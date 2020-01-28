13-летняя дочь Коби собиралась позаботиться о величии отца. И погибла звездой

Джианна летела на тренировку вместе со своим отцом — легендой баскетбола Коби Брайантом. С ними вместе в вертолёте были её подруги по команде и их родители. Погодные условия были непростыми, густой туман мешал пилотированию. Диспетчеры предупредили пилота о недостаточной видимости в зоне Бербанка — северного пригорода Лос-Анджелеса — и дали разрешение на следование по указанному маршруту.
Перед крушением вертолёт резко набрал высоту. Непосредственно перед падением пилот сообщил авиадиспетчерам о намерении подняться и преодолеть слой низкой облачности. Трагедия унесла жизни девяти человек.
Одной из четырёх дочерей Коби было 13, и все звали её просто Джиджи. Она была вторым ребёнком в семье защитника «Лейкерс», и её баскетбольная карьера вот-вот должна была выйти на новый уровень. В конце концов, неправильно называть её просто дочкой великого баскетболиста. В свои юные годы она уже добилась признания на паркете, а многие тренеры пророчили ей большое будущее.
В славном баскетбольном будущем Джиджи не сомневался и папа. Вы только посмотрите, как он отзывался о ней в популярной передаче Джимми Киммела. Ведущий спросил, будет ли его дочь выступать в женской НБА. Коби не задумываясь ответил: «Абсолютно точно!».
После Брайант рассказал историю, как к нему подходят фанаты и делятся переживаниями о том, что у него четыре девочки и нет парня, который бы «позаботился о его наследии и величии». Джиджи, по словам папы, всегда реагировала на это следующей фразой: «О, я поняла, нам для этого не нужен мальчик. Я сделаю это!».
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В ней чувствовался стержень. Даже в столь юном возрасте на площадке она старалась быть конструктивной и отдавалась баскетболу полностью.
Джиджи не из тех девчонок, которые сидят в социальных сетях. Зато в «инстаграме» Коби много фотографий дочки. После окончания карьеры он не скрывал, что настолько насытился игрой, что даже не хотел приходить на арену.
Именно страсть дочери вернула его в зал. Ему хотелось рассказывать, объяснять, знакомить с другими игроками. И Брайант делал это. Дочка рассказывала, что её любимыми игроками в НБА являются Трей Янг, Лука Дончич, Леброн Джеймс, Джеймс Харден и Рассел Уэстбрук. Разыгрывающий «Атланты» Янг гордился знакомством с ней и тем, что она посещала его матчи.
Коби внимательно заботился о спортивном образовании дочки. Он сам тренировал команду Джиджи. Это была его «Мамба академия», в которой как раз должен был состояться большой турнир. На него и летел тот вертолёт. После страшной новости все игры были отменены. Люди несут цветы к зданию, отдавая должное игроку, который заботился о спортивном будущем страны.
Прозвище Коби (Мамба) давно стало известным далеко за пределами спорта. Уже после трагедии стало известно, что баскетболист подал патент на имя «Мамбасита». Именно так называли Джиджи в баскетбольном мире. Это ещё раз подчёркивает, насколько сильно Коби верил в талант дочери.
К Джиджи уже присматривались большие баскетбольные программы. Легенда «Индианы» Рэджи Миллер советовал Коби обратить внимание на баскетбольную программу местного университета в Лос-Анджелесе, но дочка и её папа были настроены на самый топ.
«Коннектикут Хаскис» — конвейер по производству суперзвёзд. «Лайки» уже приглашали Брайанта с дочкой на матчи своей команды и знакомили с «внутренней кухней». Они знали, что Джиджи будет у них. Возможно, Коби хотел отправить дочь к великому тренеру Джино Оримме ещё и потому, что тот уже воспитал «Коби в юбке» — Дайану Таурази.
После трагедии майку с игровым номером Джиджи оставили на скамейке «Коннектикута» с букетом цветов. От этой фотографии до сих пор бегут мурашки, и невозможно поверить, что этих людей больше нет.
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