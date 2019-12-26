«Его я тоже закрою». Беверли «зачехлил» Леброна и нацелился на Хардена

«Лейкерс» уступили «Клипперс» (106:111) в центральном рождественском матче регулярного чемпионата НБА. «Озёрные» потерпели четвёртое поражение подряд, хотя на лидерских позициях команды Фрэнка Вогеля это никак не сказалось. Конкуренты «Хьюстон Рокетс» (21-10) и «Денвер Наггетс» (21-9) на Рождество неожиданно уступили главным аутсайдерам Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Орлеан Пеликанс» соответственно. «Лейкерс» (24-7) лишь немного позволили приблизиться «Клипперс» (23-10), хотя между клубами из Лос-Анджелеса все ещё приличная дистанция в три поражения.



Тем не менее для «Лейкерс» ситуация становится тревожной. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис постоянно подчёркивали, что в этом году «озёрные» дважды подряд проигрывать не намерены. Сейчас у них четыре последовательных проигрыша. Игра «Лейкерс» потеряла былую лёгкость, что во многом объясняется проблемами со здоровьем у Джеймса и Дэвиса. Леброна беспокоят проблемы с пахом и грудными мышцами, в то время как Дэвис страдает от повреждения колена. Оба игрока нашли в себе силы выйти на паркет в рождественском матче. В иных обстоятельствах можно было бы поберечь звёзд, но всё-таки дерби Лос-Анджелеса являлось самым рейтинговым шоу праздничной игровой проблемы.

Начиналось всё для «Лейкерс» более чем хорошо. Номинальные хозяева арены «Стэйплз Центр» выиграли первую половину +12. Однако после перерыва у «озёрных» откровенно не хватило сил. «Клипперс» совершили самый большой камбэк на Рождество с 2003 года, когда «Даллас Маверикс» удалось ликвидировать 16-очковый дефицит после первой половины матча против «Сакраменто Кингз». В праздничный день ставят не очень много игр поэтому инфарктные триллеры происходят не так уж часто. Казалось бы, отыграть 12 очков после перерыва — сущий пустяк, но победа «Клипперс» примечательна в историческом разрезе. Это пятый по величине камбэк за последние 50 лет на Рождество.



По итогам трёх четвертей счёт был равным — 86:86. Всё решалось в заключительной двенадцатиминутке, на которую у лидеров «Клипперс» осталось больше сил.



«Большая четвёрка» «Клипперс» в лице Кавая Леонарда, Пола Джорджа, Лу Уильямса и Монтрезла Харрелла набрала 34 из последних 40 очков команды, в том числе все 25 баллов в четвёртой четверти.

«Лейкерс» просто нечем было крыть. Дэвис (24 очка) и Джеймс (23 очка, 9 подборов, 10 передач) не то чтобы провалили игру, но и не феерили. Сказывались проблемы со здоровьем. Леброн показал точность 2/12 из-за дуги. 10 трёхочковых промахов — новый карьерный антирекорд Короля. Джеймс признался, что его подкосило столкновение с Патриком Беверли в начале матча.



«Я начал игру в здоровом состоянии. Во втором или третьем владении в защите заработал фол в нападении на Беверли и получил коленом в пах. Это вернуло меня к тому состоянию, в котором я был 5-6 дней назад», — сказал Леброн.

Только Кайл Кузма (25 очков) стал более-менее ценным помощником для звёздного дуэта «Лейкерс». Однако при очень низкой полезности остальных ролевиков особой погоды это не сделало. «Лейкерс» вели 101:94, но в клатче на площадке доминировали «Клипперс». Кавай Леонард набрал 35 очков, что является рекордом результативности игрока в истории франшизы «Клипперс» в рождественском матче. В ключевом моменте «зарешал» защитный питбуль Патрик Беверли, который поставил эффектнейший блок-шот Леброну.



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Беверли и Кавай — два главных героя дерби. Первый выполнил огромный объём работы в обороне. Рейтинг Патрика +26 — абсолютно лучший в матче. Кроме Леонарда (+13), ни у одного из игроков «Клипперс» не было показателя +/- выше +2. Беверли так разошёлся после блок-шота Леброну, что уже выбрал себе следующую жертву — лидера «Хьюстона» Джеймса Хардена.



«Его я тоже закрою», – заявил Беверли болельщикам на трибуне.

Известный рэпер Снуп Дог после игры записал видео в своём «инстаграме», в котором раскритиковал «Лейкерс» с использованием нецензурной лексики. Он считает, что любимая команда испортила ему Рождество.

Недовольным наверняка остался не только Снуп Дог. «Лейкерс» в этом сезоне не приучили своих поклонников к последовательным проигрышам. Следующий соперник у «озёрных» номинально попроще — «Портленд». Но заранее отдавать «Лейкерс» победу не стоит. Кармело Энтони не помог «Блэйзерс» (113:136) в первом очном свидании с Леброном и «Лейкерс» в этом чемпионате. Возможно, Мело сделает работу над ошибками и на этот раз сумеет огорчить своего друга Джеймса на баскетбольной площадке.