Выбираем лучшего российского баскетболиста в ХХI веке

Перед каждым Новым годом принято подводить итоги минувших 12 месяцев. Задумав такой рейтинг с участием российских баскетболистов, мы пришли к выводу, что в нашем случае голосование пройдёт на безальтернативной основе. Даже несмотря на травму, которая не позволила Алексею Шведу довести до победы кубковый путь «Химок» и пропуск чемпионата мира, защитник «Химок» прямо сейчас – сильнейший россиянин.



Увы, но не так много молодых парней раскрылись даже за последнее десятилетие. Все наши успехи были достигнуты на багаже начала 21-го века. И уж если закрывать эту страницу в нашей истории, необходимо упомянуть тех парней, которые блистали в начале двухтысячных. С надеждой на лучшее, на появление новых звёзд, мы вспомним звёзд вчерашнего дня. И с вашей помощью, друзья, определим лучшего россиянина за две последние декады.

Достижения: бронзовый призёр ОИ-2012, чемпион и бронзовый призёр Евробаскетов, участник Матча звёзд НБА (2004), MVP Евробаскета (2007), игрок года ФИБА Европа (2007, 2012).



Профессиональную карьеру Кириленко начал в 17 лет, став самым юным игроком российского чемпионата. На Драфт НБА попал, будучи игроком ЦСКА, с которым так или иначе был связан на протяжении всей карьеры. В 20-летним возрасте отправился покорять НБА. На протяжении 10 лет защищал цвета «Юты Джаз», а в первый свой заокеанский сезон россиянин был включён в символическую сборную новичков. Андрей выбрал себе номер 47, и довольно быстро получил прозвище, по которому его знают во всём мире – АК-47.



На старте своей карьеры в НБА АК застал на площадке легендарных баскетболистов «Джаз» Стоктона и Мэлоуна. И после их ухода стал безоговорочным лидером команды и вошёл в символическую оборонительную сборную НБА. Клуб переподписал с ним контракт на максимально возможную сумму и принялся строить вокруг Кириленко новую команду. Однако же, в этой новой команде на лидерские позиции вышли Дерон Уильямс и Карлос Бузер, а Кириленко был сильно ограничен в функционале и потерял в статистике.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Перезагрузка для Андрея произошла летом 2007 года в Испании. Российская дружина впервые в своей истории стала победителем континентального первенства. А роль АК-47 в той победе была отмечена оргкомитетом турнира. Лидер российской сборной был назван MVP турнира. Следующий сезон в НБА получился более удачным как в плане статистики, так и по роли в команде. Летом 2008 года Андрей стал знаменосцем российской сборной на Олимпиаде в Пекине.



Ещё одним ключевым моментом в карьере Кириленко стал локаут. Андрей вернулся в ЦСКА и сосредоточился на выступлении за сборную России. С клубом он вышел в финал Евролиги, стал MVP турнира, а в составе сборной последовательно завоевал две бронзы – на Евробаскете-2011 и Олимпиаде-2012. После этого было возвращение в НБА, где он поиграл в «Миннесоте» и «Бруклине». Но знаковым это возвращение не получилось. Карьеру игрока Андрей закончил в ЦСКА, а летом 2015 года был единогласно избран президентом РФБ.

Достижения: чемпион НБА (2016), бронзовый призёр Евробаскета (2011) и ОИ-2012.



Свою профессиональную карьеру Тимофей начал в «Химках», куда, к слову, вернулся нынешним летом. Уж у кого был тернистый и ухабистый карьерный путь, так это у Мозгова. В 2010 году Тимофей отправился покорять НБА. У парня было несколько предложений, но он дал добро «Нью-Йорк Никс», которые заявляли о строительстве новой команды и выражали долгосрочную заинтересованность в россиянине. Но дела у клуба не пошли и уже по ходу сезона менеджмент сорвался на покупку элитного игрока.



Первый обмен случился уже в первом его сезоне. «Никс» включили его в сделку по обмену из «Денвера» Мело Энтони. «Наггетс» пробились в плей-офф, но Тимофей наблюдал за борьбой нового клуба с трибуны. В 2011 году случилась первая его травма в НБА. Локаут россиянин провёл в «Химках», а после возвращения за океан прибавил и в игровом времени, и в статистических показателях. В первом раунде плей-офф «Денвер» уступил «Лейкерс».



Летом 2012 года Тимофей в составе сборной России выиграл бронзу ОИ в Лондоне. Годом ранее, к слову, он помог команде завоевать третье место на Евробаскете. В Литве Мозгов проводил на площадке максимум времени. В итоге, отсутствие полноценного отдыха два года кряду. Привели к спаду его результатов в сезоне-2012/2013. По сути, полностью раскрыть свой потенциал в Денвере Мозгову не удалось, но имя своё в историю он вписал, показав лучший результат по количеству подборов в одном матче (29) среди всех российских игроков, выступавших в НБА.

Фото: instagram.com/mozg25

Сезон-2015/2016 Тимофей провёл в составе «Кливленда», в который вернулся Леброн. Вернулся для того, чтобы сдержать слово — выиграть чемпионство. Мозгов стал достойной частью этой победы, хоть наставник и не выпустил его на площадку в решающем матче финала против «Уорриорз». В «Лейкерс» и «Бруклине» россиянин вполне достойно начинал сезон, но по решению тренерских штабов выводился из ротации. За «Орландо» Тимофею сыграть не довелось, по причине травмы.



Мозгов, безусловно, один из ключевых российских баскетболистов, который стал первым (вместе с Сашей Кауном) чемпионом НБА, внёс огромный вклад в завоёванные сборной бронзовые награды Евробаскета и Олимпиады в Лондоне. По сути, после Саврасенко у нас не было такого центра.

Достижения: бронза Евробаскета-2011 и ОИ-2012, лучший снайпер Евробаскета-2017, участник матча новичков НБА (2013), MVP Еврокубка-2017, двукратный MVP Единой лиги ВТБ.



В последние годы Алексей вполне логично называется лучшим российским игроком. Бытует мнение о том, что он – лучший игрок в Европе прямо сейчас. На победном для россиян Евробаскете Шведа не было, в тот состав 18-летнему парню попасть было нереально. Это сейчас мы везём на Кубок мира ребят из Суперлиги.



В НБА Алексей уехал в постлокаутный сезон в возрасте 23 лет. Никто его не драфтовал, а потому, у россиянина была возможность спокойно подобрать себе наиболее выгодный вариант. Выбор пал на «Миннесоту», где он схода стал игроком основного состава. Способствовала тому травма Рики Рубио. Швед быстрее всех россиян сумел набрать 20 очков за матч, уже в первом сезоне заработал первый дабл-дабл. Всё это позволило ему попасть в состав восходящих звёзд НБА, матч которых проводится в рамках звёздного уик-энда. Однако же, с возвращением Рубио игровое время и статистика резко пошли на спад.

Фото: TF-Images/Getty Images

В течение следующего сезона Швед успел примерить форму сразу трёх клубов – «Филадельфии», «Хьюстона» и «Нью-Йорка». Именно в «Никс» Алексей установил личный рекорд результативности и получил от клуба предложение о новом контракте. Но планы россиянина были связаны с Европой. Снайпер принял предложение «Химок». Которое было выгоднее в финансовом плане. Швед стал самым высокооплачиваемым баскетболистом Евролиги.

Именно в Европе Алексей добился наибольших успехов. Сложно сказать, какой результат показала бы сборная России на Кубке мира, если бы в её составе были Швед и Мозгов. Надеемся, что эти парни будут в строю летом, когда дружине Базаревича нужно будет принять участие в квалификационной мясорубке.

Достижения: чемпион Европы (2007), MVP Финала четырёх Единой лиги-2009/2010.



Холден хоть и родился в Пенсильвании, в России любим и почитаем. Это тот самый тип натурализованного игрока, к которому у большинства поклонников баскетбола претензий нет. Значительную часть своей игровой карьеры Джон провёл в ЦСКА. «Армейцы» доминировали в 2000-х как на российской, так и на международной арене. С клубом, в котором Холден был безоговорочным лидером и игроком стартовой пятёрки, защитник выиграл на европейской арене буквально всё.

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Всё, включая Евробаскет-2007. И именно из-за его вклада в это единственное пока для сборной России золото, мы и включили Джона Роберта в этот рейтинг. Иной раз один бросок может навсегда изменить отношение болельщиков. И у Холдена такой бросок был. Тот самый памятный бросок в финале, который и стал для россиян победным. Да, опытом игры за океаном он похвастать не может, но в Европе безусловно был звездой первой величины.