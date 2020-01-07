Неудержимый Тимма и яркие Снегурочки. Лучшие фото с матча «Химки» — ЦСКА

В предрождественский понедельник, 6 января 2020 года, в Мытищах состоялся главный матч российского баскетбола. «Химки» второй раз в сезоне встречались с ЦСКА. На этот раз в рамках Единой лиги ВТБ. Подопечные Римаса Куртинайтиса в последнее время испытывают трудности в организации игры, в первую очередь в защите. Но на принципиального соперника лидер регулярного чемпионата настроился более чем серьёзно.

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Агрессивные действия в обороне и настырность при атаке чужого кольца уже к большому перерыву начали давать свои плоды. А уже в третьей четверти, усилиями Тиммы и Шведа, химчане начали наращивать преимущество. «Армейцы» отчаянно сражались, но разрыв в счёте неумолимо увеличивался. Не помогли гостям и попытки вывести соперника из равновесия. Стычки были эмоциональные, но они лишь добавили красок яркому дерби.

Лучшие кадры с матча «Химки» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.