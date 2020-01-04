Могло быть хуже. Подводим итоги первого круга Евролиги для ЦСКА

Позади первый круг регулярного чемпионата Евролиги, сезона, в который ЦСКА зашёл победителем всего и вся. В руках у Димитриса Итудиса была великолепная команда, сохранить которую оказалось невозможно.

«Мы действительно осознали, что чемпионской команды больше нет, когда потеряли целую пятёрку. Это был уже свершившийся факт. Пять игроков решили уйти по разным причинам, но пришли шесть других значимых парней. Нас покинули Нандо Де Коло, Кори Хиггинс, Серхио Родгригес, Отелло Хантер, Алек Питерс», — рассказал наставник ЦСКА в интервью «Чемпионату».

«Не соглашусь с теми, кто сравнит Джеймса и Шведа». Большое интервью с Итудисом Наставник ЦСКА верит в новый созыв команды, быструю адаптацию новичков и сетует на отсутствие шестерых сборников.

Трансферы и подготовка к сезону

И в клубе решили укрепиться крепкими профессионалами, которые могли точечно закрыть ослабшие позиции и сформировать новую команду вокруг оставшихся лидеров. Да, трансферы Куфоса, Фойгтмана, Беккера и Стрелниекса не выглядели бомбами на фоне работы конкурентов. Но в клубе рассчитывали на то, что эти ребята смогут вписаться во вполне понятную и работоспособную систему Итудиса. А вот трансфер Майка Джеймса, без сомнений, стал вишенкой на вполне элитном торте.

Нандо де Коло уходит из ЦСКА. Он пять лет олицетворял успехи клуба Француз выиграл с «армейцами» два чемпионских титула в Евролиге и пять — в Единой лиге ВТБ. Но пришла пора прощаться.

Главная проблема, с которой при подготовке к сезону столкнулся тренерский штаб ЦСКА, — Кубок мира в Китае. Во-первых, команда готовилась к сезону в усечённом составе. Во-вторых, в расположение клуба баскетболисты прибыли в разной степени готовности. А поскольку одной из главных задач изначально было строительство команды, налаживание связей, трудности носили вполне объективный характер.

Старт и потеря Клайберна

Тем не менее, «регулярку» Евролиги ЦСКА начал в рабочем режиме. Главным успехом стала яркая и принципиальная победа над «Химками». Но затем последовало событие, которое заставило поволноваться руководство клуба и болельщиков. В Берлине получил травму Клайберн, который демонстрировал приличную статистику и цементировал игру команды. Тем же «Химкам» он отгрузил 21 очко, собрал 6 подборов и отдал 2 результативных передачи. И всё это – выходя со скамейки.

«Дело в том, что в принципе эта команда строилась вокруг Клайберна, он был системообразующим игроком – и в нападении, и в защите. Найти человека, который может играть с первой по четвёртую позицию и защищаться против игроков с первой по четвёртую позицию, невозможно: я просто такого второго игрока в Европе не знаю», — признался президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Ватутин: ЦСКА выглядит как лебедь, рак и щука. Игра строилась вокруг Клайберна

Давление на эмоционального Джеймса

В большом спорте мелочей не бывает, а для победы подходят все законные методы. В том числе, психологическое давление. Лучший снайпер Евролиги минувшего сезона по осени подвергся неожиданной информационной атаке со стороны его бывшего клуба. Новый рулевой «Милана» Этторе Мессина, по инициативе которого Майка и убрали из команды, несколько раз высказался о том, что команда страдала от его эгоизма.

В Италии не считают профессионалом лидера ЦСКА. Это простая зависть? Президент «Милана» никак не успокоится. Он выгнал из команды лучшего бомбардира Евролиги и продолжает нападки на него.

Президент итальянского клуба Лео Делль’Орко пошёл ещё дальше, открыто обвинив Малыша в непрофессионализме. Ну, конечно, принять участие в предсезонном неофициальном турнире с друзьями из НБА, это намного страшнее, чем греть косточки на песчаном пляже. Майк первое время держался спокойно, но ближе к очной встрече с бывшими «развязался» в «твиттере». Матч с «Олимпией» Джеймс записать себе в актив вряд ли сможет, но команда ему помогла.

Хэкетт побил рекорд, а «армейский» Малыш ответил на обвинения в эгоизме Итальянец из ЦСКА «расстрелял» кольцо «Милана», а Джеймс, которого Мессина выгнал с формулировкой «единоличник», раздал 11 передач

Но желание доказать свою нужность команде сыграла с Малышом злую шутку в первой игре Нового года. Мы видели на площадке двух Джеймсов. Первый раздавал великолепные передачи, подбадривал партнёров и положил умопомрачительную трёшку, которая должна была по всем законам драмы «успокоить» греков. Второй же принимал нелогичные эмоциональные решения в атаке, которые приводили к потерям, которых у него набралось 6. Для защитника, ведущего игру – антирекорд сезона и непозволительная роскошь.

Сильные стороны

«Армейцы» чаще всех в Евролиге бросают из-за дуги. И что приятно, с лучшим в лиге процентом. Близки в ним «Химки» и «Реал», далее большой отрыв. У команды хорошо двигается мяч и в каждой атаке есть один, а то и два варианта для открытого броска. С этими скиллами «армейцев» бороться трудно большинству клубов.

Ещё один важный показатель, в котором игроки ЦСКА лидируют по итогам 17 туров, подборы. По общему количеству парни Итудиса идут на первом месте, по подборам под своим щитом – на третьем. Это говорит о компактной обороне и минимальному количеству атак второго шанса у соперников. Статистика подборов в чужой краске чуть скромнее, но из топ-5 команда не выпадает. Тот факт, что команда по большей части доводит дело до хорошего дальнего броска, партнёры понимают, куда и когда нужно идти на подбор.

Даже Клайберн не помог. ЦСКА в третий раз кряду проиграл «Панатинаикосу» Калатес может гастролировать с лекциями о том, как нервировать Джеймса и разбираться с «армейцами».

Отрицательные моменты

Штрафные броски – ахиллесова пята «армейцев». Здесь грустно всё: от общего количества подходов на линию, до процента реализации. По количеству попыток ЦСКА располагается на 12 месте в лиге. И здесь нивелируется часть плюсов, которые мы рассматривали выше. Игроки недостаточно агрессивно работают в краске. И речь не о борьбе за подбор, а в прорывах под кольцо, умении и желании подставиться. И вообще, реже всего судьи свистят фолы только на «Химках» и «Панатинаикосе».

Джеймс пытался это делать в клатче матча с «Пао», но судьи ему не поверили. Вопросы к ним были на протяжении всей игры, но мы сейчас разбираем не их работу. Даже тех свистков, на которые судейская бригада сподобилась, вполне должно было хватить для победы. Но тут мы упираемся в ещё один проблемный момент – реализация. А она у команды менее 75%. В упомянутом выше матче и вовсе упала ниже отметки 62%.

Выводы

Начнём с того, что-таки на поверхности. Матчи с «Виллербаном» и «Пао» можно было забирать исключительно на проценте реализации штрафных. Во Франции он был ещё хуже, чем в Калининграде – 55. И уже этого хватило бы для того, чтобы видеть команду, делящую третье место с «Барселоной». Сомнений в том, что тренерский штаб понимает, где нужно прибавить, нет. У команды сейчас будет напряжённый, но вполне рабочий график.

Но условия, как принято говорить в таких случаях, равны для всех. У ЦСКА же будет небольшое преимущество перед теми же испанскими командами, они все едут в гости в Москву. Дома «армейцы» примут и «Эфес». И если болельщики устроят такую же поддержку, какая была в Калининграде, поводов для радости Итудис и компания доставят предостаточно.