Что не так с «Далласом»? Просто Йокич тащит наверх «Денвер», а Дончич — личную статистику

«Даллас Маверикс» проиграл в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (106:107). На высоте в этой игре оказались европейские лидеры обоих клубов. В составе «Денвера» самым результативным стал сербский центровой Никола Йокич, набравший 33 очка и забивший победный бросок за 7,9 секунды до финальной сирены. У «Далласа» привычно выделялся словенский защитник Лука Дончич, которому самую малость не хватило до очередного трипл-дабла: 27 очков, 9 подборов и 10 передач.

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«Даллас» (23-14) потерпел второе поражение за последние три игры. «Денвер» (26-11) в свою очередь одержал вторую победу подряд. «Маверикс» очень не хватало помощи латвийского тяжёлого форварда Кристапса Порзингиса, который восстанавливается после травмы колена. «Наггетс» оторвались от конкурента в гонке за второе место в Западной конференции. Это стало возможным во многом из-за ударнейшего начала недели у Йокича.



Во вторник Никола набрал рекордные в карьере 47 очков в гостевом поединке против «Атланта Хоукс» (123:115). Йокич стал всего лишь третьим центровым в истории НБА, набравшим как минимум 45 очков за матч, не совершая при этом ни одной потери. Только Мозес Мэлоун (8 апреля 1987) и Шакил О'Нил (9 ноября 1994) ранее смогли сделать подобное. В четверг серб уже вытащил команду в игре с «Далласом». Помимо победного броска в актив Йокичу стоит занести очередной карьерный рекорд. На этот раз центрового прорвало в третьей четверти, когда он набрал 21 очко за игровой отрезок.



Дончич продолжает собирать повсеместную похвалу. Легендарный Джерри Уэст посчитал, что словенец превзойдёт Дирка Новицки и станет величайшим игроком в истории франшизы «Маверикс». Также Уэст полагает, что у Дончича есть потенциал замахнуться на звание топ-5 игрока за всё время существования лиги. Бывший главный тренер сборной США Джефф ван Ганди заявил, что «Даллас» провёл один из лучших обменов в истории, заполучив Луку в день драфта. Тогда «Маверикс» отдали «Атланте» Трэя Янга, ещё одного выдающегося молодого таланта. Но не столь впечатляющего, как Дончич.



«Этот обмен действительно войдёт в историю как один из величайших в истории НБА для «Маверикс». Я имею в виду, что получить талант поколения посредством обмена — примечательное достижение. Они залучили Дирка Новицки таким же образом. В день драфта обменяли его в «Милуоки» на Роберта Трэйлора», — цитирует ван Ганди Dallas Morning News.



К комплиментам присоединился легендарный напарник Майкла Джордана по «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен, который не удивится, если Дончич выиграет чемпионский титул уже в этом сезоне. Пиппен поражен темпами прогресса молодого словенца.

«Я думаю, что завоевание титула чемпиона НБА — реально выполнимая цель для Дончича уже сейчас. В данный момент игра этого парня развивается стремительными темпами, он буквально учится всему на лету. Лука становится всё лучше и лучше с каждой игрой. Мы наблюдаем за его доминированием. Дончич ещё не начал играть в эгоистичный баскетбол. Когда он сделает это и действительно обозначит свое присутствие на баскетбольной площадке, то станет совершенно иным неудержимым монстром. Мы смотрим на молодого игрока, который укрепляет уверенность в физическом и моральном аспектах.



Лука поставил себя в позицию на путь к величию. Это один из этапов окончательного величия. Я видел это раньше. Я играл вместе с великими игроками. Когда вы дойдете до этого этапа, то начинаете думать на уровне величайших игроков. Вы можете обыгрывать таких игроков. Вы становитесь лучше, чем они. Я думаю, что Дончич сейчас чувствует, что он один из лучших игроков в лиге. Сейчас он сильно контролирует себя, контролирует темп и ход игры. Он может выйти на площадку и сказать: «Эй, я наберу 50 очков сегодня или оформлю трипл-дабл». Игра слишком проста для Дончича. Это удивительно, потому что ему всего 20 лет. В таком возрасте от игроков не ожидают подобной зрелости», — приводит слова Пиппена Dallas Morning News.



Сам Дончич будто бы вторит утверждениям Пиппена про обретение уверенности. Перед матчем против «Наггетс» словенец заявил, что уже не чувствует давления.



«Я жил в условиях давления каждый день. Знаете, я больше этого не чувствую», — сказал Лука в интервью ESPN.

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Журналист ESPN Макс Келлерман назвал Дончича лучшим 20-летним игроком в истории НБА. Но у этого утверждения появились противники. Болельщики отмечают, что Мэджик Джонсон — лучший 20-летний баскетболист в истории НБА. Мэджик привёл свою команду к титулу чемпиона НБА и выиграл награду MVP финала уже в своём первом сезоне. Хотя Дончич уже превзошёл многие достижения Джонсона и не собирается останавливаться на достигнутом.

Йокича обсуждают не так активно. Однако легендарный Шакил О'Нил считает, что серб уже наиграл на определение «великий».

«Думаю, мне придётся повысить статус Николы Йокича до великого «большого». Не потому, что он постоянно прогрессирует или является прекрасным скорером. Я не стал великим центровым до тех пор, пока у меня не появилась сдержанность. Мне нравится этот парень; хотя он не передвигается по площадке слишком быстро. У Йокича есть терпение. Он способен разогнать свою игру, но проявляет выдержку. Истинное определение великих игроков — это те, которые вовлекают в игру других партнеров по команде, и те, которые заставляют других играть лучше… Я должен поднять статус Йокича до великого центрового по современным стандартам», — сказал О'Нил в эфире TNT.



Европейцы активно захватывают НБА. Дончич и Йокич — одни и ярчайших представителей Старого Света в лиге, действующим MVP которой является грек Яннис Адетокунбо. Американские суперзвёзды Леброн Джеймс, Джеймс Харден, Кевин Дюрант, Стефен Карри ещё не сказали своего последнего слова, однако тенденция налицо — влияние иностранных баскетболистов в лиге достигло невиданных масштабов.