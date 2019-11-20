Исторический рекорд Леброна. От Короля пострадали все клубы НБА

Когда тебя зовут Леброн Джеймс и ты доминируешь в лучшей лиге мира более полутора десятков лет, для перечисления всех твоих достижений не хватит 48 минут, отведённых на стандартный матч в НБА. А в этой лиге, как известно, считается вообще всё. И если покопаться в статистике, можно нарыть совершенно экзотические рекорды. Но есть достижения, которые по-настоящему впечатляют.
Для Леброна привычное дело быть номером 1 в лиге. К прозвищу Король все давно относятся как к титулу. Титулу, который Джеймс подтверждает день ото дня, месяц за месяцем и год за годом. Очередную, 12-ю победу в 14 матчах «Лейкерс» одержали над «Оклахомой». Вклад Джеймса в этот результат по его меркам не выглядит уникальным или сколь-нибудь впечатляющим.
За 37 минут, проведённых на паркете, Король набрал 25 очков, собрал 11 подборов (все под своим щитом) и сделал 10 результативных передач. Тот же Энтони Дэвис за тот же временной отрезок наколотил 34 балла. Но нас в данной связи интересуют не только набранные очки.
В коллекции Леброна теперь 86 трипл-даблов. Это пятый результат за всю историю НБА. Перед Королём расположились Оскар Робертсон, Рассел Уэстбрук, Мэджик Джонсон и Джейсон Кидд. Последний, к слову, с нынешнего сезона работает помощником наставника «Лейкерс» Фрэнка Вогеля. Но куда важнее достижение, которое в обозримом будущем сможет повторить разве что Уэстбрук.
Когда мы говорим о годах доминирования Леброна в НБА, критики таланта Джеймса требуют каких-то осязаемых доказательств. А ненавистников у Короля предостаточно, «Чемпионат» об этом писал совсем недавно. Так вот, ничем, на первый взгляд, не примечательная победа над «Тандер» дала поклонникам легенды самое что ни есть вещественное доказательство.
Король первым в истории НБА оформил трипл-даблы в матчах со всеми 30 франшизами НБА. По сути, это демонстрация не просто величия игрока, это демонстрация его возможностей разобрать кого угодно.
Что касается самого матча, то встреча не носила односторонний характер, а исход решался в клатче, что всегда украшает игры. Ну и выше ссылка на шикарнейший аллей-уп, который на двоих нарисовали Рэджон Рондо и Король. Этот эпизод рискует попасть в топ-10 лучших моментов по итогам регулярки.
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