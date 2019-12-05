Король давит на судей. Теперь Леброну не свистят даже пробежки

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях одолел «Юту Джаз» (121:96) в матче регулярного чемпионата НБА. У «Лейкерс» по дабл-даблу оформили Леброн Джеймс (20 очков, 12 передач) и Рэджон Рондо (14 очков, 12 передач и 9 подборов). На счету Энтони Дэвиса 26 очков. Самым результативным игроком матча с 29 очками стал атакующий защитник «Джаз» Донован Митчелл.

Победа «Лейкерс» получилась достаточно лёгкой. Лидер «озёрников» Леброн Джеймс последний раз побеждал в Солт-Лейк-Сити 8 декабря 2010 года, когда проводил первый сезон в составе «Майами». Последняя победа «Лейкерс» в гостях над «Джаз» датирована 2015 годом.



Ожидалось, что у фиолетово-золотых будут серьёзные проблемы. «Юта» в этом сезоне ставит амбициозные цели. На домашней площадке команда Куина Снайдера представляет большую угрозу. К тому же «Лейкерс» были уставшими, поскольку проводили бэк-ту-бэк после сложного выезда к «Денвер Наггетс» (105:96). Однако Королю даже не пришлось напрягаться. Леброн отыграл 29 минут, что на 6 минут меньше его среднесезонного показателя. Вся интрига была убита уже в первой половине, которую «Лейкерс» выиграли с преимуществом в 18 очков.



После перерыва команды откровенно доигрывали. Дуайт Ховард во второй раз в сезоне позволил себе бросить из-за дуги в концовке. Первая попытка в игре с «Денвером» накануне оказалась неточной, а вот в Солт-Лейк-Сити Дуайт попал. Возможно, центровой добавляет новый элемент в свой игровой арсенал.

Также в этой игре Ховард поставил 3 блок-шота. Он поднялся на 16-е место в истории НБА по количеству заблокированных бросков соперников. До Мануте Бола, идущего на 15-м месте, Дуайту осталось всего 3 блок-шота.

Леброн совершил только одну потерю, но этого было достаточно для покорения неприятного достижения. Джеймс превзошёл легенду «Джаз» Джона Стоктона и теперь единолично занимает второе место в истории НБА с 4245 потерями. На первом месте пока ещё один легендарный игрок и бывший напарник Стоктона по «Юте» Карл Мэлоун (4524 потери). Леброн до конца своей карьеры обгонит и Почтальона, но это, скорее всего, случится уже в следующем сезоне.

Короля бьют! «Лейкерс» спросят с судей НБА за каждую царапину Главный тренер «Лос-Анджелеса» недоволен судьями и планирует оказывать на них давление через лигу.

Потерь у Джеймса могло быть больше. Леброн «вышел на прогулку» с мячом, и это сошло ему с рук. Арбитры не зафиксировали откровенную пробежку. Реакция форварда «Джаз» Бояна Богдановича на этот эпизод красноречивее любых слов.

ВИДЕО.

«Леброн может убить человека на площадке, а судьи выпишут фол мёртвому», — иронично подметил один из пользователей «Твиттера».

Конечно, эта ошибка никак не повлияла на итоговый результат. «Лейкерс» очень уверенно идут по турнирной дистанции. «Озёрные» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции с результатом 19-3.



Энтони Дэвис после провального матча против «Далласа» (100:114) в выходные заявил, что команда поставила перед собой цель никогда не проигрывать дважды подряд. Пока «Лейкерс» с блеском справляются с этой задачей, несмотря на сложный календарь на неделе. Подопечные Фрэнка Вогеля обыграли прямого конкурента за первое место «Денвер», а через день не оставили шансов крепкой «Юте», которая является очень неудобным соперником для «Лейкерс» в целом и для Леброна лично.



Дальше Короля ждёт гостевое сражение с «Портлендом» и своим хорошим другом Кармело Энтони. Возможно, Мело поможет «Трэйл Блэйзерс» навязать «Лейкерс» более достойное сопротивление, чем «Денвер» и «Юта».



«Лейкерс» пропустили менее 100 очков уже в восьмой раз в этом сезоне. Это лучший показатель, чем за весь прошлый сезон. Леброн и компания выиграли 10 выездных матчей подряд в четвёртый раз в истории франшизы. В трёх предыдущих случаях калифорнийцы выходили в финал НБА (сезоны 1971/72, 1972/73, 1999/00). Хорошая примета. Король вернулся. Леброн готов бороться за титул после годичного простоя.