«Мне нравилось бросать людям вызов». Памятные кадры из карьеры погибшего Коби Брайанта

Не хочется верить в то, что настолько страстный и жизнелюбивый человек как Коби Брайант покинул мир в столь раннем возрасте. В 41 год жизнь для него, по сути, только начиналась. Позади была величайшая в истории карьера игрока, а впереди – долгие годы, которые он мог и хотел потратить на развитие баскетбола. Не случилось…
Ниже мы приведём короткий отрезок из воспоминаний Чёрной Мамбы о том, как он влюбился в баскетбол и какие вызовы бросал себе и оппонентам.
«Вспоминаю, как ещё в детстве впервые взял в руки баскетбольный мяч. Ощущать его в моих ладонях было чем-то невероятным! Я был так очарован мячом, что даже не хотел стучать им о паркет и бросать в кольцо. Боялся повредить поверхность или эти его идеальные канавки. Просто я не хотел портить это чувство.
Обожал звучание мяча. Специфические «тап», «тап», «тап», когда мячик ударяется о паркет. Чистота и ясность. Предсказуемость. Звук жизни и света.
Это те элементы, которые мне больше всего нравились в мяче и в игре. Они лежали у истоков моего ремесла. Именно они стимулировали меня пройти тот путь, которым я шёл, вкладывать в игру всего себя, достигать именно таких баскетбольных высот, о которых только мог мечтать. И всё это из-за тех магических «тап», «тап», «тап», которыми я увлёкся в детстве.
Не сказал бы, что мой менталитет лидера с годами подвергся каким-либо изменениям. Мне нравилось бросать людям вызов и ставить перед ними испытания. Вот что ведёт к самоанализу, и именно это ведёт к саморазвитию. Можно сказать, я стимулировал людей выжимать максимум из их возможностей».
Буквально за сутки до трагических событий, которые случились в Калифорнии, Брайант ещё раз продемонстрировал, насколько большое у него сердце. Все понимали, что Леброн превзойдёт достижение Мамбы и станет третьим игроком по результативности в истории НБА. И сделает это в родном городе Коби.
Брайант отказался приходить на арену, но лишь потому, что не хотел оттягивать на себя внимание публики. Он понимал, что Джеймс должен насладиться этим моментом. Уважение, страсть и желание добиваться самых высоких целей.
Таким был Коби Брайант. Давайте вспомним самые яркие фрагменты его карьеры.
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