Карим Абдул-Джаббар теряет рекорды. Их вычёркивает из истории MVP НБА

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо продолжает укреплять свои позиции в гонке за званием MVP НБА. В матче регулярного чемпионата против «Портленда» (137:129) Яннис оформил трипл-дабл из 24 очков, 19 подборов и рекордных в карьере 15 передач.

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Адетокунбо стал первым игроком в истории франшизы «Бакс», который смог набрать не менее 20 очков, 15 подборов и 15 передач за матч. Яннис оформил 16-й трипл-дабл за карьеру. Теперь он в два раза превосходит по количеству трипл-даблов в форме «Милуоки» легендарного Карима Абдул-Джаббара (8). Яннис также обошёл Абдул-Джаббара по передачам (2008 ассистов) и теперь занимает 7-е место по этому показателю в истории организации «Бакс».



Статистическую линию 24-19-15 за всё время существования НБА покоряли Уилт Чемберлен (3 раза), Оскар Робертсон (3 раза) и Ларри Бёрд (один раз). Теперь к ним присоединился Яннис.



«Милуоки» не смог обыграть «Портленд» с крупной разницей, хотя в составе соперника из-за травмы спины не играл Дэмиан Лиллард. Си Джей Макколлум (37 очков, 6 подборов и 10 передач) успешно справился с повышенной нагрузкой в нападении. Однако особенной похвалы заслуживает Кармело Энтони. Похоже, Мело поспешили списать в утиль после первой игры с «Нью-Орлеаном», когда он показал худший в команде рейтинг -20, бросил с точностью 4/14, а также совершил 5 потерь и 5 фолов. Против «Бакс» Энтони записал себе в актив 18 очков (6/15 с игры, 3/5 из-за дуги), 7 подборов и 4 передачи. Рейтинг Мело составил -1. Это второй лучший показатель в «Портленде». С фолами (2) и потерями (3) тоже всё было не так уж плохо. Конечно, статистика Энтони меркнет на фоне Янниса, но 10-кратный участник Матча звёзд показал, что может быть не таким уж бесполезным. Мело нужно дать время на раскачку. Ведь он больше года не играл в официальных матчах.



В последнее время об Адетокунбо как-то стали меньше говорить. Больше внимания СМИ и болельщиков доставалось Джеймсу Хардену и Луке Дончичу. Однако Яннис блистал на паркете не только в игре против «Портленда». Например, вчера в поединке с «Атлантой» (135:127) Адетокунбо набрал 33 очка и 11 подборов. Это был 14-й подряд дабл-дабл Янниса в матчах НБА. Во встрече с «Трэйл Блэйзерс» эта серия продлилась до 15 игр. Определённо это ещё не конец. В этом сезоне Адетокунбо набирает 30,1 очка и 14,1 подбора в среднем за игру, так что оформление дабл-дабла для него фактически сущая формальность. Более того, грек любит делать это красиво и зачастую выдаёт статистику 30-10. В этом сезоне на счёту Янниса 9 таких перформансов.

«Милуоки» продолжает побеждать. У подопечных Майка Буденхольцера серия из 6 выигрышей и первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Бакс» наконец-то потеснили «Бостон Селтикс», который начал оступаться во время турне по Западу. Какую бы блестящую результативность ни показывал Джеймс Харден и какие бы выдающиеся рекорды ни покорял Лука Дончич, именно Янниса сейчас можно считать фаворитом гонки за MVP. «Бакс» выдают результат в турнирной таблице лучше, чем у «Хьюстона» и «Далласа». Вероятно, так же будет и в конце регулярного чемпионата. Всё-таки в Восточной конференции играть намного проще, чем на Диком Западе. Статистика Адетокунбо не менее впечатляющая, чем у Хардена и Дончича. Яннису уже можно начинать готовить свою речь для церемонии наград НБА в следующем году. Скорее всего, ему доведётся её произнести.