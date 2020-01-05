23 года на пути к вершине. С днём рождения, «Химки»!

Один из сильнейших клубов новейшей российской истории празднует сегодня, 5 января 2020 года, свой 23-й день рождения. Мы искренне поздравляем БК «Химки» и напоминаем вам о самых знаковых моментах в истории одной из самых популярных команд в Европе.

Команда была основана в 1997 году. Первым наставником химчан стал Сергей Елевич. Под его руководством подмосковная дружина стала бронзовым призёром Кубка Вызова ФИБА, финалистом Кубка России, дважды серебряным призёром Единой лиги ВТБ, однажды — чемпионата России. Друзья, Сергей Николаевич сформировал клуб, который составлял конкуренцию ЦСКА. Это уже было огромное дело!

Крайне любопытный факт заключается в том, что многолетний лидер. капитан и воспитанник клуба Виталий Фридзон является обладателем большинства рекордов Единой лиги.

Правда сейчас, когда Виталий уже играет за «Локомотив-Кубань», его рекорды переписывает новая звезда «Химок» — Швед. Алексей пришёл в команду в сезоне 2015/2016, а полноценной боевой единицей, которая до сих держит в страхе всю Европу, зарекомандовал себя в сезоне 2016/2017.

На фото, представленном выше, Алексей общается с Георгисом Барцокасом, который призван был разрушить гегемонию ЦСКА в Единой лиге. Увы, травма Шведа в финальной серии сломала планы.



Но вернёмся к истокам. Серджио Скариоло впервые вывел команду на площадку Евролиги. Итальянский специалист поддержал статус второй команды России и добрался до стадии топ-16 Евролиги! В сезоне 2008/09 команда вновь завоевала серебряные медали чемпионата России, опять же уступив в финале ЦСКА. Эпоха Скариоло в «Химках» запомнилась яркими легионерами. Цвета подмосковного клуба защищали литовец Робертас Явтокас, а также испанцы Хорхе Гарбахоса, Карлос Кабесас и Рауль Лопес. Гарбахоса после завершения карьеры возглавил Федерацию баскетбола Испании. Скариоло уже долгие годы трудится на посту главного тренера национальной сборной этой страны. Этот причастный к «Химкам» тандем помог испанцам стать чемпионами последнего Кубка мира в Китае.

Кроме того, Скариоло сыграл огромную роль в развитии Тимофея Мозгова. Центровой заявил о себе именно в «Химках» под руководством итальянца, после чего в 2010 году отправился в НБА, где стал чемпионом в 2016 году в составе «Кливленда». Мозгов даже изменил видение игры Скариоло.

«Расскажу одну историю. Благодаря Мозгову я изменил теорию игры. Мы первыми начали использовать так называемый испанский пик-н-ролл, задействуя атакующие возможности Антона Покрашова, Виталия Фридзона и Тимофея Мозгова. Мне приятно, что многие тренеры в мире используют эту наработку в своей работе», – сказал итальянский специалист в интервью «Известиям».

Тимофей Мозгов Фото: РИА Новости

Сезон-2010/11 во многом стал переломным в новейшей истории клуба. Летом 2010 года «Химки» провели масштабную селекционную кампанию, подписав сразу семерых игроков. В декабре в команду пришёл американский защитник с российским паспортом Трэвис Хансен, а в феврале — греческий центровой Лазарос Пападопулос.



Из-за неудачных результатов Скариоло был уволен в декабре 2010 года, Олег Мелешенко пробыл на посту главного тренера до 12 марта 2011 года. В этот день «Химки» объявили о назначении Римаса Куртинайтиса.

Римас Куртинайтис

Первый трофей под руководством Куртинайтиса был завоёван уже в следующем месяце. Подмосковный клуб выиграл Единую лигу ВТБ, в финале переиграв ЦСКА со счётом 66:64. Куртинайтис сделал немыслимое — сверг армейцев с трона. Да, в том году чемпион определялся не в серии до 3 побед, но факт остается фактом — это единственный случай, когда победителем Единой лиги становился не ЦСКА. За пять лет работы в «Химках» Куртинайтис также выиграл два Еврокубка. Это единственные трофеи в истории «Химок» на европейской арене. С именем литовского специалиста связаны важнейшие достижения клуба. Тем не менее, огромный авторитет не спас Куртинайтиса от увольнения во второй половине сезона-2015/16. «Химки» играли очень неровно, не выдержав ритм игры на двух фронтах в Евролиге и Единой лиге.

Душко Иванович

Следующим главным тренером подмосковной команды стал Душко Иванович. Черногорский специалист — яркий представитель старой школы. Иванович любит в прямом смысле доводить до изнеможения игроков на тренировках. Не всем это пришлось по душе, в частности ветеранам Сергею Моне и Егору Вяльцеву. Иванович проработал в «Химках» полный сезон-2016/17, после чего покинул команду. Мало кто будет с трепетом вспоминать период этого специалиста в Подмосковье. Тем не менее, основную задачу Иванович выполнил — занял второе место в Единой лиге ВТБ и вывел клуб в Евролигу, оставив хорошее подспорье для следующего рулевого.

Чемпион Евролиги-2013 во главе «Олимпиакоса» и бронзовый призёр-2016 с «Локомотивом-Кубанью» Георгиос Барцокас сменил Ивановича в межсезонье-2017. Началась перестройка команды под решение амбициозных задач в Евролиге. Команду пополнили поигравшие в Единой лиге ВТБ исполнители Стефан Маркович («Зенит») и Андрей Зубков («Локомотив-Кубань»), а также прибывшие из Турции Джеймс Андерсон («Дарушафака»), Тайлер Ханикатт («Анадолу Эфес», уже играх в «Химках» в 2014-2016), Энтони Гилл («Ешильгиресун») и MVP Финала Адриатической лиги из «Црвены Звезды» Чарльз Дженкинс. «Химки» впервые в истории вышли в плей-офф Евролиги, где в достойной борьбе уступили ЦСКА (1-3). Также команда заняла второе место в Единой лиге ВТБ, что обеспечило путёвку в Евролигу на следующий сезон.

Баркоцас не смог поддержать почин в сезоне-2018/19. В межсезонье Ханикатт трагически покончил жизнь самоубийством. На трансферном рынке были приобретены легионеры далеко не высшего качества: Ди Бост, Тони Крокер и не сыгравший за команду ни одного матча вечно травмированный Кейси Прэтер стали полнейшим разочарованием. В начале сезона Алексей Швед надолго вылетел из строя из-за травмы пальца. «Химки» находились за пределами зоны плей-офф Евролиги. Барцокас лишился работы в январе 2019 года.

В Подмосковье вернулся Римас Куртинайтис. Литовец не спас сезон в Евролиге, но в Единой лиге смог занять второе место. Летом команду ждала масштабная кадровая чистка. В «Химки» пришли Девин Букер, Крис Крамер, Джереми Эванс, Йонас Йеребко, Сергей Карасёв, Стефан Йович и Яннис Тимма (ранее играл в команде на правах аренды, контракт выкуплен у «Олимпиакоса»). Сейчас «Химки» единолично возглавляют турнирную таблицу Единой лиги ВТБ и имеют реальные шансы во второй раз в истории выйти в плей-офф Евролиги.



Нельзя не отметить две ярчайшие личности среди игроков, которые выступали за «Химки».

Сергей Моня – не просто капитан клуба, а его олицетворение и символ. Количество матчей Мони в форме «Химок» уже перевалило за отметку 500, что является абсолютным рекордом. 36-летний форвард до сих пор полезен на площадке. В Евролиге ветерану не всегда достаются минуты, но в Единой лиге Сергей ещё способен сказать веское слово. Например, в ноябре он вошёл в сборную недели турнира.

Алексей Швед подписал контракт с «Химками» в 2015 году после 3 лет выступления в НБА. Алексею выдали щедрый трехлетний контракт на $ 10,2 млн. Мастер игры в нападении быстро начал отрабатывать инвестиции. В 2017 году Швед стал лучшим скорером Еврокубка и MVP турнира. В 2018 году он уже был самым результативным в Евролиге и попал во вторую сборную сезона, помогая команде впервые в истории выйти в плей-офф. 23 декабря 2019 года Швед вышел на первое место по результативности в истории подмосковного клуба, опередив Виталия Фридзона. Четырнадцатое очко, набранное Шведом в матче против «Локомотива-Кубани», стало для игрока 4679-м за «Химки». Предыдущий рекорд принадлежал Фридзону, который играл за «желтых» с 2004 по 2013 годы и набрал 4 678 очков в 466 матчах. Шведу хватило примерно в два раза меньше матчей (234), чтобы превзойти результат Фридзона.

История «Химок» продолжает писаться. За 23 года клуб вошёл в элиту не только российского, но и европейского баскетбола. Команда участвует в Евролиге последние три сезона, не имея постоянной лицензии. Прогресс впечатляет. Без локальных неудач не обходится, но за 23 года «Химки» построили организацию, которой однозначно можно гордиться.