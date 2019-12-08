В российском баскетболе показательно сдали матч? Базаревич об этом предупреждал

Тульский «Арсенал» и «Динамо-Ставрополь» устроили цирк на площадке. Никто не забивал мяч в кольцо, да и вводить его в игру никто не хотел. Федерация начинает расследование.



Пришло время поговорить о низших профессиональных лигах России. Такие темы мы здесь обычно затрагиваем не от хорошей жизни в этих самых лигах. А она (жизнь), как выясняется, пока ещё есть. Но в честности этого существования регулярно приходится сомневаться.



Но начнём немного издалека.



Летом сборная России отправилась на Кубок мира в Китай, взяв в состав сразу двоих парней из Суперлиги. Андрей Сопин так до сих пор и играет в столичном МБА, а Григорий Мотовилов сразу после мирового форума подписал контракт с краснодарским «Локомотивом» и уехал из Владивостока, где заканчивал сезон. Однако заиграть на кубанской земле молодому плеймейкеру пока не удаётся. Какое-то игровое время он получает, но назвать его достаточным вряд ли можно.

Так вот этот самый Мотовилов получает практику в «дубле» «железнодорожников», выступающий даже не в первой, а во второй Суперлиге. Да, такая тоже существует. Пожалуй, Григорий прямо сейчас является самой главной звездой всего турнира.



Пока основное внимание болельщиков забирается Единой лигой ВТБ (а в этом году там почти каждый матч – сенсация), остальные лиги спокойно проводят свои матчи. Но есть люди, кайфующие и пристально следящие за не самым топовым баскетболом в нашей стране.



За всеми результатами матчей и новостями мужских суперлиг следят ребята с ресурса «РусБаскетбол». У них есть свой сайт, но основной оперативный контент сразу публикуется в социальных сетях. И вот 8 декабря было опубликовано следующее видео.

Это Суперлига-2. Матч регулярного чемпионата «Арсенал» — «Динамо-Ставрополь». Хозяева из Тулы уверенно побеждают соперника и… просто перестают забивать. Соперник при этом также впадает в анабиоз. На сайте РФБ есть полное видео матча. Можно ознакомиться и убедиться, что до этого парням как-то удавалось забивать мяч в кольцо, а вот в конце как будто пришельцы забрали их таланты. Может быть, именно здесь снимали продолжение «Космического Джема»? Шутка. Хотя какие тут могут быть шутки?



На это очень быстро отреагировали в российской федерации баскетбола. Вот их позиция в сложившейся ситуации. Во-первых, РФБ сразу обозначила, что результат матча может быть аннулирован. А во-вторых, напомнила тульской команде о прошлом предупреждении. Полтора года назад «Арсенал» сорвал матч: на 33 минуте игры с магнитогорским «Динамо» из-за перебора фолов на скамейку отправился предпоследний игрок «оружейников». Поскольку правила баскетбола запрещают играть одному, встреча была досрочно завершена.



Текст заявления РФБ приведён на официальном сайте вместе с комментарием Андрея Кириленко:



«Вчера в Туле «Арсенал» добился уверенной победы (82:65), но при этом свои последние очки набрал за 6.57 до финальной сирены – счет стал 82:56. За две следующие минуты динамовцы записали на свой счет 6 очков. Однако в концовке матча обе команды откровенно перестали забивать. Игроки «Арсенала» в последние 7 минут совершили 5 неточных бросков с игры, а динамовцы в последние 5, если не считать дальнее попадание на исходе времени владения, только один, промахнувшись из-под щита. Зато совместными усилиями командами были исполнены 9 неточных штрафных и совершены 13 потерь. В том числе 5 раз было нарушено правило 24 секунд, дважды гостями – правило 5 секунд при вводе мяча в игру, а игроки «Арсенала» заработали два фола в атаке.



Президент РФБ Андрей Кириленко дал комментарий по поводу прошедшего матча:



— Безусловно, Российская Федерация Баскетбола не оставит этот инцидент без внимания. Будут самым тщательным образом изучены материалы, имеющие отношение к матчу. Завтра состоится внеочередное заседание Исполкома РФБ. Сейчас видеозапись игры изучается Просмотровой комиссией и Департаментом профессионального баскетбола, которые в понедельник представят Исполкому свои заключения.



Пока все ждут вердикта высшего органа российского баскетбола, мы обратим внимание на комментарии в социальных сетях. Так экс-игрок сборной России, а ныне центровой МБА Руслан Патеев просто в шутку предположил, что это такая игра: кто быстрее сделает 40 передач? Его комментарий под видео уже собрал несколько десятков лайков.

И тут нельзя не вспомнить цитату Сергея Базаревича, которая как-то незаметно проскочила в интервью Sports.ru после Кубка мира.



«Суперлига-2 – я бы ввел жесткий возрастной лимит. Меня упрекают в том, что я отбираю у ветеранов хлеб. Так наоборот, пусть они быстрее закончат с этим баскетболом: они и денег не заработали, и время потеряли. Если ты никакой, то иди учиться. Если можешь играть, поезжай за границу. А так они сидят на одном уровне, не пускают молодых да еще и поигрывают на тотализаторе. У меня нет доказательств, но слухи такие ходят».



Слухи, о которых говорит тренер главной команды страны? Может быть, именно об этом намекал Базаревич? И если да, то шутками здесь уже не отделаться.