-синим чемпионом Евролиги не окончились – в «Милане» остался играть Владимир Мицов, также выступавший за ЦСКА.

Родригес, Скола и Мессина едут в Мытищи. «Химки» ждёт сражение с лидером Впереди у команды Куртинайтиса два сложнейших экзамена в Евролиге. Первый предстоит сдать «Олимпии».

«Химки» — лучшая атакующая команда континента. Ещё бы! Когда ты обладаешь таким боевым арсеналом, то просто не имеешь права им не пользоваться. И Римас Куртинайтис это отлично понимает, давая свободу Шведу и Тимме.

Тимма из-за травмы участия в матче против «Милана» не принимал, продолжив восстановление больной руки. А вот Швед с первых минут принялся за дело. Алексея модно критиковать за излишнюю активность и нелогичные броски, но в этом сезоне нельзя не отметить его прогресс в создании ситуации для бросков. Это было и раньше, только нынче партнёры чаще забивают, повышая количество ассистов лидера в статистическом протоколе. Шутка ли, только за половину у первого номера химчан было 6 результативных передач. И 17 очков.

Правда, во первые очки во второй половине Швед набрал лишь после шести с половиной минут после её старта. «Милан» действовал в своём привычном стиле, находя счастье в бросках издали. Не забывали, естественно, и про Луиса Сколу. Ветеран, которому в апреле будет 40 лет, на опыте «ковырял» из под кольца и заставлял хозяев нарушать на себе правила. Только в первой половине аргентинец набрал 14 очков, а его команда лидировала 51:47.

Перед последней десятиминуткой счёт был равный – 65:65. Нападение гостей опиралось на трёх «китов», в роли которых выступали Скола, Родригес и Недович. Последний держал в напряжении своими дальними попаданиями, а испанец был мотором в нападении.

«Химки» старались действовать хладнокровно. Но иногда лучшее врагом хорошего не является. Наверняка именно об этом думал Алексей Швед, бросив в лоб без ведения с восьми метров за 5:54 до конца четвёртой четверти. Попал! Разница в счёте выросла до 8 очков и нервозности в сердцах болельщиков стало чуточку меньше. А вот Мессина был вынужден использовать свой второй тайм-аут.

Итальянцы сдаваться не собирались даже когда разница в счёте стала двузначной. Пара дальних попаданий вернула «модников» в игру, резко оживив трибуны. И тут на виртуальную баскетбольную сцену вышел Крис Крамер. Американец недавно окончательно поправился и теперь готов помогать подмосковной команде полноценно. Именно он набрал пять очков подряд, вновь отодвинув разницу к 10 очкам. А когда Йонас Жеребко попал издали, а счёт за полторы минуты стал 87:74, стало окончательно понятно, кто сегодня победит.

«Химки» побеждают лидера Евролиги (у «Милана» до матча в Мытищах было столько же побед и поражений, сколько у «Барселоны» и они уступали испанцам лишь в разнице забитых и пропущенных очков), ожидая крайне напряжённого испанского выезда в Мадрид и Валенсию.