«Химки» играют в баскетбол НБА. Увы, в Европе это работает не всегда

«Химки» потерпели гостевое поражение от «Фенербахче» (76:89) в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Для команды Римаса Куртинайтиса это уже третья осечка подряд. На прошлой, «спаренной», неделе «Химки» не сумели разжиться победой во время выезда в Испанию к «Реалу» (74:102) и «Валенсии» (84:89).

«Реал» по-прежнему силён. «Химки» пропустили почти сотню за три четверти «Химки» в гостях были раздавлены мощью «Реала», который забил 13 из 22 трёхочковых. Сопротивляться было бесполезно.

Вроде бы бить в набат ещё рано. Дружина из Подмосковья остаётся в зоне плей-офф Евролиги, в Единой лиге ВТБ команда Куртинайтиса идёт без потерь (8-0) и единолично возглавляет турнирную таблицу. Календарь на недавнем отрезке был достаточно сложным, чтобы требовать 100-процентный результат. Тем не менее некоторые тревожные тенденции в игре химчан наметились.

«Фенербахче» вышел на игру против «Химок» без четырёх важных игроков ротации. Главный тренер турецкого клуба Желько Обрадович не мог рассчитывать на травмированных Нандо Де Коло, Яна Веселы, Николу Калинича и Лео Вестерманна. «Фенербахче» ужасно стартовал в этом сезоне (3-7 после 10 туров). Да, у «Химок» не играл Алексей Швед, но зато вернулся в строй Яннис Тимма. Кадровые потери хозяев явно были намного серьёзнее, чем у гостей. Чем не подходящая возможность для «Химок» впервые в истории обыграть «Фенер» на «Улкер Спортс Арена» в Стамбуле?



Первая половина прошла для подопечных Куртинайтиса достаточно гладко — 49:44. Янис Тимма набрал 24 очка, команда отлично атаковала с периметра. «Фенербахче» держался во многом за счет Луиджи Датоме, которого в этот вечер прорвало. Итальянец набирал в среднем 5,5 очка за первые 10 туров, причём ни разу не добирался до двузначной отметки результативности. «Химкам» он настрелял 20 баллов за игру, почти в четыре раза превысив свой средний показатель.

После перерыва ничего не предвещало беды. Однако случившееся в третьей четверти иначе как коллапсом не назовёшь. «Фенербахче» выиграл десятиминутку со счётом 21:6. «Химки» провалились на обеих сторонах площадки. Тимма сбавил обороты, что было ожидаемо. Однако никто из партнёров по команде его не подстраховал. «Фенер» захватил лидерство +10 перед заключительным игровым отрезком и спокойно довёл дело до победы.



Римас Куртинайтис после матча признал, что «Химки» упустили контроль над игрой в третьей четверти.

Куртинайтис: «Химки» не контролировали игру в третьей четверти

«Поздравляю Желько Обрадовича и «Фенербахче» с великолепной игрой. Это был очень сложный поединок. У нас получилась по-настоящему плохая третья четверть, это касается не только атаки, но и обороны. Мы не контролировали игру, даже невзирая на то что завершили первую половину с преимуществом в пять очков. Конечно, мы сами придали «Фенербахче» эмоциональный импульс и в результате проиграли», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт Евролиги.

Фото: bckhimki.com

Подобный провал случается не впервые. «Химки» выбросили белый флаг уже во второй четверти игры против «Реала» в Мадриде. Конечно, ожидать гостевой победы над одним из фаворитов сезона слишком оптимистично, но итоговая разница -28 и 102 пропущенных очка явно не соответствуют потенциалу нынешнего ростера «Химок». Неудачу в столице Испании можно было бы забыть, если бы команда выиграла следующий матч против не блещущей «Валенсии». «Химки» оформили рывок 20:4 на старте игры. Казалось бы, дружина Куртинайтиса подавила соперника и на классе доведёт дело до положительного результата, но не тут-то было. Эти иллюзии быстро развеялись. «Валенсия» ушла на перерыв с преимуществом +3, а во второй половине «Химки» постоянно были в роли догоняющих.



В Стамбуле, по сути, повторился сценарий поединка в Валенсии. В какой-то момент химчане полностью выпали из игры, и соперник перехватил инициативу. Тренерскому штабу действительно есть над чем работать. В первую очередь нужно как-то наладить защитную игру. «Химки» после 11 туров пропускают в среднем 85,6 очка. Это второй худший результат среди 18 участников турнира. На последнем месте берлинская «Альба», третий с конца — питерский «Зенит». Не самая приятная компания для «Химок».



Команда Куртинайтиса выглядит слишком мягкой и позволяет сопернику подавлять себя. Подмосковным баскетболистам не хватает агрессии. «Химки» на последнем месте в Евролиге по количеству штрафных бросков в среднем за игру — 15,45. Игроки пассивны и проявляют минимум жёсткости, когда необходимо пойти с соперником на контакт. В той же игре против «Фенера» было исполнено всего 5 штрафных. Оппоненты становились на линию 8 раз, что тоже не занесёшь в актив «Химкам». Игроков «Фенербахче» просто жёстко не встречали в защите и позволяли спокойно забивать с игры.



Индивидуальное мастерство исполнителей позволяет «Химкам» набирать достаточно много очков (84,7, 3-е место в Евролиге). Однако атакующая игра подмосковного клуба во многом однообразна. Прослеживается абсолютная зависимость от трёхочкового броска. «Химки» — вторые по количеству дальних попыток в этом сезоне. Команда Куртинайтиса в среднем 28,1 раза за игру атакует из-за дуги. Больше только у ЦСКА — 28,6 попытки. Для сравнения, лидирующая в «регулярке» «Барселона» со своим звёздным составом всего лишь на 10-м месте по количеству дальних бросков.

У «Химок» сложилось некоторое подобие современного стиля НБА — обилие атак с периметра и низкая эффективность игры в защите. К сожалению, в европейском баскетболе это не работает. В Евролиге оборона имеет фундаментально важное значение.



«Химки» с результатом 6-5 расположились на 8-м месте в турнирной таблице Евролиги. Серия выездных матчей наконец-то закончилась. Дома команде играется куда проще, но на следующей неделе в Мытищи пожалует очень непростой соперник — «Барселона» во главе с Николой Миротичем и Кори Хиггинсом. «Химки» ещё не проигрывали на глазах родных болельщиков в этом сезоне. Тем не менее, если проблемные моменты в игре химчан не будут устранены, это может случиться очень скоро.