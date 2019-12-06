У «Химок» снова нет защиты. «Барселона» отгрузила сотню в Мытищах

Встреча «Химок» и «Барселоны» ожидалась с особым интересом. «Химки» трижды подряд проиграли в гостях «Реалу» (76:104), «Валенсии» (84:89) и «Фенербахче» (76:89). Подмосковный клуб не выпал из зоны плей-офф турнирной таблицы Евролиги, но немного потерял позиции. Команда Римаса Куртинайтиса вернулась домой в надежде вновь выйти на победный путь.

Ожидалось, что у «Химок» на эту игру выйдут две ведущих атакующих опции Алексей Швед и Яннис Тимма. В играх против «Реала», «Валенсии» и «Фенера» кто-то один из них не играл из-за проблем со здоровьем. К сожалению, это тенденция продолжилась. Незадолго до начала поединка стало известно, что Тимма не выйдет на паркет из-за повреждения икроножной мышцы.

Перезагрузка Шведа. Поможет ли звезда «Химок» команде победить «Барселону»? «Барселона» разгромно проиграла ЦСКА и жаждет реабилитации. Следующий соперник – «Химки», уступавшие в последних трёх матчах.

«Барселона» на прошлой неделе вчистую уступила ЦСКА (67:96) на глазах каталонской публики. Не то чтобы это сильно пошатнуло турнирные позиции подопечных Светислава Пешича, но явно не такой баскетбол ожидают от каталонской машины. На выходных «Барса» уничтожила достаточно крепкий «Тенерифе» (103:71) в чемпионате Испании, доказав, что не всё так плохо. Тем не менее, настоящая реабилитация должна была произойти в матче Евролиги. Существовала немалая вероятность, что громкая пощечина от ЦСКА сделает «Барселону» более сконцентрированной и опасной в игре с «Химками».



Конечно, же основным лейтмотивом этой игры было индивидуальное противостояние двух самых высокооплачиваемых игроков Евролиги Алексея Шведа (4 миллиона долларов за год) и Николы Миротича (5,4 миллиона долларов за год). Алексей в этом сезоне сместился на второе место по зарплате как раз из-за неожиданного возвращения Миротича из НБА в Европу.

Начало встречи прошло под контролем «Барселоны». Кори Хиггинс набрал два с фолом, получив по голове от Вячеслава Зайцева. Арбитры долго пересматривали этот момент, из-за чего старт игры получился немного затянутым. В итоге Зайцеву выписали неспортивный фол. Это словно надломило «Химки». Адам Ханга и Никола Миротич нашли свой бросок из-за дуги. «Барселона» оформила рывок 11-0. «Химки» словно заразились вирусом «засухи» от ЦСКА, который во вчерашнем матче против «Жальгириса» набрал всего лишь 9 очков в первой четверти. Хозяева впервые «распечатали» кольцо «Барсы» лишь на пятой минуте — двухочковым попаданием отметился Алексей Швед.



«Химки» нашли свою игру в атаке, но слишком большую фору получила «Барселона» на старте. К тому же, защитные проблемы химчан никуда не делись. Как тут не вспомнить предматчевый комментарий Римаса Куртинайтиса, который отдельно акцентировал внимание на важности оборонительных действий.

«Не сомневаюсь, что «Барселона» сделает выводы из игры с ЦСКА. Когда в действиях команды порядок, она играет здорово. А нам в первую очередь надо позаботиться об игре в защите. Хорошо сыграем в обороне — есть шансы на успех. Если же будем рассчитывать только на наше нападение, то нам придется нелегко», – сказал Куртинайтис в интервью «Матч ТВ».



Слова тренера будто были пророческими. «Химки» набрали 22 очка за первую четверть, что против «Барселоны» очень даже солидный показатель, особенно учитывая «засуху» на первых минутах. Однако в кольцо команды Куртинайтиса гости забросили 31 очко. Миротичу дали разгуляться по полной программе. Уже в первой десятиминутке Никола покорил двузначную отметку результативности. Под конец четверти трёхочковый баззер забросил Малкольм Дилэйни, что ещё раз отчётливо напомнило о проблемах «Химок» при защите на периметре.



На старте второй четверти Миротич присел на скамейку, но это «Химкам» не помогло. Новой головной болью для хозяев стал экс-игрок «Зенита» Кайл Курич. Признанный снайпер тоже достаточно быстро добрался до 10 баллов в графе результативности. Не прошло и 16 минут игры, как «Химки» пропустили более полусотни очков. «Барселона» забила 8/10 трёхочковых за этот отрезок.

«Химки» играют в баскетбол НБА. Увы, в Европе это работает не всегда Команда Куртинайтиса проиграла три выездных матча в Евролиге подряд. Разбираемся в причинах.

Опять же, в игре подмосковного коллектива не наблюдалось никакой агрессии. Нападение хозяев работало неплохо. Девин Букер и Джереми Эванс активно помогали настрелявшему в первой половине 16 очков Шведу, но от этого не было никакой пользы. Миротич, Ханга, Хиггинс, Курич, Брэндон Дэвис и остальные игроки «Барсы» абсолютно вольготно чувствовали себя площадке. На перерыв гости ушли с преимуществом 61:48. За две четверти в Мытищах «Барселона» набрала почти столько же, сколько за всю игру против ЦСКА на домашней арене «Палау Блауграна» на прошлой неделе. 55 очков от «Панатинаикоса», по 51 очку от «Валенсии» и «Милана», 65 очков от «Реала», 61 очко от «Барселоны» — пропускать «за 50» в первой половине уже стало традицией для «Химок».



Как бы то ни было, «-13 очков» — отыгрываемое отставание. Теплилась некоторая надежда, что Куртинайтис найдет нужные слова в перерыве и защита «Химок» заработает. Так было в домашних матчах против «Милана» и «Панатинаикоса», когда «Химки» «сушили» соперника в третьей четверти и вырывали итоговую победу.

К сожалению, в игре с «Барселоной» подобного не случилось. В третьей десятиминутке продолжалась перестрелка. Этот игровой отрезок закончился с минимальным преимуществом гостей — 23:22.



В заключительной четверти у «Химок» наконец-то заработала защита, но и в атаке до последних минут дела шли не особо гладко. Осложняло камбэк удаление Букера, который схватил 5 персональных замечаний. Однако в концовке чудо чуть было не сотворил Сергей Карасёв. Свингмен сборной России двумя точными трёхочковыми сделали счёт 94:97 и подарил «Химкам» надежду на спасение. Но затем снова сказались защитные проблемы хозяев. Миротич легко обыграл Эванса и забил решающие два очка. Под концовку «Химки» еще и пропустили трёхочковый от Дилэйни.



102:94 — «Барселона» наносит «Химкам» первое домашнее поражение в этом сезоне. Миротич (28 очков) выиграл снайперскую дуэль у Шведа (23 очка). У Куртинайтиса есть много работы по исправлению катастрофы в обороне. Конечно, дома «Химки» могут «перебросать» соперников послабее «Барселоны», но с таким уровнем защиты попадание в топ-8 по итогам регулярного чемпионата вызывает сомнения.