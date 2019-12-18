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ЦСКА – «Црвена Звезда» — 100:74, 18 ноября 2019 года, обзор матча Евролиги

ЦСКА – «Црвена Звезда» — 100:74, Евролига
Марат Арасланов
За «Црвену» болели фанаты «Спартака», но сербский тренер «убежал» с матча
Майк Джеймс отгрузил 29 очков, а «армейцы» уверенно разобрались с гостями из Сербии.
Баскетбол / Евролига 0

Матч ЦСКА и «Црвены Звезды» — это особенное и давнее. Армейские болельщики традиционно считают братьями сербский «Партизан», являющегося злейшим врагом красно-белых, за которых в Москве приходят болеть поклонники футбольного «Спартака». Но в предстоящей встрече вражде места не было.

Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
18 декабря 2019, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
100 : 74
Црвена Звезда
Белград, Сербия
ЦСКА: Джеймс - 29, Боломбой - 17, Курбанов - 11, Хиллиард - 10, Антонов - 9, Воронцевич - 7, Куфос - 6, Стрелниекс - 5, Хайнс - 4, Бейкер - 2, Фойгтман, Хаккетт
Црвена Звезда: Давидовац - 17, Бэрон - 14, Гист - 8, Кузмич - 7, Симанич - 7, Чович - 7, Лазич - 5, Faye - 3, Дженкинс - 2, Добрич - 2, Охо - 2, Браун, Йованович

Летом весь баскетбольный мир потрясла новость о страшном ДТП, в которое попал центровой сборной Сербии Огнен Кузмич. Он возвращался со свадьбы, которая завершилась для него реанимацией и искусственной комой. Тогда он боролся за жизнь, а слова поддержки звучали от болельщиков абсолютно всех команд. Никто не смотрел на клубные цвета. Большой серб выиграл битву за жизнь. Он не просто вернулся в семью, но и продолжил карьеру. Чудо!

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Экс-центровой «Уорриорз» и «Реала» Огнен Кузмич в свои 29 лет пытался перезагрузить карьеру в Сербии, но попал в аварию по пути со свадьбы.

В столице России Кузмич вышел в стартовой пятёрке. Он снова в деле, рядом с любимой игрой, а его «Црвена», не хватая звёзд с неба, находится на 13-м месте в Евролиге.

Поддержка родственных красно-белых парней явно окрыляла гостей. «Звезда» за первую четверть реализовала 7 из 8 бросков с игры и два трёхочковых. Наверняка именно гости ушли бы на первый перерыв лидерами, если бы не он. И имя ему – Майк Джеймс.

Лучшего снайпера Евролиги прошлого сезона очень модно критиковать за излишнюю активность, перетягивание инициативы на себя, бросковую наглость. И он нашёл чем заткнуть своих неприятелей. Только в первой четверти миниатюрный американец настрелял 13 очков, отправив в цель все три своих дальних броска. И надо отдельно сказать, что каждый из этих трёх попыток не были лёгкими. Напротив, Джеймс попадал с невероятным отклонением, через руки. Но попадал!

Думаете, что это была всего лишь одна четверть? Не тут-то было. Следом за 13 очками в первой четверти, Майк отгрузил 9 во второй и ушёл на перерыв без потерь и с 22 очками. Именно защитник красно-синих был гарантом лидерства и стабильного «плюса» для хозяев, которые следуя заветам своего лидера, начали дружно атаковать издали.

Дальнобойная артиллерия у «армейцев» в этот вечер работала безотказно. За три четверти они настреляли 12 попаданий, на которые затратили 23 попытки. Помимо Джеймса, ярко себя проявил Боломбой. Американец с российским паспортом несколько раз всадил сверху, проверив на прочность конструкцию щита, отметился парой средних бросков с отклонением, а на «десерт» приподнёс фирменную «трёху».

ЦСКА вёл в счёте, соперник находился рядом. Но в окончательный перелом в матче случился в четвёртой четверти, когда на несколько попаданий хозяев, гости не нашли ответа. Разница сначала приблизилась к двадцатиочковой отметке, а после уверенно её перешагнула. И тут не выдержали нервы у наставника «Црвены». При счёте 86:63 Драган Шакота решил закончить своё выступление на паркете огненным спичем, а после двух «технарей» проследовал в раздевалку. Тот самый случай, когда капитан убежал с корабля первым.

ЦСКА легко побеждает в последнем домашнем матче 2019 года. С поправкой – следующий домашний матч состоится 26 декабря в Калининграде. Но это будет уже другая история.

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