С таким Шведом и на Олимпиаду можно попасть. «Химки» легко разобрались с «Реалом»

«Сливочные» после 13 побед дважды были биты в России. «Химки» выдали лучший матч в сезоне и вселили в болельщиков надежду на лучшее.

Волею календаря «Химки» и «Реал» вынуждены выходить на паркет во второй раз за трое суток. Волею судеб оба клуба накануне проиграли. «Реал» расстался с рекордной 13-матчевой победной серией, после поражения от ЦСКА. Парни из Подмосковья не сумели справиться с «Валенсией».

Дружина Римаса Куртинайтиса ударно начала сезон в Евролиге. На стартовом отрезке было одержано 6 побед в 8 матчах. Но затем случился спад – 9 поражений в 11 поединках. Очевидно, этот результат идёт в разрез с ожиданиями руководство клуба и болельщиков. Да, непростая складывается ситуация с травмированными игроками, но мало кто предполагал увидеть «Химки» на 11 месте после 19 туров «регулярки».

Наставник химчан признал, что у команды есть не совсем игровые проблемы. «У нас есть ряд проблем. В частности, мы чуть-чуть потеряли в агрессии и энергии, не придают уверенности и проигрыши, но мы должны снова собраться. Хотелось бы умнее играть в концовках и принимать нужные решения, а не просто удобные», — отметил Куртинайтис.

И в дебюте матча со «сливочными» вопросов к мотивации и агрессивности не было. Швед и компания не позволили мадридцам оторваться в счёте на первых минутах. Качественная игра в обороне и грамотная работа Алексея в атаке – 4 голевые передачи – позволили хозяевам совершить рывок – 11:2. Ласо взял тайм-аут и успокоил своих подопечных. Вернувшись на площадку, гости расчехлили дальнобойную артиллерию и подтянулись в счёте.

Химчане едва не смазали концовку первой 10-минутки, но дальняя трёшка Яниса Тиммы с сиреной вернула хозяевам более-менее комфортную разницу – 25:21. Всё могло быть ещё лучше, но партнёры пару раз не выловили хитроумные передачи Шведа. Во второй четверти на площадке появились Эванс, Карасёв и Крамер. И в обороне стало ещё спокойнее. Ласо дал отдохнуть стартовой пятёрке, а Льюль, Микки и Лапровиттола слишком долго искали пути к кольцу соперника.

Без Тавареша под щитами стало полегче. Да и Крамер отменно действовал как в атаке, так и в обороне. Цепкий и неуступчивый баскетболист. Но в одном из единоборств Крис получил повреждение. На площадке появился Гилл и срау отметился невероятным дальним попаданием. Мяч был послан слишком сильно, но странным образом от дужки залетел в корзину. Поддержал партнёра по команде Швед, который реализовал все три дальних попытки. На фоне кошмарного процента в матче против «Валенсии», это смотрелось обнадёживающе.

До большого перерыва Алексей и четвёртую подряд бомбу отгрузил. Парни из Химок поймали такой кураж, что «Реал» на какое-то время потерялся на их фоне. Но прежде, «сливочные» сумели сократить отставание до 2 очков. Однако же концовка получилась зажигательная, хозяева совершили рывок 12:2 и ушли на перерыв с комфортными +11. Ну и показатели Шведа красноречиво говорили о том, за счёт чего «Реалу» было так трудно.

Третья четверть началась с рабочего данка от Тавареша, но что в ответ выдал Букер, словами не описать. Он вколотил алей-уп через руки того же Тавареса и Микки. Претендент на лучший момент недели. Но «Реал» не был бы «Реалом», если бы посыпался уже по итогам 20 минут игры. «Сливочным», в основном за счёт дальних попаданий, удавалось держаться на расстоянии в 8-11 очков. В целом, химчане контролировали ход матча. Тревогу вызывали лишь 4 фола Карасёва перед четвёртой 10-минуткой, и повреждение, которое в столкновении с соперником в своей краске получил Букер.

На третий перерыв команды ушли под овации трибун, которые взорвались после силового прохода Шведа и мощного данка через Джордана Микки. Умеет Алексей красиво ставить оппонентов на место. Со скамейки хозяева вышли с трёхой Карасёва, и фолом в нападении, который гости заработали на том же Сергее. А после результативного прохода под кольцо Энтони Гилла разрыв в счёте увеличился до 16 очков. Затем последовала потеря от Тавареша и сквозняк из-за дуги от Томпсона.

А первый тайм-аут в заключительной четверти Ласо взял после того, как Тимма под своим кольцом вырвал мяч из рук у гиганта Тавареша и вывел Карасёва на чистый щит. 90:69 за 7 минут до сирены. Хозяева за 3 минуты совершили рывок в 10 очков. У «сливочных» мяч буквально валился из рук. Ну а как можно сохранять боевой дух, когда Карасёв с одной ноги с сиреной об окончании атаки кладёт сумасшедшую трёху?

В отсутствие Букера и Крамера химчане продолжали держать «Реал» на дистанции, а Эванс с наброса Алексея Шведа порадовал фанатов ещё одним зрелищным данком. Давненько мы не видели «Химки» на таком невероятном кураже. Когда Йович за две с половиной минуты выбил сотку, стало понятно, что этот матч «Химки» не отдадут. Поняли это и гости. Последние 2 минуты прошли под танцы и песни с трибун «Арены Мытищи».

Дружина Куртинайтиса вернула «Реалу» должок за крупное поражение в первом круге. Справедливости ради, хозяева не стали включать режим убийцы, а «сливочные» под шумок ушли из зоны разгрома. Сегодня тренерский штаб сборной опубликовал расширенный список на отборочные матчи к Евробаскету-2021. Шведа в этой команде не будет, но с таким Алексеем у нас будет реальный шанс побороться летом за право сыграть на Олимпиаде. И это радует, друзья.