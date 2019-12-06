Саша веселится на паркете и в соцсетях. И будет надеждой России на Олимпиаде

История баскетболистки Александры Столяр – отличный пример того, как упорство, любовь к профессии и немного везения могут привести к удивительному результату.

Александра родилась в семье легкоатлетов. Её родители и по сей день преподают в институте физической культуры, а мама даже умудряется участвовать в соревнованиях. Но обе дочери (у Александры есть младшая сестра Ольга – чемпионка мира U19 в позапрошлом году) выбрали баскетбол.



Родители не скрывают, что баскетбол был выбран случайно. Маленькая Саша занималась в музыкальной и художественной школах, плавала, ходила на гимнастику и даже в секцию борьбы! Лёгкая атлетика должна была завершить скитания и в принципе такой выбор был бы логичен. В 5-м классе Саша попала в баскетбольный лагерь, и это стало судьбоносным. Выбор вида спорта был остановлен, и это была любовь с первого взгляда.



Успехи на юниорских чемпионатах прошли, была и бронза Универсиады, а вот на взрослом уровне всё было гораздо сложнее. Пока не появился баскетбол 3х3, который получил в дальнейшем олимпийское признание и как следствие внимание и почёт во всём мире.

В баскетболе 3х3 качества Столяр раскрылись по-новому. Её сила, скорость и неуступчивость здесь нужны в несколько раз больше, чем в классическом баскетболе. Она получила приглашение в сборную, а в 2017 году стала чемпионкой Европы и мира.

Естественно, сейчас все мысли баскетболистки сосредоточены на сезоне. Её МБА без поражений прошёл групповую часть Еврокубка и идёт на пятом месте в Премьер-лиге. Но после сезона нужно будет переключиться на Олимпиаду, куда наша сборная 3х3 уже отобралась.

Инстаграмный ник баскетболистки знают во всём баскетбольном мире. «Супертёлка» — так именует Столяр сама себя на просторах этой социальной сети. Она любит море, солнце и старается проводить время с родными. А ещё она хозяйка двух очаровательных мопсов.

Совсем недавно Александра представила свой влог, в котором рассказывает о закулисной жизни баскетболистки. Баскетболист-видеоблогер – это звучит необычно.