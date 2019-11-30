Россия ещё вернётся на вершину Евролиги! «Барселона» это прочувствовала

В Евролиге завершился 11-й тур. Это треть регулярного чемпионата, который в этом сезоне будет включать 34 тура вместо привычных 30 из-за увеличения количества участников с 16 до 18. Уже можно делать промежуточные выводы.



Главным итогом трети «регулярки» стало разделение участников турнира на два своеобразных пула. Первый — это команды, которые реально могут претендовать на попадание плей-офф. В топ-8 сейчас входят «Анадолу Эфес», «Барселона», «Реал», «Маккаби», ЦСКА, «Панатинаикос», «Милан» и «Химки». Есть реальный шанс, что они удержатся в зоне плей-офф по итогам 34-х туров. Однако основания рассчитывать потеснить кого-то из них есть у «Басконии», «Олимпиакоса» и «Фенербахче». Турецкий клуб видится самым вероятным кандидатом на резкий подъем вверх. Команда Желько Обрадовича (4-7) оглушительно провалила старт сезона, но в последнее время начала подавать признаки жизни. Также есть группа команд, которые зарекомендовали себя неконкурентоспособными. Это АСВЕЛ, «Альба», «Жальгирис», «Бавария», «Црвена Звезда», «Валенсия» и «Зенит». Что можно вкратце сказать о выступлении каждой из команд?

1. «Анадолу Эфес» (9-2)

Команда Эргина Атамана единолично возглавляет турнирную таблицу. Звездные защитники Шейн Ларкин и Василие Мицич решительно настроены второй год подряд вывести «Эфес» в «Финал четырёх». В последнем матче против «Баварии» (104:75) Ларкин отгрузил в кольцо соперника 49 очков, что является рекордом результативности в истории Евролиги. У турецкого клуба неплохая глубина состава и сыгранный костяк. Не факт, что турки удержатся на первом месте, но шансы получить преимущество домашней площадки в плей-офф у них очень хорошие.

2. «Барселона» (8-3)

На бумаге у «Барселоны» лучший состав в Евролиге. Никола Миротич, Кори Хиггинс, Брэндон Дэвис, Алекс Абринес и Малкольм Дилэйни пополнили команду Светислава Пешича в межсезонье. Выступление «Барсы» можно было бы назвать приемлемым, если бы не позорное поражение дома от ЦСКА (67:96) в 11-м туре. Каталонская машина показала себя очень уязвимой и просто расклеилась под давлением армейцев. С другой стороны, иногда полезно получить такие оплеухи, чтобы сделать надлежащие выводы и не допускать подобного в дальнейшем.

3. «Реал» (8-3)

«Реал» пробуксовывал на старте регулярки, потерпев гостевые поражения от «Эфеса», «Жальгириса» и «Баварии». Это можно объяснить усталостью игроков после Кубка мира. Руди Фернандес, Серхио Юль, Факундо Кампаццо, Габриэль Дэк и Николас Лапровиттола в Китае задержались до самого финала. Вкатываться в сезон им было непросто. Однако сейчас «Реал» пришёл в себя. В активе подопечных Пабло Ласо серия из 6 побед, и это далеко не предел возможностей испанцев.

4. «Маккаби» (7-4)

Израильтяне приятно удивили. «Маккаби» начал сезон с двух гостевых поражений от «Химок» и «Реала», после чего победил 6 раз кряду. Затем последовали выездные осечки против «Милана» и «Барселоны». Команда Янниса Сферопулоса не теряет очки с андердогами, побеждает на домашней площадке. «Маккаби» выглядит готовым наконец-то прервать период застоя, в котором пребывал последние несколько лет.

5. ЦСКА (7-4)

ЦСКА серьезно обновил состав, несмотря на победу в Евролиге-2019. Нандо Де Коло, Серхио Родригес и Кори Хиггинс покинули Москву. Логично, что после ухода звёзд возможны перебои. Тем не менее, не новый состав стал основной проблемой команды Димитриса Итудиса. На старте сезона из-за разрыва крестообразных связок выбыл MVP «Финала четырех»-2019 Уилл Клайберн. Это основообразующий исполнитель в построениях Итудиса. Без Клайберна ЦСКА проиграл «Олимпиакосу», «Виллербану», «Басконии» и «Реалу». Казалось, что армейцев ждет очень непростой сезон, кто-то начал опасаться даже непопадания в плей-офф. Однако гостевая победа над «Барселоной» (96:67) в 11-м туре внушает оптимизм. Итудис грамотно перестроил игру команды. В плей-офф ЦСКА определенно выйдет. Может армейцам и не светит первое место в «регулярке», но в топ-4 попасть однозначно по силам.

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6. «Панатинаикос» (7-4)

Член Зала славы Рик Питино недавно во второй раз возглавил «Панатинаикос». Он принял команду в гораздо более лучшем состоянии, чем год назад. Ник Калатес, Джиммер Фредетт, Дешон Томас и Янис Папапетру показывают качественный баскетбол. «Пао» трижды в этом сезоне проигрывал минимально — АСВЕЛу (78:79), «Милану» (78:79) и «Альбе» (105:106 ОТ). Предыдущий главный тренер Аргигис Педулакис не умел грамотно проводить концовки. Квалификация Питино повыше, так что от этой проблемы «Пао» должен избавиться. С приходом Рика греки вряд ли будут играть хуже.

7. «Милан» (7-4)

Этторе Мессина вернулся в Европу после нескольких лет работы помощником Грегга Поповича в НБА. Получается у него пока неплохо. «Милан» уже не кажется обреченным вечным неудачником. Хотя возраст ключевых игроков итальянского клуба даёт о себе знать. Луис Скола (39 лет), Владимир Мицов (34 года) и Серхио Родригес (33 года) будут испытывать проблемы в условиях плотного графика. Этим во многом и объясняются 4 проигрыша «модников». Последняя осечка в гостях против «Олимпиакоса» (70:91) даёт Мессине хороший повод задуматься об уязвимых местах своей команды.

8. «Химки» (6-5)

«Химки» завершили первую треть «регулярки» тремя гостевыми поражениями от «Реала», «Валенсии» и «Фенербахче», что значительно портит общее впечатление от выступления подопечных Римаса Куртинайтиса. Тем не менее, стоит сделать скидку на то, что 7 из 11 стартовых матчей «Химки» проводили на выезде. Во время упомянутого неудачного отрезка за «Химки» не играли Янис Тимма (против «Реала» и «Валенсии») или Алексей Швед (против «Фенербахче»). Теперь химчане будут чаще играть дома, что дает прекрасную возможность упрочить турнирные позиции. Хотя Куртинайтису следует что-то делать с защитой команды, которая является одной из худших в Евролиге.

9.«Баскония» (5-6)

Испанский клуб находится на подступах к зоне плей-офф. Грузинский «большой» Торнике Шенгелия входит в топ-3 Евролиги по эффективности (21,7 балла), но качественной поддержки ему не хватает. Недавно разрыв крестообразных связок получил аргентинский форвард Патрисио Гарино, один из ключевых исполнителей в системе главного тренера Велимира Перасовича. Баски всегда славились характером, но в этом сезоне им будет очень трудно рассчитывать на выход в плей-офф. Всё-таки кадровый потенциал команды достаточно ограниченный по сравнению с большинством конкурентов.

10. «Олимпиакос» (5-6)

«Олимпиакос» уволил главного тренера Дэвида Блатта уже после поражения в первом туре от АСВЕЛа. Кестутис Кемзура сменил его на этом посту. Казалось, что «Олимпиакосу» светит очередной провальный сезон, однако в последнее время греки преобразились в лучшую сторону. В 11-м туре «Олимпиакос» дома разгромил крепкий «Милан» (91:70). Вассилис Спанулис, Никола Милутинов, Георгиос Принтезис и Костас Папаниколау давно играют вместе. В этом сезоне «Оли» выступает только в Евролиге, поэтому команда более свежая по сравнению с конкурентами. Вполне вероятно, «Олимпиакос» не будет сбавлять обороты в обозримом будущем, хотя конкуренция за место в топ-8 очень серьезная.

11. АСВЕЛ (5-11)

Похоже, сказка АСВЕЛа заканчивается. На домашней арене «Астробаль» французы обыграли «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Басконию» и ЦСКА на старте сезона. Тем не менее, магию этой арены уже разгадали турецкие клубы «Эфес» и «Фенербахче». Наверняка они не последние, кто покинет Францию с победой. В гостях же АСВЕЛ фактически неконкурентоспособен. Команда Звездана Митровича проиграла «Маккаби» (62:93) и «Баварии» (63:104) с унизительной разницей. У АСВЕЛа очень слабый состав для Евролиги. Эта команда скорее будет только терять позиции в турнирной таблице по ходу чемпионата, а не взбираться повыше.

12. «Црвена Звезда» (4-7)

У сербского клуба ситуация чем-то похода на АСВЕЛ. Команда представляет реальную опасность только дома, но уровень исполнителей не всегда позволяет «Звезде» обыгрывать более именитые клубы Евролиги даже при безумной поддержке трибун в Белграде. На старте сезона сербов возглавлял Милан Томич, недавно его сменил Драган Шакота. Вряд ли это приведет к каким-то глобальным переменам. «Црвена Звезда» останется в нижней части таблицы.

13. «Фенербахче» (4-7)

«Фенербахче» — главное разочарование стартовой фазы сезона. Главный тренер Желько Обрадович настолько недоволен работой своих подопечных, что не постеснялся открыто обматерить их во время тайм-аута матча против ЦСКА. Ситуация у «Фенера» печальная, но есть положительные подвижки. В двух последних турах турки уверенно обыграли АСВЕЛ и «Химки». Лидеры команды Нандо Де Коло и Ян Веселы скоро вернутся в строй. Видно, что ситуация в команде налаживается. «Фенербахче» — главный претендент на подъем в топ-8 из нижней части турнирной таблицы. «Химки», «Милан», «Маккаби» и «Панатинаикос» — одни из тех, кому, вероятно, придется потесниться за пределы зоны плей-офф.

14. «Валенсия» (4-7)

Испанцы вписываются в компанию к АСВЕЛу и «Црвене Звезде». «Валенсия» может взять некоторые игры дома, но в целом составу не хватает качества для борьбы за зону плей-офф. Подопечные Жауме Понсарнау начали сезон 0-5 и выглядели самым безнадежным аутсайдером Евролиги, на затем оправились за счет серии домашних викторий, в том числе огорчив российские «Зенит» и «Химки».

15. «Альба» (4-7)

Аналог «Валенсии», «Црвены Звезды» и АСВЕЛа. «Альба» в прошлом сезоне вышла в финал Еврокубка. Костяк команды в межсезонье практически не претерпел изменений. Подопечные Аито Гарсии Ренесеса могли бы решать серьезные задачи в Еврокубке, но не в Евролиге.

16. «Бавария» (4-7)

В «Баварии» выделяется центровой Грег Монро, который имеет за плечами приличный опыт выступления в НБА. На этом, по сути, всё. Монро тоже не назовешь образцом стабильности, но Маодо Ло, Петтери Коппонен, Владимир Лучич, Данило Бартель и остальные — ещё более ненадежные опции в распоряжении главного тренера Деяна Радонича. «Бавария» ужасно играет на выезде (0-5) и склонна оступаться дома. О борьбе за плей-офф в случае мюнхенцев речь не идет.

17. «Жальгирис» (3-8)

Главный тренер «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс последние два сезона показывал блестящий результат при минимальном бюджете и скромном подборе исполнителей. Похоже, удачная полоса «Жальгириса» подходит к концу. Слишком много осечек литовцы допустили на старте. Из-за травмы стопы ориентировочно на два месяца выбыл второй лучший скорер и второй самый эффективный игрок «Жальгириса» Марюс Григонис. Джок Лэндэйл и Зак Ледэй показывают более-менее неплохую статистику, но стать открытиями вроде Брэндона Дэвиса у них пока не получается. В плей-офф «Жальгирис» может выйти только благодаря какому-то чуду.

18. «Зенит» (2-9)

«Зенит» единолично расположился на последнем месте в турнирной таблице. К работе главного тренера Жоана Плазы есть претензии, но, откровенно говоря, состав «Зенита» соответствует уровню Еврокубка. С 34-летним Густаво Айоном далеко не уедешь, когда его окружают исполнители вроде Тима Абромайтиса, Остина Холлинза, Колтона Айверсона или Алекса Ренфро. «Зенит» — новичок турнира. Громадных свершений от команды никто не ожидал, однако выбраться с последнего места все-таки было бы неплохо. Это посильная задача.