«Зенит» профессионально забрал концовку. Почему Де Коло сливает сезон?

«Зенит» обыграл «Фенербахче» (84:81) в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Откровенно говоря, результат стал приятной сенсацией, даже не смотря на провальное выступление турецкого клуба в этом сезоне. Дело в том, что «Зенит» своей игрой оставлял ещё более удручающее впечатление.

«Фенербахче» после 14 туров показал результат 5-9. Для турецкого гранда во главе с самым титулованным главным тренером Евролиги Желько Обрадовичем это абсолютная неудача. Хотя в последнее время «Фенер» начал подавать признаки жизни. Не так давно стамбульцы выдали серию из трёх побед подряд. В предыдущем гостевом матче против крепкого «Панатаникоса» (78:81) команда пострадала из-за грубой судейской ошибки, которую позже официально признала Евролига. Нандо Де Коло после фола защитника «Пао» Тайриза Райса не дали исполнить три штрафных броска, которые могли бы перевести игру в овертайм.

«Зенит» перед выездом в Стамбул делил последнее в турнирной таблице с «Жальгирисом», добыв 3 победы при 11 поражениях за сыгранный отрезок сезона. В игре команды Жоана Плазы не было видно никаких просветлений. Последнее поражение дома от «Маккаби» (71:82) пополнило копилку очередных невзрачных выступлений «Зенита». Плаза вроде как заработал себе «индульгенцию» первой домашней победой в Евролиге над АСВЕЛом (75:70) пару недель назад. Слухи о его возможной замене на Симоне Пьяниджани или кого-либо ещё заглохли. Но в целом глобально в игре «Зенита» ничего не поменялось. Чувство полной безнадеги никуда не пропало. Мало кто верил, что выезд к «Фенеру» принесет команде что-то хорошее.

«Зениту» нужно менять тренера, но Пьяниджани — не вариант. Ошибка погубит сезон Изменения в «Зените» назрели, но Симоне не подходит на роль спасителя. Как бы не стало ещё хуже.

Однако следует отдать должное питерскому клубу. Каким-бы кризисным ни был сейчас «Фенербахче», «сине-бело-голубые» в Стамбуле проявили характер и показали очень качественный баскетбол.

Начало игры сложилось для «Зенита» не лучшим образом. «Фенербахче» достаточно спокойно контролировал ход игры. Хозяева во второй четверти несколько раз уходили в двузначный отрыв, но «Зенит» сумел уйти на перерыв при относительно приемлемом отставании «-5».



После 15-минутной паузы питерцы преобразились в лучшую сторону. В третьей четверти стало заметно, что «Фенербахче» начинает паниковать. В итоге перед заключительной десятиминуткой в лидеры выбились уже гости — 60:59. За третью четверть «Зенит» позволил сопернику набрать всего 16 очков.



Начало четвертого игрового отрезка осталось за турками, которые вырывались вперед «+7». «Зенит» не дрогнул и быстро отыгрался. В концовке гости действовали более хладнокровно, хотя без нервов не обошлось. Казалось, что при 78:74 в пользу «Зенита» у «Фенербахче» уже нет шансов на спасение. Слишком мало времени осталось. Иное мнение было у форварда хозяев Луиджи Датоме, который шальным трёхочковым счёт 78:77. Стоит признать, что «Зенит» не лучшим образом распоряжался большинством атак в клатче, но «Фенербахче» еще больше был склонен к сумбуру. Деррик Уильямс не сумел набрать простейшие два очка без сопротивление из-под кольца, но забрал подбор и заработал штрафные. Второй номер драфта НБА 2011 года любезно смазал одну попытку, сделав счёт 78:78.



Центровой «Зенита» Густаво Айон за 33 секунды до финальной сирены вывел команду вперёд — 80:78. В ответной атаке Де Коло чуть было не совершил потерю на ровном месте при ведении мяча, но владение всё-таки осталось за «Фенером». В итоге Луиджи Датоме бездарно бросил открытый средний бросок. «Фенер» сфолил на Тиме Абромайтисе, который решил оставить туркам шанс и отправил в цель лишь один из двух штрафных — 81:78. «Зенит» не стал фолить при преимуществе +3, за что поплатился. Разыгрывающий «Фенера» Костас Слукас забил трёхочковый за 6 секунд до конца основного времени. Но овертайму не было суждено состояться. Эндрю Альбиси реализовал победный дальний бросок за 2,6 секунды до сирены. Турки пытались что-то сообразить в оставшееся время, но спасительный бросок Слукаса даже не долетел до дужки кольца.

«Зенит» мог бы выиграть и без меньшего количества нервотрепки, сфолив при +3 перед попаданием Слукаса. Но дело сделано. Победителей не судят. Тем более, когда в игре команды наметился очевидный прогресс. «Зенит» показал суммарный командный рейтинг эффективности 92 балла при среднесезонном показателе 78,1. Кто-то блистал больше, например, Матеуш Понитка (16 очков, 8 передач, 29 баллов эффективности). Кто-то меньше, как лидирующий в голосовании на Матч звезд Единой лиги ВТБ Дмитрий Хвостов (6 очков, 3 передачи, 4 балла эффективности). Как бы то ни было, похвалы заслуживают все парни в синей форме.



Ещё рано делать какие-то масштабные выводы в отношении «Зенита». Однако триумф в Стамбуле оставляет надежды на то, что у питерского клуба всё может быть гораздо лучше по сравнению с тем, что происходило в первых 14 турах.