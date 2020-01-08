Кармело, Роуз и Пол решают исходы матчей. Какое вообще десятилетие на дворе?

Игровой день регулярного чемпионата НБА оказался богат на ударные выступления ветеранов. 34-летний Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер»), 35-летний Кармело Энтони («Портленд Трэйл Блэйзерс») и 31-летний Деррик Роуз («Детройт Пистонс») будто бы не заметили, что на дворе уже новое десятилетие. Этих игроков в разное время по тем или иным причинам уже списали со счетов, но сейчас своей игрой они заставили скептиков замолчать.

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Пол набрал 28 очков в матче с «Бруклин Нетс» (111:103 ОТ). 20 из 28 очков разыгрывающий записал на свой счёт в четвёртой четверти и овертайме. Крис в нынешнем сезоне зарекомендовал себя лучшим в лиге по выступлению в напряжённых концовках. Он набрал 105 очков в клатче (игры, в которых за последние 5 минут разрыв между соперниками составляет не более 5 очков). Это абсолютно лучший результат в НБА. Например, вся команда «Вашингтон Уизардс» в клатче за этот регулярный чемпионат набрала только 100 очков.



Матч против «Бруклина» складывался для «Оклахома-Сити» неудачно. «Тандер» ни разу не вели в счёте в четвёртой четверти и смогли перевести игру в овертайм только на последней минуте, после попадания Пола. А в дополнительное время Крис добил деморализованный «Бруклин». «Оклахома» улучшила баланс до 11-13 в матчах, когда уступала в счёте перед заключительной двенадцатиминуткой. Ни одна другая команда лиги не выиграла более 6 матчей с таким сценарием.

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«Оклахома-Сити» (21-16) уверенно держится в зоне плей-офф Западной конференции. Пола похоронили после обмена из «Хьюстона» на Рассела Уэстбрука. Крис действительно «застрял» в «Тандер» из-за своего огромного контракта с зарплатой $ 124 млн в течение следующих трёх лет, однако отказался просто получать деньги и «сливать» чемпионат. Пол тащит «Оклахома-Сити» в плей-офф. Стивен Адамс и Деннис Шрёдер более совместимы с Полом, чем с бывшей звездой клуба Уэстбруком. Данило Галлинари и Шэй Гилджес-Александр тоже стали ценными помощниками для «Тандер». Вероятно, команда вылетит уже в первом раунде от какого-то контендера. Но такой же результат всегда был после ухода Кевина Дюранта в «Голден Стэйт Уорриорз» в 2016 году. Даже звёздная связка Уэстбрука и Пола Джорджа дальше первого раунда не доходила. Перестройка с сохранением конкурентоспособности — сложнейшая задача. У «Тандер» получается её выполнять во многом именно благодаря Крису Полу.



Энтони в прямом смысле вытащил «Портленд» в игре против «Торонто Рэпторс» (101:99). В активе Мело 28 очков (рекордная результативность в сезоне», 7 подборов и победный бросок со средней дистанции за 3,3 секунды до финальной сирены.

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После Нового года Энтони набирает 20,3 очка при точности 57,4% с игры и 50% из-за дуги. «Портленд» плёлся в подвале турнирной таблицы Западной конференции до приобретения Энтони в ноябре. Сейчас «Блэйзерс» находятся на подступах к зоне плей-офф с хорошими перспективами оказаться в топ-8 по итогам регулярки. Мело не испортил командную игру, как прогнозировали многие, а наоборот выступил в роли ценного помощника для Дэмиана Лилларда и Си Джей Макколлума. Энтони также не стал разрушителем микроклимата в коллективе, хотя на 10-кратного участника Матча звёзд после неудачного периода в «Оклахома-Сити» и «Хьюстоне» повесили клеймо «токсичного» игрока.

Роуз помог «Детройту» вырвать победу в гостевом поединке против «Кливленд Кавальерс» (115:113). На счёту Деррика 24 очка и 7 передач, а также победный флоутер в концовке.

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«Детройт» (14-24) пока далёк от зоны плей-офф Восточной конференции, но это не вина бывшего MVP НБА. Франчайз-игрок «Пистонс» Блэйк Гриффин выбыл из строя до конца сезона после операции на колене. Гриффин принял участие в 18 матчах этого чемпионате, набирая в среднем 15,5 очка и 4,7 подбора — худшие показатели в карьере. Роуз и Андре Драммонд — единственные светлые пятна в «Пистонс», но им катастрофически не хватает поддержки. Роуз при выходе со скамейки набирает 17,3 очка и 5,7 передачи, сполна отрабатывая свой контракт на $ 7,5 млн.



Нынешний регулярный чемпионат ознаменовался «реабилитацией» ряда бывших звёзд НБА. Пол, Энтони и Роуз доказали, что их рано похоронили. Возрождение ветеранов является одной из самых приятных историй этого сезона.