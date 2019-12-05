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Леброн Джеймс диктует судьям НБА новые правила игры

Леброн диктует судьям НБА новые правила игры
Алексей Фалько
Король давит на судей. Теперь Леброну не свистят даже пробежки
Джеймс вышел на второе место в истории по количеству потерь, переписал правила и в очередной раз деклассировал судей.
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях одолел «Юту Джаз» (121:96) в матче регулярного чемпионата НБА. У «Лейкерс» по дабл-даблу оформили Леброн Джеймс (20 очков, 12 передач) и Рэджон Рондо (14 очков, 12 передач и 9 подборов). На счету Энтони Дэвиса 26 очков. Самым результативным игроком матча с 29 очками стал атакующий защитник «Джаз» Донован Митчелл.

Победа «Лейкерс» получилась достаточно лёгкой. Лидер «озёрников» Леброн Джеймс последний раз побеждал в Солт-Лейк-Сити 8 декабря 2010 года, когда проводил первый сезон в составе «Майами». Последняя победа «Лейкерс» в гостях над «Джаз» датирована 2015 годом.

Ожидалось, что у фиолетово-золотых будут серьёзные проблемы. «Юта» в этом сезоне ставит амбициозные цели. На домашней площадке команда Куина Снайдера представляет большую угрозу. К тому же «Лейкерс» были уставшими, поскольку проводили бэк-ту-бэк после сложного выезда к «Денвер Наггетс» (105:96). Однако Королю даже не пришлось напрягаться. Леброн отыграл 29 минут, что на 6 минут меньше его среднесезонного показателя. Вся интрига была убита уже в первой половине, которую «Лейкерс» выиграли с преимуществом в 18 очков.

После перерыва команды откровенно доигрывали. Дуайт Ховард во второй раз в сезоне позволил себе бросить из-за дуги в концовке. Первая попытка в игре с «Денвером» накануне оказалась неточной, а вот в Солт-Лейк-Сити Дуайт попал. Возможно, центровой добавляет новый элемент в свой игровой арсенал.

Также в этой игре Ховард поставил 3 блок-шота. Он поднялся на 16-е место в истории НБА по количеству заблокированных бросков соперников. До Мануте Бола, идущего на 15-м месте, Дуайту осталось всего 3 блок-шота.

Леброн совершил только одну потерю, но этого было достаточно для покорения неприятного достижения. Джеймс превзошёл легенду «Джаз» Джона Стоктона и теперь единолично занимает второе место в истории НБА с 4245 потерями. На первом месте пока ещё один легендарный игрок и бывший напарник Стоктона по «Юте» Карл Мэлоун (4524 потери). Леброн до конца своей карьеры обгонит и Почтальона, но это, скорее всего, случится уже в следующем сезоне.

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Потерь у Джеймса могло быть больше. Леброн «вышел на прогулку» с мячом, и это сошло ему с рук. Арбитры не зафиксировали откровенную пробежку. Реакция форварда «Джаз» Бояна Богдановича на этот эпизод красноречивее любых слов.

ВИДЕО.

«Леброн может убить человека на площадке, а судьи выпишут фол мёртвому», — иронично подметил один из пользователей «Твиттера».

Конечно, эта ошибка никак не повлияла на итоговый результат. «Лейкерс» очень уверенно идут по турнирной дистанции. «Озёрные» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции с результатом 19-3.

Энтони Дэвис после провального матча против «Далласа» (100:114) в выходные заявил, что команда поставила перед собой цель никогда не проигрывать дважды подряд. Пока «Лейкерс» с блеском справляются с этой задачей, несмотря на сложный календарь на неделе. Подопечные Фрэнка Вогеля обыграли прямого конкурента за первое место «Денвер», а через день не оставили шансов крепкой «Юте», которая является очень неудобным соперником для «Лейкерс» в целом и для Леброна лично.

Дальше Короля ждёт гостевое сражение с «Портлендом» и своим хорошим другом Кармело Энтони. Возможно, Мело поможет «Трэйл Блэйзерс» навязать «Лейкерс» более достойное сопротивление, чем «Денвер» и «Юта».

«Лейкерс» пропустили менее 100 очков уже в восьмой раз в этом сезоне. Это лучший показатель, чем за весь прошлый сезон. Леброн и компания выиграли 10 выездных матчей подряд в четвёртый раз в истории франшизы. В трёх предыдущих случаях калифорнийцы выходили в финал НБА (сезоны 1971/72, 1972/73, 1999/00). Хорошая примета. Король вернулся. Леброн готов бороться за титул после годичного простоя.

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