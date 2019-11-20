Исторический рекорд Леброна. От Короля пострадали все клубы НБА

Когда тебя зовут Леброн Джеймс и ты доминируешь в лучшей лиге мира более полутора десятков лет, для перечисления всех твоих достижений не хватит 48 минут, отведённых на стандартный матч в НБА. А в этой лиге, как известно, считается вообще всё. И если покопаться в статистике, можно нарыть совершенно экзотические рекорды. Но есть достижения, которые по-настоящему впечатляют.

Для Леброна привычное дело быть номером 1 в лиге. К прозвищу Король все давно относятся как к титулу. Титулу, который Джеймс подтверждает день ото дня, месяц за месяцем и год за годом. Очередную, 12-ю победу в 14 матчах «Лейкерс» одержали над «Оклахомой». Вклад Джеймса в этот результат по его меркам не выглядит уникальным или сколь-нибудь впечатляющим.



За 37 минут, проведённых на паркете, Король набрал 25 очков, собрал 11 подборов (все под своим щитом) и сделал 10 результативных передач. Тот же Энтони Дэвис за тот же временной отрезок наколотил 34 балла. Но нас в данной связи интересуют не только набранные очки.

Фанаты ненавидят лучшего баскетболиста планеты. Чем им насолил Леброн? Короля критикуют за всё, что он делает. Ему не могут простить преследование «призрака Джордана»?

В коллекции Леброна теперь 86 трипл-даблов. Это пятый результат за всю историю НБА. Перед Королём расположились Оскар Робертсон, Рассел Уэстбрук, Мэджик Джонсон и Джейсон Кидд. Последний, к слову, с нынешнего сезона работает помощником наставника «Лейкерс» Фрэнка Вогеля. Но куда важнее достижение, которое в обозримом будущем сможет повторить разве что Уэстбрук.

Когда мы говорим о годах доминирования Леброна в НБА, критики таланта Джеймса требуют каких-то осязаемых доказательств. А ненавистников у Короля предостаточно, «Чемпионат» об этом писал совсем недавно. Так вот, ничем, на первый взгляд, не примечательная победа над «Тандер» дала поклонникам легенды самое что ни есть вещественное доказательство.

Король первым в истории НБА оформил трипл-даблы в матчах со всеми 30 франшизами НБА. По сути, это демонстрация не просто величия игрока, это демонстрация его возможностей разобрать кого угодно.

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Леброн Джеймс установил очередной рекорд НБА Фото: Christian Petersen/Getty Images

Что касается самого матча, то встреча не носила односторонний характер, а исход решался в клатче, что всегда украшает игры. Ну и выше ссылка на шикарнейший аллей-уп, который на двоих нарисовали Рэджон Рондо и Король. Этот эпизод рискует попасть в топ-10 лучших моментов по итогам регулярки.