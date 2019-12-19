Самые яркие фото с матча, в котором ЦСКА огорчил сразу и «Црвену Звезду», и московский «Спартак».

За ЦСКА «топили» красивые девушки, а за «Црвену Звезду» — грустные фанаты «Спартака»

Матч ЦСКА и «Црвены Звезды» — это явление особенное и давнее. «Армейские» болельщики традиционно считают братьями сербский «Партизан», являющийся злейшим врагом красно-белых, за которых в Москве приходят болеть поклонники футбольного «Спартака».

В данном конкретном матче победу одержали «армейцы» столицы России. Даже несмотря на то, что соперника поддерживали «заклятые». Правда, поддерживали они не особенно яростно, поскольку Джеймс и компания сумели уйти от нервной концовке, спокойно разложив усилия и не дав сопернику никаких шансов во второй половине матча.

За «Црвену» стояли фанаты «Спартака», а сербский тренер «убежал» с матча Майк Джеймс отгрузил 29 очков, а «армейцы» уверенно разобрались с гостями из Сербии.

В фоторепортаже нашего мэтра Александра Сафонова вся палитра чувств. которую испытывали болельщики, пришедшие на матч. ЦСКА набирает обороты, и главный матч ожидает их в канун Родества, когда их соперником станут подмосковные «Химки». А пока, насладитесь шикарным фоторепортажем нашего мастера!