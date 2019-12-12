Первый сезон Грэма разочаровал. Теперь Девонте покоряет рекорды Хардена и Карри

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Девонте Грэм в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (113:108) набрал 40 очков, 5 подборов и 5 передач. Грэм проводит по-настоящему прорывной сезон и является заслуженным фаворитом на получение награды самому прогрессирующему игроку НБА.



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В матче против «Бруклина» Грэм установил карьерный рекорд результативности. До этого он набирал максимум 35 очков, в игре против «Индианы» в начале ноября. Разыгрывающий реализовал 12 из 21 броска с игры, в том числе 7 из 12 трёхочковых. Грэм забил как минимум 6 дальних бросков в четырёх из пяти последних матчей. Он стал третьим игроком в истории НБА, который реализовал как минимум 100 трёхочковых в первых 27 матчах сезона. Ранее подобным могли похвастать только Стефен Карри и Джеймс Харден.

Грэм — самый молодой игрок в истории франшизы «Хорнетс», набравший статистику 40-5-5 в одном матче. «Шарлотт» уступал «Бруклину» со счётом 60:77 за 5:58 до конца третьей четверти. Девонте набрал 23 из своих 40 очков за оставшееся до завершения матча время, организовав камбэк своей команды.



«Шарлотт» показывает результат 11-16 в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф клуб владельца Майкла Джордана вряд ли выйдет. Тем не менее «Хорнетс» — не самая ужасная команда лиги, хотя именно такую участь им прогнозировали многочисленные эксперты. «Шарлотт» стал крепким середняком, который в удачный день вполне способен обыграть претендентов на плей-офф или по крайней мере потрепать им нервы. Всё это стало возможным во многом именно благодаря Девонте Грэму.



Грэм забил 31 трёхочковый в последних пяти играх. Это новый рекорд франшизы. Девонте превзошёл Кембу Уокера, который реализовывал максимум 26 дальних бросков на отрезке из пяти матчей в 2018 и 2019 годах. Грэм смог по-настоящему раскрыться именно после ухода Уокера в «Бостон Селтикс» в межсезонье-2019.



Низкорослый 185-сантиметровый разыгрывающий был выбран во втором раунде драфта под 34-м пиком в прошлом году. В сезоне новичка Грэм набирал в среднем 4,7 очка, 2,6 передачи и 1,4 подбора при точности 34,3% с игры и 28,1% с игры. Такая статистика даже для пика второго раунда является заурядной. Можно было предположить, что карьера Девонте в НБА будет недолгой. Тем не менее Грэм разочаровал скептиков и стал настоящей сенсацией. В нынешнем сезоне он записывает себе в актив в среднем 20,0 очка, 7,6 подбора и 3,7 передач при точности 41,5% с игры и 42,9% из-за дуги.



Результативность Грэма по сравнению с прошлым сезоном выросла на 15,3 очка. Это третий показатель увеличения количества набранных очков в истории НБА. До матча против «Нетс» Грэм занимал четвёртое место, но по его итогам обошёл Келли Трипучку. И это не предел для Девонте. Он набрал в среднем 28,6 очка при точности 53% из-за дуги за последние 5 игр, так что дальнейший прогресс исключать не стоит.

Примечательно, что большая часть игроков с прорывной результативностью выступала в прошлом столетии. Из баскетболистов современной эпохи в этом списке представлены только Грэм, Пол Джордж и Си Джей Макколлум. В случае Джорджа следует сделать скидку на то, что в сезоне-2014/15 он сыграл всего 6 матчей из-за травмы, так что его прорыв не является объективным в полной мере. Возможно, Грэм не будет считаться звездой НБА калибра Джорджа, но статус того же Макколлума — более чем реальная перспектива.



Выдающийся прогресс делает Грэма главным фаворитом на получение награды самому прогрессирующему игроку по итогам сезона. Паскаль Сиакам, Фред Ванвлит (оба «Торонто») и Бам Адебайо («Майами») являются другими претендентами, но их степень прогресса меркнет по сравнению с Грэмом. К тому же Сиакам получил награду в 2019 году. Дважды подряд ему её вряд ли дадут.

Девонте мог бы замахнуться и на звание лучшего шестого игрока. Но дело в том, что главный тренер «Хорнетс» Джеймс Боррего перевёл его в стартовый состав после ударного начала сезона. Грэм не стушевался. Он играет лучше, чем напарник по задней линии и обладатель 20-миллионного контракта Терри Розир, который в среднем записывает на свой счёт 17,3 очка, 4,6 подбора и 4,3 передачи.



От менее 5 очков в среднем за игру при ужасной точности в сезоне новичка до 20 очков и покорения достижения Карри и Хардена по трёхочковым, численного переписывания различных рекордов франшизы «Шарлотт». Девонте Грэму пора обдумывать речь для выступления на церемонии наград НБА в 2020 году.