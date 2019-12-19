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ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге — 100:74, фоторепортаж

ЦСКА обыграл «Црвену Звезду», фоторепортаж
Александр Сафонов
За ЦСКА «топили» красивые девушки, а за «Црвену Звезду» — грустные фанаты «Спартака»
Самые яркие фото с матча, в котором ЦСКА огорчил сразу и «Црвену Звезду», и московский «Спартак».
Баскетбол / Евролига 0

Матч ЦСКА и «Црвены Звезды» — это явление особенное и давнее. «Армейские» болельщики традиционно считают братьями сербский «Партизан», являющийся злейшим врагом красно-белых, за которых в Москве приходят болеть поклонники футбольного «Спартака».

Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
18 декабря 2019, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
100 : 74
Црвена Звезда
Белград, Сербия
ЦСКА: Джеймс - 29, Боломбой - 17, Курбанов - 11, Хиллиард - 10, Антонов - 9, Воронцевич - 7, Куфос - 6, Стрелниекс - 5, Хайнс - 4, Бейкер - 2, Фойгтман, Хаккетт
Црвена Звезда: Давидовац - 17, Бэрон - 14, Гист - 8, Кузмич - 7, Симанич - 7, Чович - 7, Лазич - 5, Faye - 3, Дженкинс - 2, Добрич - 2, Охо - 2, Браун, Йованович

В данном конкретном матче победу одержали «армейцы» столицы России. Даже несмотря на то, что соперника поддерживали «заклятые». Правда, поддерживали они не особенно яростно, поскольку Джеймс и компания сумели уйти от нервной концовке, спокойно разложив усилия и не дав сопернику никаких шансов во второй половине матча.

За «Црвену» стояли фанаты «Спартака», а сербский тренер «убежал» с матча
Майк Джеймс отгрузил 29 очков, а «армейцы» уверенно разобрались с гостями из Сербии.

В фоторепортаже нашего мэтра Александра Сафонова вся палитра чувств. которую испытывали болельщики, пришедшие на матч. ЦСКА набирает обороты, и главный матч ожидает их в канун Родества, когда их соперником станут подмосковные «Химки». А пока, насладитесь шикарным фоторепортажем нашего мастера!

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