Гризманн сглазил и баскетбольную «Барсу». ЦСКА наконец-то победил

Российские клубы проигрывают в Евролиге. Казалось бы, неудачные итоги испанской недели можно попробовать объяснить, но неудачи не собираются останавливаться. Сначала «Химки» довольно неожиданно проиграли «Фенербахче». Если кто-то не смотрел внимательно баскетбол с начала сезона, то стоит рассказать о том, что некогда могучий турецкий суперклуб нынче переживает непростые времена. Главный тренер Желько Обрадович прямо во время игры кроет матом своих бойцов, команда проигрывает и скатывается вниз, но у «Химок» всё-таки выигрывает.

Но если «Фенербахче» благодаря невероятным усилиям их звёздного коуча хоть как-то оживает, то бездыханное тело «Зенита» продолжает спускаться на самое дно турнирной таблицы Евролиги. В победу сине-бело-голубых (пусть и домашнюю) над «горячим» «Реалом» не верил никто, а потому даже их 15-очковое поражение в социальных сетях клуба было названо «достойным поражением». Спасибо, что не 40.

Завершал игровой день ЦСКА, который приехал в гости к лидеру чемпионата – «Барселоне». Испанский клуб наделал много шума летом: завалил деньгами Николу Миротича, переманил из ЦСКА Кори Хиггинса, выиграл борьбу за Малкольма Дилэйни.



Армейцам на выезде приходится крайне непросто. Всё началось во Франции, когда «Виллербан» победил действующего чемпиона Евролиги дальним броском на последних секундах. После команда Димитриса Итудиса оступилась в Витории, а сразу через несколько дней в Мадриде. Три поражения ЦСКА. Когда такое было?



Первая четверть началась с разведки. «Барселона», как казалось, должна была попробовать давить габаритами, но Хайнс справился с высоченным Томичем. Фойтманн растягивал оборону дальними бросками и это давало результат. Но самым удивительным было отсутствие Майка Джеймса в стартовой пятёрке. Его место занял Хэкетт, но запомниться чем-то полезным итальянец не сумел.



Пять потерь ЦСКА в первой четверти могли оказаться для российской команды фатальными. И это сюда ещё не записали бросок Джеймса в раннем нападении с середины площадки. Понятно, что американец был уверен в том, что на нём нарушили правила и потому отправил снаряд в сторону кольца. Но судьи были другого мнения относительно определения фола. Итудис сильно улыбался. Кажется, он что-то знал.

Армейцы не были лучшей командой в первой половине, но «Барселона» была по-настоящему ужасной. Хиггинс эффектно забил сверху в проходе, но не был столь эффективным, каким мы его привыкли видеть в форме ЦСКА.



Главным же оружием гостей стали дальние броски. Именно на счёт «трёшек» армейцы обрели уверенность, успокоились, забрали инициативу и действовали совсем не так, как Мадриде и Витории. Вторую четверть москвичи выиграли с огромной разницей (33:18), но опасения всё ещё сохранялись. Тем более, большой перерыв – это то время, когда можно перезагрузиться и вернуться.



Не случилось.



В первых рядах на паркете сидел звёздный футболист «Барсы» Антуан Гризманн. Француз с большим скандалом перевёз свои таланты летом из «Атлетико» и одновременно стал болельщиком баскетбольных сине-гранатовых. Раньше его часто можно было заметить на играх НБА, но теперь у него наконец-то появился свой клуб из Европы. Правда, играла «Барселона» ровно также, как и сам Гризманн в нынешнем сезоне.

Испанская команда играла без энергии. Кроме Миротича никто больше не мог попасть издали. Взаимопонимания не было никакого. «Барса» ты ли это? Но нужно отдать и должное ЦСКА. Красно-синим сегодня воздалось за все последние неудачи. Вы только посмотрите, какие мячи залетали у Майка Джеймса. К сожалению, за это пока ещё дают только три очка.

В третьей четверти ЦСКА продолжил атаковать с высоким процентом, а «Барселона» так и не нашла ключи к обороне соперника. Всего за матч испанцы сподобились на 14 передач, хотя несколько раз ассисты стоило записывать на счёт соперника – настолько хорошими передачами они снабжали игроков «Барсы».

Единственным компонентом, в котором хозяева реально смогли соперничать, стали потери (победа каталонцев 16:15). Подбор уверенно забрали гости, как и общее количество результативных передач. Но самым главным фактором разгрома, конечно, стал процент реализации бросков. Особенно дальних. «Барселона» едва перешла 10-процентную отметку, сподобившись всего на 2 попадания из 18 попыток. В ЦСКА все, кто бросал ушли с паркета с забитой «трёхой». Даже Кайл Хайнс, для которого это всего лишь вторая дальняя попытка в этом сезоне. Ну а что, зато теперь хороший процент.



ЦСКА не только добывает важную победу, но и, что важнее, прерывает серию выездных поражений.