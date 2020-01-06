«Никс» сделали Физдейла крайним. Наташа вдохновила Дэвида на новые подвиги

«Нью-Йорк Никс» уволили главного тренера Дэвида Физдэйла в начале декабря. Именитые коллеги-тренеры Стив Керр и Грегг Попович вступились за Физдэйла, посчитав, что руководство «Никс» просто переложило на него всю ответственность за неудачи команды.

«Никс» действительно трудно назвать благополучной организацией. Руководители фронт-офиса Скотт Перри и Стив Миллс с помощью увольнения Физдэйла заработали себе временную индульгенцию в глазах владельца Джеймса Долана. Сам Физдэйл без работы долго не оставался. По ходу сезона он присоединится к каналу ESPN, где будет работать аналитиком матчей НБА. Пока же у Физдэйла есть свободное время, которое он может провести со своей прекрасной женой Наташей Сен. Наташа активно постит фото с Физдэйлом в «Инстаграм», пока у последнего выдался вынужденный отпуск.

33-летняя Наташа Сен имеет индийское происхождение. Сен является гражданкой Канады и большую часть жизни проживала в Торонто, где и познакомилась с Физдэйлом. Наташа и Дэвид были в отношениях несколько лет, прежде чем наконец-то решились связать себя узами брака в 2014 году. Свадьба прошла в дорогом отеле Del Coronado в Сан-Диего, штат Калифорния. На тот момент Фицдэйл был помощником тренера Эрика Споэльстры в «Майами Хит», а команда переживала распад «Большого трио» после ухода Леброна Джеймса.



Сен является владелицей маркетингового и дизайнерского агентства The Creative Penny. Кроме того, девушка рьяно обеспокоена судьбой животного мира, в частности ведет кампанию по защите бродячих собак.

В детстве Наташа много путешествовала из-за того, что её отчим работал в армии. Семья жила в разных частях Индии. Девушка выучила бенгальский (родной язык), санскрит, маратхи и гуджарати благодаря многоязычному характеру общин в Индии. Также она проживала в Лондоне и Торонто. Последний город Сен считает родным. Здесь Наташа с 2003 по 2008 годы изучала разработку брендов, креативную рекламу, дизайн и маркетинг в университете OCAD. В 2009 году она перевелась в университет Райерсон для изучения HTML, CSS и веб-дизайна.



Профессиональная карьера Наташы Сен началась в компании Manulife Financial в Торонто, где она работала в качестве административного координатора в период с 2007 по 2011 годы. Именно во время пребывания в Manulife девушка изучила работу корпоративного мира и частного сектора. В 2012 году Сен переехала в Майами и более двух лет работала директором по маркетингу в Majestic Properties.



Наташа приобрела огромный опыт в маркетинге и основала собственную компанию The Creative Penny в 2014 году. Сен организовала собственный бизнес, что дало ей возможность путешествовать с мужем в любой город, где бы ни он ни работал. Она активно поддерживала Дэвида в период пребывания в «Майами Хит», «Мемфис Гриззлис» и «Нью-Йорк Никс».

Сен и Физдэйл в настоящее время проживают в Лос-Анджелесе. Они переехали туда, когда Дэвид стал главным тренером «Никс». У пары еще нет детей от совместного брака, но они растят Кайла Джексона, сына Дэвида от предыдущих отношений.



Наташа очень любит собак. Она участвовала в различных мероприятиях по защите животных. Сен даже призналась, что познакомилась и поженилась с Физдэйлом из-за общей любви к животным. Агентство Наташи The Creative Penny получило такое название не спроста. «Пенни» — кличка первой собаки Наташи.



Наташа Сен не только красивая, но и умная. Она представляет собой идеальное сочетание дерзости, красоты, интеллекта и преданности. Девушка довольно активна в социальных сетях и не стесняется выставлять напоказ своё тело. Остается неясным, сможет ли Фицдэйл обзавестись новым местом работы в НБА, но он однозначно насладится отдыхом с красавицей-женой в ближайшее время.