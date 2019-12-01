Борода переписывает рекорды Джордана. В 21-м веке это почти подвиг

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден набрал 60 очков за 31 минуту пребывания на площадке в матче регулярного чемпионата НБА против «Атланты» (158:111). Харден в четвертый раз за карьеру покорил отметку 60+ очков результативности и сравнялся по этому показателю с легендарным Майклом Джорданом. Джеймс и Майкл теперь делят 3-4 места в истории по числу таких игр. Впереди только Коби Брайант (6) и Уилт Чемберлен (62).

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До личного рекорда результативности (61 очко) Хардену не хватило совсем немного, но главный тренер «Рокетс» Майк Д’Антони решил не перегружать лидера команды в матче, исход которого был ясен задолго до финальной сирены. Джеймс с пониманием отнесся к такому решению тренера, но некоторая степень разочарования на его лице все же была заметна.



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Очень интересно выглядит броская линейка Хардена в этом матче. Защитник «Рокетс» совершил наименьшее количество бросков (24) для набора 60 очков в истории НБА. Предыдущему рекордсмену Карлу Мэлоуну понадобилось 26 попыток. Во многом это стало возможным благодаря тому, что Харден 23 раза становился на линию штрафных. Джеймс реализовал 20 штрафных, что составило ровно треть от его результативности. Вот почему «Лейкерс» так озаботились тем, что Леброн Джеймс редко становится на линию. Штрафные броски — очень важная деталь игры.



Кроме того, в активе Хардена второй самый быстрый перфоманс с результативностью 60+ очков. Для этого ему понадобилась 31 минута. Джеймс стал третьим игроком за последние 25 сезонов, который набрал 60 очков за 3 четверти. Он присоединился к Клэю Томпсону и Коби Брайанту. Опять же, умение Хардена зарабатывать штрафные сыграло огромную роль в этом достижении. Хотя с игры Джеймс в этот вечер тоже бросал более чем уверенно. Харден реализовал 16 из 24 попыток, из них 8/14 из-за дуги. Он показал 83,3% истинной точности (точность всех бросков с учётом штрафных — прим.) — это лучший показатель среди всех игроков с результативностью 60+ очков в истории НБА.

Также в активе Хардена рекордный в карьере рейтинг «плюс-минус» +50. Здесь стоит сделать скидку на уровень соперника. Слишком уж беспомощной сейчас является «Атланта». «Хоукс» потерпели 10-е поражение подряд. Высокая результативность Трэя Янга не конвертируется в положительный результат. «Хьюстон» показал вторую по величине результативность за всё время существования франшизы в игре против «Атланты». «Хоукс» пропустили 158 очков — второй худший результат в истории организации, разница -47 — третья худшая для франшизы из Джорджии.



Харден как следует покуражился в игре против беспросветного аутсайдера. Он немного укрепил свои позиции в гонке за MVP с защитником «Далласа» Лукой Дончичем и форвардом «Милуоки» Яннисом Адетокунбо. За Хардена неожиданно вступился ныне безработный чемпион НБА-2018 в составе «Голден Стэйт» Ник Янг.

Янг намекнул, что Хардену уделяют слишком мало внимания, в то время как любую игру Дончича с результативностью от 30 очков СМИ предпочитают превозносить до небывалых высот. Харден набирает в среднем 37,7 очка, 6,1 подборов и 7,6 передач в этом сезоне. У Дончича тоже впечатляющие цифры: 30,8 очка, 9,9 подборов и 9,6 передач. Ник Янг предпочитает Хардена, но у словенца есть веские аргументы в свою пользу. Битва между Лукой и Джеймсом продолжается, и это является одним из самых интригующих моментов нынешнего сезона.