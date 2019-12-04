«Зениту» нужно менять тренера, но Пьяниджани — не вариант. Ошибка погубит сезон

Изменения в «Зените» назрели, но Симоне не подходит на роль спасителя. Как бы не стало ещё хуже.

«Зенит» ведет поиски нового главного тренера. Испанец Жоан Плаза, как ожидается, покинет этот пост в ближайшее время, сообщил агентству «Р-Спорт», близкий к ситуации.

Источник: «Зенит» уволит Плазу, новым главным тренером может стать Пьяноджани

В список рассматриваемых «Зенитом» кандидатур входит итальянец Симоне Пьяниджани, во вторник посетивший матч клуба против пермской «Пармы» в Санкт-Петербурге (80:86) в рамках Единой лиги ВТБ. Об остальных претендентах на пост рулевого «Зенита» пока не сообщалось.

В «Зените» воздержались от комментариев по вопросу поиска нового тренера

«Зенит» занимает последнее место в регулярном чемпионате Евролиги, команда выиграла два матча из одиннадцати. В чемпионате Единой лиги ВТБ питерский клуб расположился на седьмом месте (четыре победы в девяти матчах).

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный, отвечая на вопрос о целях приезда Пьяниджани в Санкт-Петербург, сообщил, что игры команды могут посещать разные люди.

«Насколько я знаю, итальянский специалист (Пьяниджани. — Прим. «Чемпионата») накануне был на игре в Нижнем Новгороде. Там нет слухов, что Зорана Лукича хотят поменять? Он собирается посетить матч Евролиги в Химках. По этой логике Пьяниджани заменит целую пачку тренеров. Не можем запретить агентам и их клиентам посещать наши игры. Сложно проконтролировать, кто может находиться среди 6-7 тысяч зрителей. Разные люди посещают наши матчи», — сказал Церковный.

Генеральный директор ответил весьма шаблонным образом, что вполне естественно. Никто не будет давать «горячую» информацию в момент, когда, вероятно, в самом разгаре находится переговорный процесс. Как бы то ни было, в заявлении Церковного нет ни слова о полном доверии Плазе и о том, что информация о поисках главного тренера не соответствует действительности.

Очевидно, что перемена на тренерском мостике «Зенита» напрашивается. Команда показывает разочаровывающий результат как в Евролиге, так и в Единой лиге ВТБ. «Зенит» проиграл все домашние матчи в Евролиге. В Единой лиге на глазах своих поклонников «сине-бело-голубые» уступали трижды и только один раз побеждали.

«Зенит» проиграл дома 9 матчей подряд. Игроки «Химок» даже не вспотели Плаза придержал Холлинза и Айона на банке в решающие моменты матча. Похоже, первую домашнюю победу питерцы отложили на игру с «Енисеем».

Конечно, результат в Евролиге частично можно списать на статус новичка турнира. Но как оправдать провал в Единой лиге, где были допущены проигрыши на порядок более слабым клубам? В игре «Зенита» с самого начала сезона наблюдается какая-то безысходность. Плаза будто вообще не управляет процессом. О чём говорить, если испанец гордится домашним поражением с разницей «-15» в матче против мадридского «Реала»? Это явно нездоровая ситуация.

«Я в любом случае чувствую гордость, потому что мы дважды отыгрывались после большого отрыва и заставили лидеров «Реала» Тавареша, Кампаццо, Дэка провести на паркете по полчаса, это означает, что мы буквально заставили «Реал» показать свое лучшее лицо», — сказал Плаза после игры.

Поражение от «Пармы» Плаза оправдал тем, что игроки выступили на 60-70 процентов от своих возможностей. Не задача ли главного тренера в том, чтобы игроки показывали 100 процентов? «Зениту» нужен специалист, который раскроет сильные стороны игроков. По потенциалу текущий ростер однозначно способен на большее, чем последнее место в Евролиге и балансирование на грани зоны плей-офф Единой лиги ВТБ.

Пьяниджани, кстати, кажется не идеальным вариантом. Последним местом работы 50-летнего итальянца был «Милан». Симоне вчистую провалил прошлый сезон. «Милан» входил в топ-8 Евролиги по бюджету, но завершил регулярный чемпионат на 12-м месте. Итальянцы бездарно проиграли в последних четырёх турах, когда у команды ещё были шансы на плей-офф.

Пьяниджани вообще не умеет ставить защитную игру. «Милан» был вторым по пропущенным очкам в Евролиге-2018/19. Хуже только у дебютанта турнира испанской «Гран Канарии». Симоне даже не удосужился выиграть чемпионат Италии, чтобы реабилитироваться за провал на европейской арене. В полуфинале «Милан» всухую проиграл серию (0-3) против скромного «Динамо Сассари», который выступал в Кубке Европы ФИБА — четвертом по силе еврокубковом турнире.

На роль «пожарного» Пьяниджани явно не годится. А «Зениту» нужен именно такой специалист, который приедет и сразу же наладит дисциплину в коллективе. Конечно, выбор на европейском рынке сейчас небольшой. Георгиос Барцокас и Хави Паскуаль — два самых именитых безработных специалиста. Оба выигрывали Евролигу и обладают более сильным резюме, чем Пьяниджани. В качестве альтернативы можно обратить внимание на недавно уволенного из «Црвены Звезды» Милана Томича.

В любом случае, изменения в «Зените» назрели. Остаётся лишь узнать, какое решение примет руководство клуба в ближайшее время.