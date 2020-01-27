«Мне нравилось бросать людям вызов». Памятные кадры из карьеры погибшего Коби Брайанта

Не хочется верить в то, что настолько страстный и жизнелюбивый человек как Коби Брайант покинул мир в столь раннем возрасте. В 41 год жизнь для него, по сути, только начиналась. Позади была величайшая в истории карьера игрока, а впереди – долгие годы, которые он мог и хотел потратить на развитие баскетбола. Не случилось…

Ниже мы приведём короткий отрезок из воспоминаний Чёрной Мамбы о том, как он влюбился в баскетбол и какие вызовы бросал себе и оппонентам.

«Вспоминаю, как ещё в детстве впервые взял в руки баскетбольный мяч. Ощущать его в моих ладонях было чем-то невероятным! Я был так очарован мячом, что даже не хотел стучать им о паркет и бросать в кольцо. Боялся повредить поверхность или эти его идеальные канавки. Просто я не хотел портить это чувство.

Обожал звучание мяча. Специфические «тап», «тап», «тап», когда мячик ударяется о паркет. Чистота и ясность. Предсказуемость. Звук жизни и света.

Менталитет Мамбы. Три зарисовки о Коби Брайанте Воспоминания Брайанта о знакомстве с баскетболом, разговорах с Джеймсом и «истреблении» партнёров — в книге «Менталитет Мамбы».

Это те элементы, которые мне больше всего нравились в мяче и в игре. Они лежали у истоков моего ремесла. Именно они стимулировали меня пройти тот путь, которым я шёл, вкладывать в игру всего себя, достигать именно таких баскетбольных высот, о которых только мог мечтать. И всё это из-за тех магических «тап», «тап», «тап», которыми я увлёкся в детстве.

Не сказал бы, что мой менталитет лидера с годами подвергся каким-либо изменениям. Мне нравилось бросать людям вызов и ставить перед ними испытания. Вот что ведёт к самоанализу, и именно это ведёт к саморазвитию. Можно сказать, я стимулировал людей выжимать максимум из их возможностей».

Леброн переписал историю НБА. Король не собирается отдавать свой титул Брайант порадовался за Джеймса, превзошедшего его достижение.

Буквально за сутки до трагических событий, которые случились в Калифорнии, Брайант ещё раз продемонстрировал, насколько большое у него сердце. Все понимали, что Леброн превзойдёт достижение Мамбы и станет третьим игроком по результативности в истории НБА. И сделает это в родном городе Коби.

Брайант отказался приходить на арену, но лишь потому, что не хотел оттягивать на себя внимание публики. Он понимал, что Джеймс должен насладиться этим моментом. Уважение, страсть и желание добиваться самых высоких целей.

Таким был Коби Брайант. Давайте вспомним самые яркие фрагменты его карьеры.