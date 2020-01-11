Тест на выживание ЦСКА прошёл, хоть «Бавария» и «вернулась» с -20

2020 начался для ЦСКА точно не так, как они бы хотели. Новогодние желания явно где-то потерялись и не дошли до того, кому они предназначались. Два первых матча в новом году получились для действующего чемпиона Евролиги крайне эмоциональными. «Домашняя» встреча в Калининграде против «Панатинаикоса» ушла в овертайм, где греки буквально из под носа увели победу. А после «Химки» в Единой лиге ВТБ заставили красно-синих страдать, обыграв с болезненной разницей.

Самое сложной для Димитриса Итудиса заключалось в другом. Из-за травм в каждом из матчей 2020-го команда теряла по одному игроку. Причём и Стрелниекс (рястяжение мышц задней поверхности бедра), и Хэккетт (вывих пальца) действуют на одной позиции. Да, Михаил Кулагин очень вовремя вернулся из лазарета, но он пропустил очень много.

Выезд в Мюнхен должен был стать очень непростым. По сути — проверкой на выживание. Осложнялось это ещё и встряской в стане соперника, поменявшего за несколько дней до приезда москвичей главного тренера. Такой ход руководства почти всегда положительно влияет на мотивацию, а потому лёгкой прогулки (несмотря на счёт 13:1 в гостевых играх против немецких команд) не предвиделось.

ЦСКА вышел на матч максимально заряженным. Каждый из игроков стартовой пятёрки с первых секунд показал — режим агрессии активирован. Курбанов в одной из первых атак «Баварии» накрыл соперника, организовав быстрый отрыв. Молниеносное нападение разгонял высоченный Фойгтман, а завершал броском сверху Хайнс. И это было лишь начало.

Несколько тяжёлых попаданий хозяев площадки заставили «армейцев» ещё более активно передвигаться в обороне и тут для «Баварии» наступили тёмные времена. Оказалось, что настолько подвижной защите немцы попросту не могут противодействовать.

Красно-синие же продолжали давить. Получалось не всегда то, что хотели, но главное было обозначить желание. На соперника это подействовало. Сначала Хайнс разогнался и влетел в трёхсекундную зону, забыв бросить по кольцу. После Фойгтман повторил манёвр капитана, успев, правда, в последний момент выбросить в угол на Антонова, который заткнул сирену.

Появление Антонова было продиктовано травмами. Семён был готов и в первой половине делал ровно то, что от него требовалось — активно защищался, собирал мячи в нападении, забивал тяжелейшие мячи на последних секундах.

Хиллиард обретает кондиции. Американец временами показывал очень классную игру уже в Мытищах, а сейчас (в хорошем смысле) обнаглел и давал уверенности своими дальними попаданиями.

Именно трёхочковые стали тем оружием, которое позволило начать отрываться в счёте. Естественно, не обошлось без Майка Джеймса. Отбегав первую половину первой десятиминутки почти в холостую, защитник разразился двумя «бомбами». Это развязало руки лучшему снайперу Евролиги прошлого сезона, а первую половину тот завершил эффектным (и очень сложным) попаданием через руки с отклонением: 15 очков только за первую половину!

«Бавария» набрала за 20 минут игрового времени всего 25 очков. И это тот самый случай, когда цифры в графе «набранные очки» наглядно характеризуют качество защитных построений. «+16» по итогам первой половины для ЦСКА выглядели логичными и убивали всякую интригу в матче. Казалось, что болельщики могут попросту не вернутся на свои места после большой паузы на отдых.

Могло быть хуже. Подводим итоги первого круга Евролиги для ЦСКА «Армейцы» умудрились попасть и в топы, и в статистический подвал.

Оливер Костич — вот кому эта самая пауза была нужна как воздух. Новый главный тренер мюнхенского клуба уходил в раздевалку абсолютно потерянным, а вышел (как покажут дальнейшие события) с решением.

Хозяева наконец-то начали попадать издали и это сразу очень сильно напрягло действующего чемпиона, который получил «+20» и немного сбросил темп. Особенно в защите. «Бавария» создала несколько рывков, на что у гостей не нашлось равнозначного ответа. Ко всем проблемам ЦСКА добавился и Джеймс, превратившийся из супергероя в злодея. Майк завёлся, напромахивался, получил «технарь», а отрыв в счёте попросту растаял.

За 6 минут до конца четвёртой четверти в кольцо «армейцев» прилетела очередная «трёха» и отрыв впервые с начала встречи сократилось до минимума. Зал начал гнать своих, а те в какой-то момент поймали кураж, попадая всё и со всех дистанций. Вряд ли о такой концовке мечтал Димитрис Итудис.

К счастью, длинные руки Боломбоя и важнейшее дальнее попадание Курбанова не позволили хозяевам выйти вперёд. Для Никиты бросок из угла за 1:44 до конца матча вообще стал первым. Итудис традиционно выпустил россиянина в стартовой пятёрке, но большую часть встречи тот просидел на скамейке. И к счастью, приберёг свой боевой патрон для финальной точки.