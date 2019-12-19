Американская студентка победила рак и вернулась в университетскую команду

Баскетболистка женской команды NCAA «Питтсбург Пантерс» Кайла Нельсон 17 декабря вернулась на площадку. Почему этот момент такой примечательный? Третьекурснице в августе диагностировали нейроэндокринную опухоль червеобразного отростка. Если говорить простыми словами — у девушки обнаружили рак.



«Я была обескуражена. Я подумала, что дальше? Что мне нужно сделать? Я помню, как рассказала о болезни своей маме. Очевидно, это был трудный момент для моей семьи», — вспоминает Нельсон.

Кайла провела несколько дней в больнице. Через неделю после операции она уже присутствовала не тренировках и со стороны наблюдала за своими товарищами по команде.



«Я не могу оставаться в стороне от игры слишком долго. Я вышла из больницы в пятницу. Мне делали операцию в понедельник. В следующий понедельник я уже пришла на тренировку. Я хотела участвовать во всей жизнедеятельности команды», — утверждает девушка.



Нельсон не разрешалось ничего делать в течение шести недель. Пришлось проявить терпение. Затем девушка начала кататься на велосипеде и заниматься другой двигательной активностью. Ей было разрешено полноценно тренироваться вместе со своей командой в начале этой недели.

Нельсон тренировалась с командой в течение двух недель, прежде чем выйти на паркет. Перед игрой Кайла пообщалась с журналисткой ESPN Холли Роу, у которой был диагностирован рак кожи в 2015 году. Рак распространился на ее легкие в течение года. Но в 2018 году Роу прошла последний день химиотерапии. Сейчас она здорова и подает пример всем людям, которые сталкиваются с этой тяжелой болезнью.

Роу собиралась в Питтсбург по работе на матч волейбольной NCAA. Но она приехала в город на день раньше специально для того, чтобы встретиться с Нельсон и выразить ей свою поддержку. Для Кайлы визит журналистки стал очень приятным сюрпризом.

Перед игрой Нельсон забила бросок одной рукой с центра площадки, стоя спиной к кольцу.

На площадке девушка не особенно феерила, но нужно учитывать длительный простой без игровой практики и процесс восстановления после тяжелой болезни. В матче против «Майами» Нельсон сыграла 13 минут, набрав 3 очка, 2 передачи и 1 подбор. Команда проиграла 71:80, но не это самое главное. Девушка нашла в себе силы справиться с тяжелой болезнью. Её баскетбольная карьера на этом не закончилась.



«Сегодняшняя игра знаковая для Кайлы Нельсон. Это замечательная история. Я очень взволнован после её возвращения. Это огромный источник вдохновения для многих людей, которым приходится бороться с раком каждый день. Приятно видеть, как кто-то преодолевает проблемы, возвращается на площадку и занимается любым видом спорта. В нашей команде мы всегда говорим о том, что баскетбол — это образ жизни. В значительной степени мы увидели подтверждение этого сегодня вечером», — сказал тренер «Питтсбурга» Лэнс Уайт после матча.

Нельсон сказала, что будет очень счастлива, если её пример вдохновит других людей. Она планирует использовать свой опыт для помощи тем, кто борется с раком и другими проблемами со здоровьем.



«Просто хочу делать всё зависящее от меня, когда кто-то нуждается в помощи. Люди могут написать мне и поговорить со мной. Просто знайте, что вы не одиноки. Если вы чувствуете, что одиноки, обратитесь к кому-то. Я уверена, что для найдутся люди, которые вам помогут. Я отношусь к типу людей, которых волнуют и заботят многие вещи. После этой болезни я поняла, что действительно важно в жизни, а что нет», — считает Кайла.