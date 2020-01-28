13-летняя дочь Коби собиралась позаботиться о величии отца. И погибла звездой

Джианна летела на тренировку вместе со своим отцом — легендой баскетбола Коби Брайантом. С ними вместе в вертолёте были её подруги по команде и их родители. Погодные условия были непростыми, густой туман мешал пилотированию. Диспетчеры предупредили пилота о недостаточной видимости в зоне Бербанка — северного пригорода Лос-Анджелеса — и дали разрешение на следование по указанному маршруту.



Перед крушением вертолёт резко набрал высоту. Непосредственно перед падением пилот сообщил авиадиспетчерам о намерении подняться и преодолеть слой низкой облачности. Трагедия унесла жизни девяти человек.

Коби ушёл… Но свой Мамба останется в сердце каждого фаната баскетбола Гениальный скоррер, неуступчивый защитник и образец преданности клубу. Каким мы запомним великолепного Брайанта.

Одной из четырёх дочерей Коби было 13, и все звали её просто Джиджи. Она была вторым ребёнком в семье защитника «Лейкерс», и её баскетбольная карьера вот-вот должна была выйти на новый уровень. В конце концов, неправильно называть её просто дочкой великого баскетболиста. В свои юные годы она уже добилась признания на паркете, а многие тренеры пророчили ей большое будущее.



В славном баскетбольном будущем Джиджи не сомневался и папа. Вы только посмотрите, как он отзывался о ней в популярной передаче Джимми Киммела. Ведущий спросил, будет ли его дочь выступать в женской НБА. Коби не задумываясь ответил: «Абсолютно точно!».

После Брайант рассказал историю, как к нему подходят фанаты и делятся переживаниями о том, что у него четыре девочки и нет парня, который бы «позаботился о его наследии и величии». Джиджи, по словам папы, всегда реагировала на это следующей фразой: «О, я поняла, нам для этого не нужен мальчик. Я сделаю это!».



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В ней чувствовался стержень. Даже в столь юном возрасте на площадке она старалась быть конструктивной и отдавалась баскетболу полностью.



Джиджи не из тех девчонок, которые сидят в социальных сетях. Зато в «инстаграме» Коби много фотографий дочки. После окончания карьеры он не скрывал, что настолько насытился игрой, что даже не хотел приходить на арену.

Именно страсть дочери вернула его в зал. Ему хотелось рассказывать, объяснять, знакомить с другими игроками. И Брайант делал это. Дочка рассказывала, что её любимыми игроками в НБА являются Трей Янг, Лука Дончич, Леброн Джеймс, Джеймс Харден и Рассел Уэстбрук. Разыгрывающий «Атланты» Янг гордился знакомством с ней и тем, что она посещала его матчи.

Коби внимательно заботился о спортивном образовании дочки. Он сам тренировал команду Джиджи. Это была его «Мамба академия», в которой как раз должен был состояться большой турнир. На него и летел тот вертолёт. После страшной новости все игры были отменены. Люди несут цветы к зданию, отдавая должное игроку, который заботился о спортивном будущем страны.

Коби Брайант в конце 2019 года планировал запатентовать прозвище дочери

Прозвище Коби (Мамба) давно стало известным далеко за пределами спорта. Уже после трагедии стало известно, что баскетболист подал патент на имя «Мамбасита». Именно так называли Джиджи в баскетбольном мире. Это ещё раз подчёркивает, насколько сильно Коби верил в талант дочери.

К Джиджи уже присматривались большие баскетбольные программы. Легенда «Индианы» Рэджи Миллер советовал Коби обратить внимание на баскетбольную программу местного университета в Лос-Анджелесе, но дочка и её папа были настроены на самый топ.

«Коннектикут Хаскис» — конвейер по производству суперзвёзд. «Лайки» уже приглашали Брайанта с дочкой на матчи своей команды и знакомили с «внутренней кухней». Они знали, что Джиджи будет у них. Возможно, Коби хотел отправить дочь к великому тренеру Джино Оримме ещё и потому, что тот уже воспитал «Коби в юбке» — Дайану Таурази.

После трагедии майку с игровым номером Джиджи оставили на скамейке «Коннектикута» с букетом цветов. От этой фотографии до сих пор бегут мурашки, и невозможно поверить, что этих людей больше нет.