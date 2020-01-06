«Химки» комфортно отрываются от ЦСКА. Травмы испортили праздник баскетбола

«Химки» и ЦСКА выясняли отношения в центральном матче первой половины сезона Единой лиги ВТБ. На важность противостояния команд намекал тот факт, что игра была перенесена на 7-тысячную «Арену Мытищи», хотя «Химки» здесь проводят исключительно матчи Евролиги. С турнирной точки зрения встреча, в значительной степени, была определяющей на всю оставшуюся часть регулярного чемпионата. «Химки» располагались на первом месте в турнирной таблице Единой лиги (11-1), ЦСКА шел на второй строчке (10-3). Победа «Химок» в домашнем матче позволила бы команде уйти в комфортнейший отрыв, который армейцам было бы трудно отыграть до конца «регулярки» при всём желании. Выигрыш ЦСКА означал оживление гонки за первое место в регулярном чемпионате.

Обе команды открыли 2020 год с плохим настроем. В 17-м туре Евролиги ЦСКА в Калининграде проиграл «Панатинаикосу» (102:106 ОТ), а «Химки» в гостях не устояли под натиском «Анадолу Эфеса» (82:101). Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис перед дерби сообщил, что в строй вернулся Алексей Швед, который не играл против «Эфеса» из-за простуды. В то же время, ЦСКА лишился защитника Яниса Стрелниекса из-за повреждения мышц задней поверхности левого бедра. Неприятная потеря для команды Димитриса Итудиса, но не катастрофическая. ЦСКА решил не вносить в заявку Рона Бэйкера, хотя принятые Единой лигой поправки позволяют это делать. Американец наблюдал за игрой в качестве зрителя.

Нестабильность — основная черта ЦСКА в первой части сезона-2019/20. Вопиющие проблемы в защите — главная характеристика «Химок». В ноябре ЦСКА победил «Химки» в домашней игре Евролиги со счетом 99:86. Однако на арене «Мытищи» команда Куртинайтиса на порядок увереннее. В этом сезоне из гостей здесь побеждала только «Барселона». В общем «Дерби Ленинградки» обещало быть интригующим. Отдать кому-то явное преимущество было очень сложно, хотя букмекеры видели небольшим фаворитом именно ЦСКА.

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«Химки» начали встречу с рывка 7:1. ЦСКА это не сломило и уже в середине первой четверти «армейцы» были впереди 13:7. Простуда все-таки выбила Шведа из игрового ритма. В стартовой десятиминутке лидер «Химок» вообще не мог попасть с игры — 0/5, в том числе 0/4 трёхочковых. Тем не менее, Алексей нашел способ оказать влияние на площадке. Защитник был безупречен с линии штрафных (5/5). Три последних попадания с линии были реализованы в самом конце первой четверти, что позволило хозяевам уйти на перерыв при счете 20:21. У ЦСКА в стартовом игровом отрезке следует отметить Даррана Хиллиарда, который набрал 8 очков и достойно подменял выбывшего Стрелниекса.

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На 13-й минуте матча Швед наконец-то попал с игры, сделав счёт равным 28:28. С этого момента «Химки» начали планомерно уходить в отрыв благодаря попаданиям Стефена Йовича и Яниса Тиммы. При 35:28 в пользу хозяев Итудис взял тайм-аут. Затем за дело взялся Майк Джеймс, серия попадания которого позволила армейцам держаться на плаву. На перерыв «Химки» ушли с преимуществом 45:41.



«Химки» очень часто в этом сезоне пропускали 50+ очков за первую половину, прибавляя в обороне во второй. В этот раз защита более-менее работала, хотя следует отметить, что нападение ЦСКА откровенно пробуксовывало. Перелома в третьей четверти не состоялось. «Химки» постепенно достигли двухзначной разницы. У ЦСКА были огромные проблемы с набором очков. Дэниэл Хэкетт 6 раз становился на линию штрафных в конце третьей четверти, что позволило избежать полнейшей «засухи» в нападении. Тем не менее, последнее слово осталось за «Химками». Сергей Карасёв реализовал трёхочковый и довел преимущество «Химок» до комфортных +11 — 69:58. Из неприятных новостей для «Химок» в этом игровом отрезке стоит отметить травму форварда Энтони Гилла, у которого, по предварительным данным, диагностирован перелом носа после контакта с Андреем Воронцевичем.

Четвертая четверть началась с нокаутирующего удара «Химок». Швед и Йович поочередно забили из-за дуги, хозяева повели +17 и оставшееся до конца матча время, по сути, превратилось в пустую формальность. ЦСКА действовал слишком беззубо и никак не походил на команду, которая готова оформить суперкамбэк. Итудис тоже заранее фактически выбросил «белый флаг», выпустив Михаила Кулагина, в последний раз появлявшегося на паркете в матче Единой лиги против «Зелены Гуры» 20 октября. Кроме того, греческий специалист предоставил минуты центровому Косте Куфосу, который абсолютно не оправдывает ожиданий после переезда из НБА в Москву в межсезонье. Длительный простой без игровой практики у Кулагина был виден невооруженным глазом. За 7 минут на площадке он совершил 2 потери и запустил эйр-болл при исполнении трёхочкового. Куфос тоже выше головы не прыгнул и действовал в типичном для себя разочаровывающем стиле. Окончательный счёт на табло — 96:80 в пользу «Химок».

У «Химок» худшая защита в первом круге Евролиги. Нужно срочно что-то менять Плей-офф убежит от команды Куртинайтиса, если не исправить вопиющую слабость.

ЦСКА (10-4) заметно отпускает «Химки» (12-1) и только благодаря огромной расточительности соперника может рассчитывать на завершение регулярного чемпионата на первом месте в турнирной таблице. Кроме того, лазарет армейцев пополнился очередным ключевым исполнителем. По ходу четвертой четверти стало известно, что перелом фаланги пальца получил Хэкетт.



Встречу не зря перенесли в «Мытищи». На матче была установлена рекордная посещаемость в сезоне — 6887 зрителей. Большая часть болельщиков поддерживала «Химки» и наверняка довольна увиденным на площадке. Тем не менее, праздник баскетбола омрачили травмы Гилла и Хэкетта. Российским клубам предстоит играть важнейшие матчи Евролиги, так что эти кадровые проблемы нагрянули очень некстати.