Леброн переписал историю НБА. Король не собирается отдавать свой титул

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии Сиксерс» (91:108) набрал 29 очков. Теперь в активе Джеймса 33655 очков за карьеру в лиге. Король поднялся на третье место в списке самых результативных игроков в истории НБА, обойдя завершившего карьеру Коби Брайанта (33 643 очка). Сделал это Джеймс в Филадельфии, родном городе Брайанта.

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Победой команды это достижение увенчать не удалось, но вряд ли Леброн сильно расстроился. «Лейкерс» (36-10) всё еще остаются на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с неплохим запасом опережая ближайшего преследователя «Юта Джаз» (32-13)



Больше Джеймса набрали только Карим Абдул-Джаббар (38 387 очков) и Карл Мэлоун (36 928). Брайант сместился на четвертое место, а на пятой строчке располагается легендарный Майкл Джордан (32 292), за «призраком» которого Леброн продолжает погоню.



Болельщики «Филадельфии» удостоили Джеймса стоячими овациями, когда он обошёл Брайанта по количеству очков за карьеру. Это случилось в третьей четверти.

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Джеймс заранее настраивался на то, что превзойдет Брайанта именно в матче против «Сиксерс». Леброн вышел на игру в специальных кроссовках с надписью «Mamba 4 Life» («Мамба навсегда»), отдав дань уважения Брайанту, прозвище которого «Чёрная Мамба».

Сам Брайант на игре не присутствовал, сославшись на то, что не хочет отнимать часть внимания у Джеймса во время знаменательного события.



«Когда Леброн перебрался в Лос-Анджелес, он стал игроком «Лейкерс», он стал частью нашего братства, и мы должны принять его. Мы должны отмечать и ценить то, чего он достиг как спортсмен, потому что это действительно выдающееся достижение.

Я не пойду на этот матч. Пусть Леброн будет в центре внимания в этот день. Обязательно позвоню ему и поздравлю. Я рад за Леброна, всё, чего он добился и продолжает добиваться, потрясающе», — цитирует Брайанта Los Angeles Times.

Менталитет Мамбы против совершенства Короля. Кто круче: Коби или Леброн? Приводим аргументы в пользу Брайанта и Джеймса. Выбор за вами.

Тем не менее, Коби в стороне не остался и сразу же поздравил Джеймса в «твитере».



«Леброн Джеймс продолжает продвигать игру вперёд. Очень уважаю моего брата», — написал Брайант.

Чуть более щедрым на эпитеты был бывший президент «Лейкерс» и ещё одна легенда клуба Мэджик Джонсон.



«Поздравляем Леброна Джеймса! Один великий игрок «Лейкерс» обошёл другого великого игрока «Лейкерс» и поднялся на третье место в списке самых результативных игроков в истории НБА!», — написал Джонсон в «твиттере».

В последнее время Джеймс часто упоминается в одном предложении с Брайантом. Пару дней назад Леброн в 16-й раз за карьеру попал в стартовый состав на Матч звёзд НБА, что позволило ему превзойти Коби. Конечно, во многих аспектах Джеймсу при всём желании не удастся обойти Брайанта. Например, по количеству попаданий в сборные сезона по защите Мамба (12) однозначно останется впереди Короля (6).

Вызывает большие сомнения способность Леброна сравняться с Коби по количеству титулов. Пока у Джеймса в коллекции три перстня, у Брайанта — пять. В этом сезоне Леброн и его звёздный напарник Энтони Дэвис действительно выглядят готовыми выиграть титул, но в плей-офф предстоит пройти много сложных конкурентов.

Леброн отнял у Коби рекорд Матчей звёзд НБА. Брайанту остаётся смириться А Дончич в свои 20 лет первым из европейцев вошёл в элитарный клуб лучшей лиги мира. Матч звёзд обещает быть ярким.

В любом случае, Леброну уже 35 лет, но он продолжает играть на элитном уровне в 17-м сезоне в НБА. До конца своей карьеры он определённо покорит далеко не одно достижение Брайанта, Джордана и других легенд. У Леброна есть реальные шансы замахнуться на «вечный» рекорд Абдул-Джаббара. Королю осталось набрать чуть менее 5000 очков.

В этом сезоне Джеймс записывает на свой счет в среднем 25.3 очка. Даже если допустить вероятный статистический регресс в ближайшие годы, Леброну по силам обогнать Абдул-Джаббара в течение трёх сезонов при условии избежания серьезных травм. Джеймс изъявил желание сыграть в НБА вместе со своим сыном Бронни. Сейчас Бронни 15 лет. Его появление в лиге следует ожидать как минимум через три года, даже если НБА изменит правила драфта и позволит приходить в лигу игрокам моложе 19 лет. Да и не столь важно, когда Бронни начнёт играть в НБА. Леброн демонстрирует поразительную долговечность и потенциально может играть на звездном уровне даже в возрасте 40+ лет.



Лига сейчас пытается найти новое лицо на смену Джеймсу. Лука Дончич и Яннис Адетокунбо называются самыми вероятными кандидатами на эту роль. Однако не стоит спешить провожать Короля Джеймса на покой. Леброн еще не сказал последнего слова и не собирается терять статус звезды №1 в обозримом будущем.