Травма Клайберна может стать критичной для ЦСКА. Сезон чемпиона в опасности

ЦСКА потерпел два поражения в Испании. «Витория» и «Реал» играют в разных стилях. Если в Стране басков действующего чемпиона встретили размером и мощным давлением в трёхсекундной зоне, то в столице Испании, напротив, в деле была лёгкая пятёрка. «Армейцы» в общей сложности проиграли уже три матча подряд на выезде, опустившись на шестую строчку в турнирной таблице. Следующий матч в Евролиге им предстоит сыграть против мощнейшей «Барселоны». И да, тоже в гостях.



В столь непростом графике матч против «Нижнего Новгорода» в рамках Единой лиги стал для ЦСКА глотком воздуха, эмоциональной передышкой, которой можно воспользоваться после крайне непростого испанского «двойника».

«Нижний» провёл отличный матч. Точнее, первую половину, напрягая москвичей бросками издали (тут отличился Павел Антипов) и со средней дистанции. Впрочем, несколько раз в самом начале матча оборона ЦСКА позволяла спокойно доводить мяч до центровых, которые не стеснялись колотить сверху. Собственно, большую часть стартовой десятиминутки «Нижний» вёл в счёте. Понятно, что матч длится 40 минут, но даже такой локальный успех гостей выглядел удивительно.



«Армейцы» в итоге задавили соперника во второй половине, а набранными очками отметились абсолютно все заявленные на матч игроки. Эта игра должна помочь дружине Итудиса перезагрузиться и получить заряд позитива перед встречей с лидером Евролиги.



Согласитесь, читать о ЦСКА и его «встрече с лидером» немного непривычно. В последние годы красно-синяя команда приучила всех к тому, что лидерами и законодателями мод является именно она. Кажется, прямо сейчас переформатированный состав чемпионов не выглядит столь доминирующим как раньше. Именно поэтому перед игрой с «Реалом» Димитрис Итудис открыто говорил, что соперник имеет преимущество на всех позициях.



Основной проблемой ЦСКА стала тяжёлая травма Уилла Клайберна. Форвард, который был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» Евролиги прошлого сезона, порвал крестообразную связку и выбыл до конца сезона.



Собственно, именно универсализм Клайберна стал фактором, позволившим пройти концовку прошлого сезона, в особенности решающие матчи, в победном режиме. Американский форвард настолько разносторонен, что вряд ли однозначно можно сказать, на какой из половин площадки его не хватает сильнее. Именно такого игрока сейчас нет в обойме Итудиса. Точнее, им должен стать кто-то из тех парней, которые уже есть в составе.

Отчётливо отсутствие Уилла было заметно в матче против «Реала», когда Габриэль Дек набрал рекордные в карьере 17 очков. Аргентинец легко разбирался с опекунами Курбановым и Хилиардом (последнему во второй половине досталось особенно), а главный тренер «сливочных» Пабло Ласо специально оставлял его на паркете. В итоге Дек отыграл рекордные для себя 33 минуты (при средней продолжительности игрового времени в 20) и стал настоящим икс-фактором домашней победы своей команды.



Пока Димитрис Итудис ломает голову над тем, как сделать так, чтобы команда заиграла стабильно и не пропускала болезненные рывки соперников (с «Реалом» ЦСКА дважды пропускал рывки 9:0 в первой и в третьей четвертях), мы предлагаем читателям сделать свой выбор.